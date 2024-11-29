解码中国：特朗普的威胁姿态

美国候任总统特朗普宣布对中国商品征收新关税并不令人意外。但这使得欧洲经济和中国的企业一样紧张。

（德国之声中文网）如今，当德国和中国商界人士见面时，只有一个话题占据主导地位：应对特朗普总统任期内不可预测的美国贸易政策。他周一宣布，将在就职第一天对来自中国的进口产品额外征收百分之十的惩罚性关税。

特朗普表示，理由是致命的芬太尼等药物正从中国进入美国，北京在这方面做得还不够。特朗普还想对美国仅有的邻国加拿大和墨西哥征收25%的高额进口关税，称两国在打击贩毒方面也做得不够。

中国外交部发言人表示，北京批评这样的单边关税，并呼吁美国"不要将中国与美国合作打击毒品的善意视为理所当然"。外交部发言人称，中国早在2019年就禁止了所有芬太尼类物质。

2018年特朗普访华的报道（资料图） 图像来源: GREG BAKER/AFP/Getty Images

欧洲发抖

特朗普此次宣布将加征关税时未提及欧盟。但欧洲政界和商界"基本上都认为欧盟和德国将会出现在名单上。这将对我们造成巨大损害，"德国工业联合会(BDI)主席罗斯沃姆(Siegfried Russwurm)表示。

在竞选期间，特朗普威胁对欧洲进口产品征收高达 20% 的关税。对中国产品应征收高达60%的关税。即使特朗普不将对布鲁塞尔的威胁落实为行动，针对中国的关税也将成为高度全球化中的欧洲问题。

"如果这种情况发生，肯定不仅会对本土制造的中国公司产品带来潜在影响，受影响范围明显会更大，"中国最大投资银行中国国际金融股份有限公司欧洲区主管穆勒(Michael Müller)表示。他说，其它在中国生产的企业也会受到影响，例如德国企业。 "随着美国新总统的上任，我们将面临更多类似的问题。"

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消费强劲 物价上涨

美国消费者在私人消费上花费了大量资金，从而支持了该国的经济。他们喜欢来自中国的便宜货。几十年来，美国从中国进口的商品多于向北京出口的商品。这造成了高额贸易逆差，2023 年约为 2800 亿美元。

与此同时，德国对美国也有大幅贸易顺差。德国企业主要出口汽车和机械。亿万富翁特朗普也喜欢德国车。

如果进口关税生效，美国的物价将显著上涨。短期内，美国无法用国内生产替代进口。即使做到这一点，价格也会高得多。

早在 2018 年，特朗普在其总统第一任期内就对来自欧洲等地的钢铁和铝征收 25% 的惩罚性关税。理由是，国家安全受到此类进口产品的威胁。许多非欧洲国家向世界贸易组织投诉。欧盟没有加入诉讼，并于 2021 年与华盛顿就配额制度进行了谈判。

德国外长贝尔博克上次访华（2023年） 图像来源: Thomas Trutschel/photothek/picture alliance

欧洲和中国合作？

现在"关税人"将于2025年1月重返白宫。担忧正在整个欧洲蔓延。德国央行副行长毛德勒（Sabine Mauderer）上周在法兰克福举行的欧洲金融周中国日活动上表示："世界经济碎片化没有赢家。"

"我们都知道，保护主义通常会导致增长下降。在中国和德国面临类似挑战的时代，保护主义的破坏性尤其大。我们都需要重振经济。两国的增长率都低于以往"。

即将卸任的联邦政府能否成功与中国结成利益共同体，以刺激经济并确保就业？外交部长贝尔博克必须展示她的谈判技巧。中国外交部周五（11月29日）证实，贝尔博克将于下周一和周二访华。然而，她访问的前提条件并不理想。在她的领导下，联邦政府制定了对华战略，将中国定义为"伙伴、竞争者和对手"。

北京反对"对手"的说法，表示愿与柏林进行务实互惠的合作。中国反复重申希望与德国和欧洲共同构建多边世界秩序。北京表示，欧洲不应允许其贸易政策由华盛顿决定。中国企业希望扩大在欧洲的业务，因为对许多行业来说，美国市场由于严格的监管变得越来越困难。

巴登-符腾堡州银行 (LBBW) 位于新加坡的亚太地区主管鲁伯特 (Jens Rübbert) 表示，无论如何，北京已做好充分准备，尽可能地支持本国经济。 "中国政府已经制定了庞大的经济刺激计划。至于这是否足够，还有待观察。或者中国是否会再等待一段时间，看看特朗普总统到底会采取哪些措施。"

与美国不同，中国的国内消费对经济增长的作用相对较小。中国的GDP由公共投资以及特别是出口支撑。

"解码中国"是德国之声的一个系列节目，从德国和欧洲的角度对中国在当前国际问题上的立场和论点进行批判性解读。

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