解码中国：如何应对胡塞武装？

（德国之声中文网）中国长期以来一直尝试与胡塞武装达成共识。如今，北京显然失去耐心。据路透社报道，一名北京政府代表明确呼吁伊朗，约束胡塞武装对红海航运的袭击。

路透社援引一名不愿具名的中国政府消息人士表示，「若中方利益受到任何损害，都会影响我们与德黑兰的业务往来」，伊朗应敦促胡塞武装不要危机国际物流。中国总理李强一月中在达沃斯世界经济论坛期间曾谈及维护国际供应链「稳定畅通」的必要性。

中国外交部发言人毛宁1月19日在例行记者会上重申，「红海水域是重要的国际货物和能源贸易通道，中方呼吁停止袭扰民用船只的行为，维护全球产供链的畅通和国际贸易秩序。」

本周五（1月26日），中国外交部发言人汪文斌再次强调，红海局势紧张是加沙冲突外溢的突出表现，当务之急是尽快平息加沙战火，防止冲突进一步扩大甚至失控。此外他也表示，安理会从未授权任何国家对也门使用武力，要切实尊重包括也门在内的红海沿岸国家的主权和领土完整。

在军事方面，中国对伊斯兰激进组织胡塞武装表现克制。美国及其盟国曾多次对胡塞组织阵地发动袭击，中国则未参与军事行动。作为回应，胡塞武装此前表示，中国商船可以自由安全地通过红海。一名胡塞武装发言人对德新社证实此消息，原因在于来自中国的船只不会停靠「敌国以色列」的港口；其他与以色列有关联或行驶向该国的船只则被「禁止」通行。

中国经济受到严重影响

虽然中国商船未遭遇攻击，但远在数千公里之外的中国制造产品已经受到日益加剧的紧张局势波及。很大一部分的中国出口货物是由外国船运公司经手。智库中东研究所指出，中国出口欧洲的所有产品中，约60%是通过红海和苏伊士运河运输。若红海航线断裂，中国船只必须绕道非洲南端的好望角，这将使运输时间延长两到三周，这也导致全球集装箱供应吃紧，推高运输成本。

因此，胡塞武装在红海的袭击行动对中国造成巨大经济影响。德国阿登纳基金会驻北京办事处主任福尔曼（Johann Fuhrmann）对德国之声表示：「北京在供应链和全球贸易方面正面临巨大挑战。绕好望角不仅延长航线，集装箱价格也在迅速上涨。这一切都发生在中国大力发展出口之际。」

数十年来，中国房地产业一直被视为增长动力，但近期大型房地产上市公司接连遭遇困境。为了提振经济，中国政府正依赖于出口贸易。例如，中国最大汽车制造商之一上汽集团宣布，未来将有14艘远洋运输船加入其物流船队。

此外，中国也依赖中东和非洲的能源供应。德国汉堡全球与地区研究所（GIGA）的政治经济学家屈尔茨道夫（Nora Kürzdörfer）对德国之声表示，危机爆发后，中国船运公司的运输成本和保险费大幅上涨。

据通讯社报道，自12月胡塞叛军首次袭击货轮以来，仅从中国到欧洲的标准集装箱运费就上涨了一倍多，达到约7000美元。

中国不愿介入

屈尔茨道夫表示，为了不损害中国在该地区的经济及外交利益，中国奉行不干涉政策。但北京政府不断指出，美国对当前不稳定局势也负有责任。「这加强了与伊朗等地区合作伙伴及盟友的合作关系。」

阿登纳基金会的福尔曼认为，总体而言，北京的政治目标是在该地区确立自己作为新的秩序力量。北京在沙特阿拉伯和伊朗之间斡旋时就体现了这一点。在断交长达七年后，这两个中东地区的主要竞争对手于2023年春季恢复外交关系。

与此同时，北京一再强调其他国家的主权，并以和平力量自居。「北京宣称，美国及其盟友的行动不仅在也门，而且在整个地区都具有破坏稳定的影响。」福尔曼表示，中国视自己为全球南方国家的倡导者，「对巴勒斯坦人表达的声援也符合这一点」。

去年11月底，中国政府发表关于解决巴以冲突的立场文件，内容呼吁「全面停火止战」、「切实保护平民」，向加沙人民提供人道主义援助。其中没有提到伊斯兰激进分子哈马斯10月7日对以色列发动的恐怖袭击，该场袭击造成约1200人丧生，200多人遭到挟持。不同于德国、欧盟和美国，中国并未将哈马斯列为恐怖组织。

缺乏海外军事经验

福尔曼表示：「在这方面值得注意的是，以色列基本上与中国维持良好关系，同时也被视为美国的盟友。」屈尔茨道夫也持相同观点：「尽管中国保持与以色列的贸易关系，但在言辞和外交上更倾向支持巴勒斯坦，这也是为了与美国抗衡。」然而，屈尔茨道夫认为，北京政府也有一些非常实际的考量，因此中国也主张尽快结束加沙战争，以避免红海地区局势进一步升级。

福尔曼指出，中国对这种情况只做了有限的准备：「北京在海外的实际军事经验相对较少，因此表现出低调谨慎。相反，它更倾向于在其他国家参与军事行动时袖手旁观，然后对其进行批评。然而，这样的盘算是否能长远持续还有待观察。」

「解码中国」是德国之声的一个系列节目，从德国和欧洲的角度对中国在当前国际问题上的立场和论点进行批判性解读。

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