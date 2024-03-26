解码中国：小心翼翼地重新接近澳大利亚

（德国之声中文网）21世纪被认为是太平洋地区的世纪。政治、经济等方面全方位崛起的中国，正在和澳大利亚共同探索“太平洋地区的和平共处”。短短几年前，中澳关系还处于冰封期，一直到现任总理阿尔巴尼斯(Anthony Albanese)2022年上任后才有所改观。2023年秋天，他和具有华裔血统的澳洲外长黄英贤(Penny Wong)共同出访中国。

上周，中国外长王毅在时隔约7年后再次访问澳大利亚。此行也是为今年晚些时候中国总理李强的正式访问做准备。此外，王毅也需要和澳大利亚政界讨论一系列棘手议题，比如澳籍华人杨恒均今年2月被中国司法机关以间谍罪判处死缓。黄英贤在与王毅会晤后对外界表示，澳方对杨恒均案的判决感到震惊，“澳大利亚政府将继续为杨恒均案努力。”

香港第23条国安立法也对中澳关系构成不利影响。黄英贤说，新法案会进一步架空公民权利和自由，这违背了（中方的）国际义务，会造成“广泛的影响”。

图为王毅访问澳大利亚时与澳外长黄英贤合影

贸易诱饵

和王毅此前访问的新西兰一样，澳大利亚也属于“五眼联盟”。这五个国家都对中国崛起感到不安。与中国有着密切贸易往来的澳大利亚则试图在经济利益和盟友政治利益取得平衡。

2018年，尚为反对党议员的阿尔巴尼斯曾在公开场合用中文对商界代表说：“与中国密切关系符合澳大利亚国家利益。”

现在，中国外长王毅正在运用经济利益之杠杆，试图让澳大利亚采取更为友好的对华路线。就在他启程前，北京宣布将取消对澳大利亚葡萄酒的惩罚性关税。2021年春天，中国曾宣布对澳大利亚产的葡萄酒加征最高达220%的关税，为期五年。澳大利亚一度将此案诉诸世界贸易组织。

随着红酒关税的取消，澳大利亚希望其他食品出口至中国的门槛也能降低，以满足中国中产阶级不断扩大的消费需求。

澳外长黄英贤说：“我们的龙虾和牛肉十分令我们自豪。如果这些产品能不受限制地进入中国市场，对中国顾客而言也是利好消息。”

离间五眼

很显然，北京正在采取“分而治之”策略，试图离间澳大利亚和美国的关系。在和黄英贤的会晤中，王毅呼吁澳方采取“独立自主的政策”，并说“独立也应是澳方对外政策的重要原则。中澳关系的发展不针对第三方，也不应受第三方的影响或干扰。”王毅在会谈中并未对美国直接点名。

澳大利亚广播电视台(ABC)记者斯皮尔斯(David Speers)对此点评说，两国外长会议的最主要意义在于进一步稳固双边关系，“我认为北京已经准备好了许多甜头，比如取消贸易限制。”

十年前，澳大利亚和中国决定建立“全面战略伙伴关系”。现在，王毅希望能够为这层关系增添新的内容。他说：“经过双方共同努力，中澳关系实现破冰，重新起航，各领域交流合作逐步得到恢复”，两国应“以更加积极作为的姿态，共同构建更加成熟稳定、更加富有成果的全面战略伙伴关系”。

不过，黄英贤在会谈中似乎并没有像王毅那般乐观。她谨慎地表示，“中国还是中国，澳洲还是澳洲。”在会晤后的新闻发布会上，黄英贤在短短14分钟内两次重复了这句话。

“解码中国”是德国之声的一个系列节目，从德国和欧洲的角度对中国在当前国际问题上的立场和论点进行批判性解读。

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