解码中国：北京与莫斯科肩并肩

俄罗斯总统普京到访中国，希望加强双方经济合作，也为其对乌战争寻找资助。专家对中国是否扮演调停者的角色表示怀疑。

（德国之声中文网）在中国，如果想给谈话伙伴留下深刻印象，就要拿出令人印象深刻的数字。中国国家主席习近平会晤俄罗斯总统普金时说："这些年来，我与您先后进行了40多次双边会谈。""中俄建交已有四分之三个世纪。中俄关系经历了国际风云变幻的考验，值得双方倍加珍惜和呵护。"

俄罗斯总统普金在上周刚刚开启为期六年的第五个总统任期后，将中国作为首次出访国。对克里姆林宫而言，与中国保持肩并肩的密切合作极其重要。乌克兰战争爆发后，俄罗斯在国际上受到孤立。来自欧盟和美国的制裁令该国陷入经济困境。普京于一周前任命经济学家别洛乌索夫（Andrej Beloussow）为国防部长。此次出访中国，别洛乌索夫亦有随行。普京清楚地知道作为经济学家的新任防长的专业知识对于眼下的局势有多么重要。俄罗斯军工武器生产亟需中国提供原材料。

富有象征意义的会晤

普京和他"亲爱的老朋友"习近平再次握手。普京称，俄罗斯与中国在战略伙伴关系上达到了"前所未有的高度"。习近平则以北京烤鸭、海参和黄油虾鲈鱼为客人设盛宴款待。

人们对于中国是否认真对待调停者的角色存疑。香港全球化中心（CGHK）主席邱震海（Peter Qiu）表示，现在关键不是两国是否想要展示"完全团结一致"的问题，而是"他们必须这么做。"

当普京于当地时间5月7日中午12点在克里姆林宫正式开启其第五个总统任期时，中方没有任何高层官员出席莫斯科的就职典礼。彼时，中国国家主席习近平正乘坐专机从巴黎飞往贝尔格莱德，此前习近平已与法国总统马克龙就乌克兰战争进行交谈，随后欧盟委员会主席冯德莱恩加入会谈，后者就贸易问题呼吁为欧洲创造公平的竞争环境。

德国墨卡托中国研究中心（MERICS）首席分析师莱加达（Helena Legarda） 图像来源: Marco Urban/MERICS

"普京此次访华是在习近平欧洲之行回来后立即进行的，传达出这样一个明确的信息，即中国和俄罗斯仍视对方为首选合作伙伴，并在寻找加强双边关系的机会，特别是在经济领域，" 德国墨卡托中国研究中心（MERICS）首席分析师莱加达（Helena Legarda）表示，"尽管要面临因乌克兰战争及美国制裁而带来的来自西方不断增大的压力，这种双边关系仍将持续下去。"

政治巨人，经济侏儒

对于北京来说，俄罗斯是一个政治盟友，因为俄罗斯在联合国安理会任常任理事国。此外，俄罗斯今年还接任了金砖国家轮值主席国，金砖国家一个由全球南方新兴市场国家组成的联盟。

然而，与中国相比，俄罗斯作为世界上最大的国家却是经济上的矮子。据估计，俄罗斯2023年国内生产总值约合2万亿美元，仅略高于中国经济实力最强的广东省地区生产总值。

于此同时，双边贸易在不断增长。2018年，双边贸易额为1000亿美元。至2024年，这个数字已经翻了一番还多。俄罗斯卫星通讯社（Sputnik）本周四（5月16日）在普京与习近平会晤后援引莫斯科经济部消息称，至2030年，中俄双边贸易额将达到3000亿美元。

中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京5月16日共同出席庆祝中俄建交75周年专场音乐会 图像来源: Sergei Guneyev/AFP/Getty Images

"俄罗斯希望中国对致力于进一步加强经济交流做出明确承诺，"香港全球化中心主席邱震海说道。5月17日，普京开始了访华行程第二站 - 参观中国北方城市哈尔滨的一个贸易博览会。俄罗斯打算在那里设立一个名为"俄罗斯美食"（Good Food Russia）的农产品批发中心：产品包括肉类、糖果、鱼类和乳制品等。

中俄日益增长的贸易潜力不仅仅源于俄罗斯与中国的伙伴关系，上海华东师范大学（East China Normal University）俄罗斯问题专家万青松（Wan Qingsong）对英国广播公司 BBC表示。"这种推动力来源于西方国家的压力。中俄两国企业因此被激发出更大的热情来强化经济合作。"

中俄关系：真朋友还是权宜合作？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

俄乌战争问题毫无进展

希望习近平就乌克兰战争问题向普京施压的人会感到失望。中俄签署发表的联合声明中针对俄乌战争的内容毫无新意 - 两国领导人均反对乌克兰战争进一步升级，并表示对"政治解决方案"感兴趣。习近平重申，中国保持客观公正立场。他强调，必须建立一个均衡、有效和可持续的新型安全架构。

但声明中所指的是整个欧洲。"中方期待欧洲大陆早日恢复和平稳定，并愿继续为此发挥建设性作用。"

尽管北京没有谴责这场战争，但明确表示与使用核武器保持距离。本周四，习近平和普京呼吁在核大国和其他军事联盟之间建立缓冲区。声明中指出，"不应通过扩张军事联盟和同盟，以及在抵近其他核武器国家边境地区建立军事基地，特别是预先部署核武器及其运载工具和其他军事战略性设施等方式侵犯彼此的切身利益"。

该声明主要针对乌克兰加入北约的计划。早于2008年，乌克兰就与格鲁吉亚获得了加入北约的希望。俄罗斯也将北约东扩作为入侵乌克兰的理由。

莱加达表示，对于乌克兰及其盟友来说，中国是一个难以接受的调解者。"迄今为止，中国对于真正参与调解进程、进行缓和谈判、协商让步并提出可能的解决方案等一系列艰巨工作所展现的意愿十分有限，"莱加达说道。"中国领导人更加重视并优先考虑地缘政治利益，似乎对担任调解这一角色并不真正感兴趣。"

莱加达认为，俄罗斯也绝对不会对中国完全言听计从。"尽管北京确实对俄罗斯有一些影响力，尤其是俄罗斯现在在经济上更加依赖中国，但习近平在乌克兰问题上对普京施加强大影响力的可能性实际上可能比人们想象的要有限得多。"她补充说，有效的调解虽然不需要完全的中立，但有一个前提是必需的，即冲突各方均需视调解者为"诚实的"。而到目前为止，对中国的看法并非如此。

"解码中国"是德国之声的一个系列节目，从德国和欧洲的角度对中国在当前国际问题上的立场和论点进行批判性解读。

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