解码中国：台湾大选 两岸主张之异

（德国之声中文网）几天前在台湾总统候选人电视直播辩论中，一位记者发问：“是否认同中华民国宪法？”这可不是一个简单的问题。它涉及台海两岸、中华民国与中华人民共和国之间的关系。在最坏的情况下，这种关系有可能在 21 世纪引发战争。

自 1971 年以来，联合国和世界上大多数国家都承认中华人民共和国是中国的唯一合法政府。与德国一样，这些国家与台湾没有外交关系。目前有台湾有13个邦交国，其中大部分是拉丁美洲和太平洋小国，还有欧洲的梵蒂冈。北京视台湾为其领土的一部分。《中华人民共和国宪法》在序言中写下规定："台湾是中华人民共和国的神圣领土的一部分"。这也是为什么大陆不说台湾即将举行 "总统选举"，而只称 "台湾地区选举"。在北京眼中，"台湾 "是一个具有政治挑衅性的词。它暗示了岛内政治势力争取独立的诉求。奥运会将台湾称为 "中华台北"，世贸组织则称“台湾、澎湖、金门、马祖单独关税区”。根据中华人民共和国宪法，2005年全国人大会通过了《反分裂国家法》，将武统台湾合法化。

台灣2024總統大選：首投族支持誰？台海和平誰最穩？

在台湾适用的是1947年出台的中华民国宪法。1945年国共内战爆发，四年后在战争失利的情况下，国民党于1949年撤退至台湾岛。这部宪法未对领土进行明确规定。宪法第4条规定“中华民国领土，依其固有之疆域，非经国民大会之决议，不得变更之。”自1947年以来台湾国民大会没有就这个问题做出决议。根据现行宪法，大陆在法律上也是中华民国的一部分。台湾独立的主张不符合其自身宪法。

保护伞美国

1979 年中美建交后，美国国会于同年 4 月通过《台湾关系法》，为台美互动奠定基础。该法内容包括要求美国政府 "向台湾提供防御性武器"， "抵抗任何诉诸武力或使用其他高压手段，危及台湾人民安全与社会经济制度的行动"。若是北京对台湾发动武统，美国无正式义务军事保卫台湾。不过美国正在讨论，白宫是否应更明确地发出保卫台湾的承诺。

位于柏林的德国国际与安全事务研究所（SWP）政治科学研究所研究员欧文豪斯（Marco Overhaus）指出："这些讨论的背景是，华盛顿普遍认为亚洲的军事力量平衡正在向有利于中国的方向转变……此外，中国多年来一直有意投资于所谓的反介入/区域拒止战力（A2AD），比如弹道导弹和巡航导弹，这种战力将极大阻碍了美国在发生冲突时支援台湾的能力。"A2AD是指使让对手难以或无法进入作战区域，限制其行动自由的一种能力。

回到台湾总统候选人的电视辩论会。目前中华民国/台湾复杂的法律情况使得台湾岛不可能宣布独立，这将明显违反其自己的宪法。然而据调查，大多数民众都反对北京政府所设想的与大陆统一的主张。

台湾与大陆之间的法律框架仍是一个纯粹理论性问题和选战议题。然而，总统候选人们对这一争议问题的回答显然存在细微的差别。执政的民进党总统参选人赖清德的回答并不明确，他重点强调宪法中保障公民权利和民主政体的方面。2017年他曾因表示自己是“主张台湾独立的政治工作者”而招致批评。

自上世纪90年代台湾实现民主化以来已进行了7次宪改，一些条款被废除或修改。然而，对于国家领土的定义并未调整，唯一的补充是一个新术语：“自由地区”（"Free Area"），这个术语对中华民国国家公职的选举资格等等做出了规定。

国民党总统候选人侯友宜表示，宪法刻在他的心中，而两岸之间互不承认主权、互相不否认治权，才有办法开启协商的机制。第三位民众党候选人柯文哲反问："我们三人不是竞选美国某州州长，也不是竞选中国某省省长，而是竞选中华民国总统。如果我们不认同中华民国宪法，那又有什么资格站在这里选总统？"这位民众党主席曾经担任8年台北市市长。他直截了当地表示："国民两党花很大力在讨论一个没有办法解决的问题，是浪费全国人民的力量。毕竟维持现状，不就是目前唯一的选择吗？"

“解码中国”是德国之声的一个系列节目，从德国和欧洲的角度对中国在当前国际问题上的立场和论点进行批判性解读。

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

