解码中国：无可避免的台海紧张局势

（德国之声中文网）二月十日，是中国的农历新年：中国人民解放军的官兵们显然无缘春节假期，而是要继续在台湾周边举行军事演习。在北京看来，台湾只是中国的分离一省。根据台湾国防部的统计，龙年新春的前六天，闯入台湾海域空域的中国大陆军机共有43架，舰艇29艘。

1949年以来，台湾一直处于事实独立状态，而过去几年来，中国方面加强了针对台湾的所谓"战备巡航"行动。中国军机频繁飞越台湾海峡中线，这是两岸非正式的"边界线"。

2022年夏季，美国众议院议长佩洛西访问台湾后，中国方面明显加强了针对台湾的军事动作。北京无法容忍外国政要访问台湾，因为在中共看来，这类访问活动意味着对台湾政府的认可。佩洛西访台之后不久，中国就在台湾周边举行了为期三天的实弹演习。

台湾和美国的军事专家一致认为，今后这类军演还将进一步增多。专家们担心，中华人民共和国的军力已经足以实现对台湾的军事封锁，而无需采取直接进攻的方式。

对中国持批评立场的赖清德当选总统

今年一月，现任副总统赖清德赢得台湾总统大选。就职典礼将于五月20日举行。对北京的中共领导人来说，赖清德是一名台独倾向明显的政治人物。在台海的另一端，中共领导人习近平一直宣称，他将不惜一切代价促成统一，动用武力也是选项之一。为此目的，紧跟政府路线的中国人大早在2005年就通过了反分裂法。

民进党政治家赖清德当选新一任台湾总统

台湾国防安全研究院的苏紫云表示，中国想成为地区霸主，将所有战略要地都置于自己的管控之下，因此，中国将台湾纳入自身统治范围内的意愿也就非常强烈。苏紫云对德国之声表示："一旦中国实现了这一目标，台湾就将是中国潜在的夏威夷。"台湾也就成了中国进入太平洋的门户。有鉴于此，中国的绕台巡航行动今后将会愈加频繁，愈加常态化。

布鲁塞尔智库国际危机小组 International Crisis Group的高级研究员萧嫣然对德国之声表示，对于口头的战争威胁，台湾人其实并不在意，"但日复一日的骚扰，却令台湾疲于应付。"她表示，台湾也在加强军备训练，以防中国大陆可能的进攻行动。

战略与国际研究中心(CSIS)今年一月发布的一份调研称，为了实现目标，中国今后的主要手段将不是发起攻台行动，而是对台湾实施军事封锁。去年11月和12月，这份调研报道的作者们曾对八十多名台湾和美国军事问题专家进行过问卷调查。

受访者中当中包括台湾退役海军将军李喜明。调研报道发布之前，李喜明对德国之声表示，对台湾来说，遭到封锁是一种"非常特殊的威胁"。他表示，一旦遭到封锁，围绕台湾的贸易及军事航道将被切断，从而使台湾陷入孤立状态。"我们必须承认，无论是以常规战争，还是以不对称战争手段进行防御，都无法有效解决被孤立的问题。"只有同印太地区的美国军事力量开展强有力的区域合作，才有助于应对封锁。

所谓不对称战争是指中国和台湾在军事技术和战略方面的巨大差异。国家安全研究院的苏紫云表示："中国最高军事领袖习近平也考虑到了中国败给台湾的可能性。中国很清楚，对台发动大规模攻击行动并顺利取得胜利的机会并不大。因此，对中国来说，对台湾实施封锁是一个更好的选项。"

美国会出手相救吗？

专家们一致认为，台海局势一旦升级，很有可能会引发太平洋两岸的冲突。除贸易问题之外，中美关系的另一个主要症结就是台湾问题。依据台湾关系法，华盛顿有义务"维持能力，以抵抗任何诉诸武力、或使用其他方式高压手段，而危及台湾人民安全及社会经济制度的行动。"

按照战略与国际研究中心的报告，相较于美国专家，只有很少台湾专家还认为，一旦台海发生武装冲突，美国届时会进行干预。2024年，美国将进行总统选举。在大选之年，华盛顿最不愿看到的就是世界上再出现新的冲突热点，从而对大选走向产生影响。

民主党籍美国总统拜登已多次强调，一旦中国对台湾发动进攻，美国将会出手相助。而白宫也每次都会在事后对拜登的表述进行修正，强调美国的对台政策并没有发生变化。

特朗普总统任内曾担任美国国防部副部长的科尔比（Elbridge Colby）说："任何一届未来共和党政府都会将中国列为优先事项的首位。"这位安全问题专家表示，美国会在多大程度上军事介入台海冲突，将取决于台湾是否有决心。"说到底，美国只会帮助自助者。"

科尔比表示，尽管台湾在努力提升军备，但相对于中国大陆所构成的威胁，台湾军事能力的进步还远远不足。"要想改善防御能力，台湾现在所作的还远远不够。" 而这简直是一种自杀行为。

2025年，美国前总统特朗普一旦重返白宫，将会发生什么，对此台北也议论纷纷。布鲁塞尔国际危机小组的萧嫣然认为，特朗普将会为台湾提供更多的保护，但台湾的表现也很关键。"新总统赖清德领导下的台湾必须明确表达台湾的利益所在，以及台湾要达到怎样的目的。"

“解码中国”是德国之声的一个系列节目，从德国和欧洲的角度对中国在当前国际问题上的立场和论点进行批判性解读。

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