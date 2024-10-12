解码中国：德国外长与北京打交道时的麻烦

德国外长贝尔博克即将前往北京进行访问。这也是柏林出台中国战略后，贝尔博克的首度访华。目前，北京和柏林之间存在着诸多争议话题。

贝尔博克上一次访华还是在去年4月，当时德国政府中国战略尚未出炉。图为2023年4月，贝尔博克与王毅在北京会晤 图像来源: Soeren Stache/dpa/picture alliance

（德国之声中文网）在10月4日的欧盟投票中，德国是少数几个反对引入对华汽车关税的国家。大部分成员国都选择了支持或者弃权。

现在，德国三党执政联盟内部据信就此议题出现了分歧。根据德国销量最大的报纸《图片报》报道，绿党籍的外长贝尔博克支持对中国产电动汽车加征额外关税，想要借此“向中国政权发出一个讯号”，并有意更加强硬地对待中国。但是最终拍板定夺的却是社民党籍的总理肖尔茨，他决定投反对票----尽管德国的反对票根本无力阻挡欧盟出台这一关税。

其实，贝尔博克对中国的猛烈批判立场早已人尽皆知。去年9月，她就在接受美国福克斯电视台采访时将中国领导人习近平称作“独裁者”，北京甚至还因此召见了德国驻华大使，认为贝尔博克的言论“荒谬而挑衅”。

柏林墨卡托中国研究中心的政治学者塞沃特 图像来源: MERICS

德国绿党不受北京欢迎？

本周早些时候，香港《南华早报》披露，贝尔博克“即将”访问中国。柏林政府圈内人士只是笼统表示，尚在寻找具体的时间点。再早前，也就是今年的联合国大会召开期间，中国外长王毅曾和贝尔博克进行过双边会谈，并向后者发出了“方便时访华”的邀请。

中共中央对外联络部部长刘建超9月底到访柏林时，曾经和社民党籍的德国总理府部长施密特(Wolfgang Schmidt)、自民党副主席福格尔(Johannes Vogel)、在野的联盟党主席默尔茨(Friedrich Merz)分别会晤，唯独绿党的成员没能与他会面。当时，绿党领导层还没陷入集体辞职危机。

难道中共当局已经不再重视绿党力推出台的德国政府中国战略？在那份文件中，德国政府将中国同时定义为“伙伴、竞争者、对手”。去年夏天，正是贝尔博克在柏林智库“墨卡托中国研究中心”(MERICS)发表演讲公布了这份文件，她说，德国不应“隐藏锋芒”，“在欧盟，我们有一个非常强大的武器：欧洲内部共同市场。”

MERICS的政治学者塞沃特(Eva Seiwert)指出，和执政联盟中的其他两党相比，绿党更加注重对华关系中的“对手”角色。“其实这也更符合欧盟的方针。绿党坚持认为，欧盟不论在面对中国时、还是在总体的外交议题上，都应作为一个整体行动。”

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德中摩擦不断

近期，柏林和北京之间摩擦不断。就在9月中旬，两艘德国军舰穿越了被中国视作主权水域的台湾海峡。将台湾视作分裂省份的北京拒绝认同西方将台湾海峡称作“国际水域”的说法。分析人士指出，德国此举是想遏制中国在印太地区不断增强的权力诉求。慕尼黑安全会议主席霍伊斯根(Christoph Heusgen)在接受德意志广播电台采访时就说，德国必须进行抵御，不能屈从于强权逻辑，否则就会开启先例，从而在其他地方也出现类似情况。

中国商务部现在已经就欧盟关税宣布了一系列反制措施。就在10月8日，北京宣布向欧洲的白兰地酒征收关税保证金，税率在30.6%到39%之间。这一举措也被认为是欧中贸易争端进一步升级的信号。中国方面还表示要对欧盟对华汽车关税在世贸组织提出上诉，而布鲁塞尔也表示会将中方的反制措施诉诸世贸组织。

中国商务部长王文涛9月中旬到访柏林时，绿党籍的德国经济部长哈贝克曾经就双方互加关税的恶性循环发出过警告。“我们希望尽力避免关税互相加码的贸易冲突，这最终会损害双方利益。我们需要的是政治解决方案，欧盟委员会和中国必须尽一切努力通过谈判解决问题。”

政治学者塞沃特认为，中国政府在德国三党执政联盟中区别对待绿党，很可能有战略考量。“对于中国政府而言，在德国执政联盟内部挑起一些分歧也许是有利的。在欧盟层面上，我们也看到北京试图拉拢部分国家，同时又冷落另一些国家。”

在10月4日的欧盟对华汽车关税投票中，投反对票的只有德国、匈牙利、斯洛伐克、斯洛文尼亚、马耳他。瑞典、西班牙等12国弃权，意大利、法国等10个国家则支持关税。

在去年夏天发布德国联邦政府中国战略时，外长贝尔博克曾说，这份战略文件是“采取行动的任务书”。现在，她必须给这份文件注入生机，用她的“价值观导向外交”来贯彻对中国“既是伙伴、也是竞争者、亦是对手”的定位。

“解码中国”是德国之声的一个系列节目，从德国和欧洲的角度对中国在当前国际问题上的立场和论点进行批判性解读。

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