解码中国：北京如何将伊斯兰教“中国化”

世界三大宗教没有一个是起源自中国。统治者从很早起就开始将宗教信仰置于严格的控制之下。如今以无神论自居的中共政府依旧延续了这一传统。

（德国之声中文网）站在西安的大清真寺前，我对售票员说道：“Salam Aleikum（你好），” 他马上用阿拉伯语回答我：“Wa aleikum assalam！（向你问好！）”“您是穆斯林。不要门票！”他邀请我进入清真寺内。

但我不是穆斯林。我只是想参观这座古老的清真寺。这座清真寺如今已成为中国古都（古名“长安”，意为“长治久安”）的一处旅游景点。非穆斯林需支付25元的门票，这个门票价格不算便宜。

尽管得知我并不是穆斯林，售票员对我用阿拉伯语问候仍然感到很高兴。显然，一般国内游客都只是用中文和他打招呼。于是我接受了他的邀请并表示感谢。



清真寺内的礼拜大厅 图像来源: DW

中国第一座清真寺建于7世纪

西安是古代丝绸之路的东方起点。自公元7世纪起，国际交流变得频繁起来。唐太宗贞观年间，玄奘法师有感各处对佛理说法不一，誓愿西行求法。然始终未获批“通关文牒”，遂“冒越宪章，私往天竺”，贞观十九年带回梵文大乘经典657部，并着手译经。

和佛教一样，伊斯兰教也是“舶来品”。

唐朝年间第一批穆斯林伊玛目通过海路抵达中国。作为先知和宗教创始人穆罕默德的圣伴，赛义德·本·阿比·瓦卡斯（Sa'd ibn Abi Waqqas）于公元651年出使中国，唐高宗接见使团后，下令兴建中国第一座清真寺。

据说，在此期间，西安的大清真寺落成，就位于皇宫附近。阿拉伯商人从西方经由以穆斯林为主的中亚地区来到中国长安，除了带来外国的各种奇珍异宝，也带来了异域思想。如今这座清真寺位于穆斯林社区中心的一个集市上。

伊斯兰教：可以信仰，但受到控制

然而，西安的清真寺与伊斯兰建筑明显不同。单从外观就可以看出区别。例如，清真寺的标志性元素——尖塔（或称宣礼塔）——被设计得像一座中国塔楼。甚至礼拜大厅也是遵循中国传统风格而建。对清真寺进行强制改建是宗教自由在中国受到严重限制的一个明显证据。联合国《世界人权宣言》（UDHR）第18条明确保障了宗教自由，这是对中华人民共和国也同样具有法律约束力的国际准则。

清真寺里的捐款箱，上面写着汉语和阿拉伯语 图像来源: DW

在中国历史上，统治者对宗教习俗进行“入乡随俗”的改造是一种常见做法。例如，一个广为流传的说法是，十个回族人九个姓“马”。“马”在中国是一个常见姓氏，但其实际源于先知穆罕默德（Mohammad）。明太祖朱元璋（1328-1398年）认为穆罕默德这个姓氏不够中国化，因而下令，不同信仰者必须改为中国姓氏，与当地人通婚，并且放弃自己的传统服饰。因此，回族人不得不缩短他们的姓氏，以屈服皇权。





统治者控制宗教

据华盛顿智库皮尤研究中心（Pew Research）报告称，目前大约有1700万穆斯林生活在中国，其中大多数是什叶派穆斯林。他们分布在十个被国家承认的民族群体中，其中最大的是回族和维吾尔族，每个族群各有近800万信徒。 中国“汉化运动”如何影响全国穆斯林社群？

与基督教教会一样，中国穆斯林也不允许直接与外国取得联系。德国联邦政治教育中心（Bundeszentrale für politische Bildung）对此现象进行了描述 ：“只有‘爱国’宗教组织才被允许在其寺庙、教堂、清真寺以及登记在案的集会场所进行合法运作。且宗教必须与社会主义社会相适应。”

一位回族穆斯林坐在清真寺前，等待进行晚间祷告 图像来源: DW

据英国《卫报》（Guardian）报道，今年二月，中国最后一座保留阿拉伯风格特征的大型清真寺——位于云南省的沙甸大清真寺（Shadian）被“中国化”，失去了自己的圆顶。其宣礼塔也被彻底改建成了中式风格。

历史学家、哲学家秦国尚指出，在中国历史上，有很多皇帝与政治家都注重君主的形象与威望，以增强对人民的掌控和支配力。他们采取了一系列措施来弱化神权的影响力，例如压制异端思想和信仰、设立官方宗教、限制宗教团体和教派等。这些实践都加强了君权的地位，弱化了神权的影响。秦国尚补充道，如今的中国情况并未有所不同。

回族“被汉化”，维吾尔族进“再教育营”接受改造

人们只能信仰被国家允许的宗教，就像那些我在西安遇到的回族人一样，回族是中国56个民族之一，但除了宗教信仰之外，他们与中国人数最多的汉族人并没有明显区别。在德国明斯特大学（Universität Münster）研究伊斯兰教的弗劳科·德鲁斯（Frauke Drewes）这样写道，他们的信仰认同部分并没有导致其被排斥，而是与汉族保持着总体来说友好的关系。“可以这么说，回族与人口占比最多的汉族非常亲近，密切程度超过其他民族中，与他们持有共同信仰的同胞。”

中国建筑风格的西安清真寺 图像来源: DW

根据大赦国际（Amnesty International）的报告，相较于回族，另一大穆斯林群体维吾尔族则遭受了“系统性的羞辱、惩罚和酷刑。”北京政府在维吾尔族居住的新疆自治区设立了官方所谓的“职业技能培训中心”，声称是为穆斯林少数民族提供学习手艺的机会。而在这些被国际社会认为是拘留营的地方，他们实际上学习的是中文和中共意识形态。人权组织批评称，这是试图抹去宗教身份的举措。据新疆地区政府2019年报道称，所有“学员”现已“毕业”，被获准离开。

美国务院：中国仍有数千人因宗教信仰遭关押

“然而，这并不意味着北京对维吾尔族的压制已经结束，” 维尔茨堡大学（Universität Würzburg）汉学家比约恩·阿尔佩曼（Björn Alpermann）为联邦政治教育中心写道。在新疆，中共政府继续致力于“对少数民族进行同化，并实施文化灭绝”。如今这种压迫手段已不再明显。“路障已被监控摄像头取代。其目标仍是将少数民族同化，并在生活各个领域对其进行监控。”最新人口普查显示，目前有1160万维吾尔族和将近1100万汉族共同生活在新疆地区。

信教不能“登大雅之堂”

如今许多维吾尔族人选择离开家乡，他们来到繁荣的大都市，并在那里找到了工资更高的工作，通常是在清真餐馆上班。至于宗教信仰活动，则以地下的方式悄悄进行。



穆斯林斋月期间（Ramadan），我在北京三里屯的一家餐馆遇到了一位来自新疆的女服务员。她的面条店墙上贴着一个用中文写的告示牌：“禁止食用自带食品！禁止食用猪肉！”

游客不被允许进入礼拜大厅 图像来源: DW

当时距离开斋节还有三天。我于是向她询问具体太阳下山的时间，以及穆斯林什么时候可以开始进食。她起先有些不安地看了我一眼，然后看了看她的iPhone。之后她走过来轻声在我耳边说：“嘘，请不要打扰其他客人！现在离太阳下山还有13分钟。”

事实上，汉族人在理解“斋月”这一概念时并不会将其与禁食禁饮联系在一起。“斋”会被字面化地理解为佛教和道教的“吃素斋戒”。



“解码中国”是德国之声的一个系列节目，从德国和欧洲的角度对中国在当前国际问题上的立场和论点进行批判性解读。

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