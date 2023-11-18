解码中国：北京与华盛顿为何互相需要？

（德国之声中文网）“这车挺漂亮的。”美国总统拜登本周在旧金山郊外的斐洛里庄园前与中国国家主席习近平道别时说。

在旧金山亚太经合组织（APEC）峰会召开期间，两国领导人举行了一年多来的首次面对面会谈。

“它是中国制造的红旗轿车。”习近平站在他的V12动力防弹豪华轿车旁边回答道，“打开门，看看！”

拜登照他的话做了，然后指着自己的总统豪华轿车说：“就像我们那边的那辆凯迪拉克。他们称之为‘野兽’。”

和前几任一样，拜登带着“野兽”走遍世界。习近平从一年之前开始，也带着专车对外访问。他总共拥有两辆红旗轿车。这是中国制造的元首专车首次在美国的街道上行驶。

对习近平和中国公众来说，这一插曲的象征意义显而易见——它表明，北京日益增长的自信可以被感受到、看到，甚至触摸到。中美两国既视对方为伙伴，也视对方为对手。访问期间，习近平甚至称美国为“朋友”。

德国波恩大学政治学教授辜学武说：“在旧金山会谈期间，习近平仿佛在就两个大国之间的关系发表哲学布道。”

辜学武说，最终，习近平和拜登都明白，唯一的出路就是合作。

“中美关系的掌舵者”

习近平在旧金山表示，中美不可能完全停止合作。同时，一方试图改变另一方也是不现实的。

习近平对拜登说：“我和总统先生是中美关系的掌舵者，对人民、对世界、对历史都担负着沉甸甸的责任。”

中国渴望更多。北京希望按照自己的设计塑造21世纪。然而，德国图青政治教育学院国际政治专家希伯（Saskia Hieber）说，在这次会谈中并没有形成“世界新秩序”。

“与传统超级大国不同，在习近平的领导下……中国将继续拒绝支持西方塑造的结构、体制和规则。”她告诉德国之声。

但与此同时，“中国无法独自重塑世界，甚至无法与俄罗斯共同重塑世界。西方世界有足够的经验、价值观和成功，不会被取代。”她补充道。

海德堡大学政治学者哈尼施（Sebastian Harnisch）说，中国通过“一带一路”倡议在世界一些地区获得了影响力。他告诉德国之声，这种影响力在中亚、非洲和拉丁美洲部分地区尤其明显。然而，他补充说，中国领导地位的“结构性基础”“从中长期来看必须受到质疑”。

中国官媒称颂习近平

中国的社交媒体平台微博上宣传了“习近平的旧金山之行”，还转发了中国外交官员、前外交部发言人华春莹在旧金山发布的X（原Twitter）帖子的截图。

华春莹的帖子说，拜登对习近平一张旧照片产生了兴趣，这是年轻的习近平1985年首次访美时站在旧金山金门大桥前的留影。

“你认识这个年轻人吗？”拜登似乎问道，“你一点都没变。”

这个位于美国的社交平台在中国被屏蔽了，普通公民“翻墙”涉嫌违法，但华春莹显然属于例外。

中国媒体对于“拜习会”的报道一片欢欣鼓舞。就连普通人似乎也明白，与美国保持良好关系是解决全球问题的关键。但是，问题本身——美国对台湾的军事支持，或对科技巨头华为的制裁以及对半导体出口的限制——都被掩盖了。在中国媒体中，习近平的美国之行必须被报道为一次成功的访问。

沟通至关重要

柏林墨卡托中国研究中心的中国外交政策专家瓦塞里尔（Abigael Vasselier）说：“沟通渠道重新开放本身就是一种成功。”拜登也强调了这一点，他说他和习近平“同意我们各自都可以直接拿起电话，而且会被立即听到。”

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旧金山“拜习会”也将被视为向美国盟国发出的一个信号：它们可以与中国实现关系正常化。这种明显的解冻已经产生了全球性影响——中美两国承诺在应对气候变化方面开展更紧密的合作。

这世界上两个最大的二氧化碳排放国重申了它们对2015年《巴黎协定》的承诺，该协定旨在将全球最终升温幅度控制在“绝对低于”前工业化时代2摄氏度的水平，并努力进一步限制在1.5摄氏度以内。北京和华盛顿还希望即将在迪拜举行的世界气候大会取得成功。

这些承诺有多少只是空谈，又有多少会带来切实的变化？习近平是否会为他的红旗轿车配备油电混合动力引擎？与中国的许多其他事情一样，这显然是国家机密。



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