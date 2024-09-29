解码中国：北京的“月球外交”

继美国和前苏联之后，中国已成为第三个能将月岩样本带回地球的国家，也是第一个成功收集到月球背面尘土样本的国家，而这些样本正在成为中国开展魅力外交的手段。

（德国之声中文网）一个果酱瓶大小的特殊容器中装满了灰色粉尘。容器标签上写着“CE6C500 ”字样。一位白发男子正用一个带照明的放大镜仔细观看。中国党和国家领导人习近平以及政治局一众官员对这个容器充满了好奇。本周，中国领导层对神秘宇宙有了更多的了解：月球背面的灰尘是什么样子呢？

习近平等中国领导人正在查看月球样本。 图像来源: Xie Huanchi/Xinhua/picture alliance

中国是迄今为止唯一一个成功收集到月球背面尘土样本的国家。以中国古老传说命名的“嫦娥六号”使命，六月底将1935.3克月球样本带回地球。而此前的“嫦娥五号”使命已经在2020年12月带回了1731克月表样本，不过，那一次是从月球面向地球的一面收集到的。

中国单挑世界

美国宇航局NASA目前也制定了重返月球的计划。1972年，美国的“阿波罗17“成功登月，距今已经过去了整整52年。中国的登月使命则正在进行。不同的是，美国的登月计划“Artemis”有欧洲航天局ESA，德国航空航天局DLR以及日本、以色列、意大利、英国和加拿大等总共43个国家共同参与，而中国则是在单独行动。

9月23日，中国的顶级科研人员在北京的人民大会堂举行会议。中国党和国家领导人习近平对嫦娥使命予以了最高的评价：“探月工程聚焦关键核心技术领域持续攻关，在科学发现、技术创新、工程实践、成果转化、国际合作等方面取得丰硕成果，走出一条高质量、高效益的月球探测之路，为我国航天事业发展、为人类探索宇宙空间作出了重大贡献。 ”

“嫦娥六号”正在月球背面采取样本。 图像来源: Jin Liwang/Xinhua/AP/picture alliance

太空中的地缘政治

不过，出于意识形态的原因，中美两国在距离地球38万公里的太空中开展合作，目前仍是几乎无法想象的事情。NASA局长尼尔森（ Bill Nelson）担任过三十年的民主党国会议员，1986年曾作为宇航员搭乘哥伦比亚号航天飞机在太空中逗留过六天。2022年，他曾批评中国缺乏同美国合作的意愿，他说“跳探戈，必须是两个人。”

事实上，受法律规定的限制，不能同中国开展合作的恰恰是美国宇航局。2011年，美国国会讨论预算案时出台法律，禁止美国宇航局同中国开展任何形式的合作。阿灵顿国家安全太空协会（NSSA）的一份报告中称，长期的地缘政治竞争将不仅局限于近地太空，还将扩展至整个地月系统。NSSA 研究人员伯科威茨（Marc Berkowitz）和威廉姆斯（Chris Williams）写道：“中国认为自己正与美国进行一场新的太空竞赛，并打算最终成为赢家。”

合作仍有机会？

2023年底，美国的月球研究人员还是得到了一次例外许可。多家媒体报道称，美国宇航局曾在一份致全体科学家的内部邮件中称，出于研究目的，他们可以向中国宇航中心申请嫦娥五号带回的月球样本。据报道，NASA为此还向国会提交证明，宣称这一个案并不会造成“数据和技术泄露的风险”。

美国国家宇航局长尼尔森正在介绍2025年环月使命的宇航员。 图像来源: Mark Felix/AFP/Getty Images

在2024年4月的第一轮申请中，有10名候选人，其中5人来自美国，包括美国国家航空航天局（NASA）月球岩石馆馆长齐格勒（Ryan Zeigler）。中国国家航天局的资料显示，德国科隆大学的宇宙化学家明克尔（Carsten Münker） 也在申请者之列。

北京从容面对

嫦娥六号带回的月表样本目前正在北京进行分类。在月表挖掘到的月岩样本则已经包装完毕，九月底中国方面表示，对月岩钻孔取样的工作还将持续两到三个月。

美国佛罗里达州肯尼迪航天中心展出的月球样本。 图像来源: DW

美国国家航空航天局NASA需要不断向国会申请经费，而与之不同的是，中国雄心勃勃的航天计划则没有经费方面的后顾之忧。为了这一弘扬国威的形象工程，中国政府从不吝啬金钱，因为这也是一个展示治国能力的好机会。

而月表样本，也常常被中国用来开展魅力外交。而将月表样本作为礼物，原本是美国的创意。中美建交之前，1978年，卡特总统的安全顾问布热津斯基访华时，就曾向中国政府馈赠过一克月岩样本。

中国的一个月球样本送给了俄罗斯。2022年4月，俄罗斯总统普京访华时，得到了1.5克的月岩样本。作为回报，一年之后，普京也向中国领导人习近平回赠了1.5克月岩样本，这是1970年代苏联时期一次登月使命中获得的。

欧洲也有一个国家获得了这样的礼品。2023年，法国总统马克龙访华时，获赠月表样本，中方的说法是“为了共同的科研”。目前，这份月表样本收藏在巴黎自然历史博物馆中。

2030年前实现载人登月

中国国家博物馆中展示着“月岩一号样本”。而在开国元首毛泽东的故乡韶山，也存放着少量月岩样本，这是中国共产党做出的一种政治姿态。据称，早在七十年代，毛泽东就曾发出大力发展航天事业的号召。

北京国家博物馆里的“月球样本一号”。 图像来源: HPIC/dpa/picture-alliance

迄今为止，已经有12人登上了月球，他们全部来自美国航空航天局NASA，而这些宇航员总共从月球带回了总重为381.7公斤的样本。中国则后来居上，中国国家航天局宣布，2030年之前，月球上将会有人讲中国话。月球上是否真有嫦娥，中国宇航员将一探究竟。

“解码中国”是德国之声的一个系列节目，从德国和欧洲的角度对中国在当前国际问题上的立场和论点进行批判性解读。

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