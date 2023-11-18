解码中国：北京与华盛顿为何互相需要？

（德国之声中文网）“这车挺漂亮的。”美国总统拜登本周在旧金山郊外的斐洛里庄园前与中国国家主席习近平道别时说。
在旧金山亚太经合组织（APEC）峰会召开期间，两国领导人举行了一年多来的首次面对面会谈。
“它是中国制造的红旗轿车。”习近平站在他的V12动力防弹豪华轿车旁边回答道，“打开门，看看！”
拜登照他的话做了，然后指着自己的总统豪华轿车说：“就像我们那边的那辆凯迪拉克。他们称之为‘野兽’。”
和前几任一样，拜登带着“野兽”走遍世界。习近平从一年之前开始，也带着专车对外访问。他总共拥有两辆红旗轿车。这是中国制造的元首专车首次在美国的街道上行驶。
对习近平和中国公众来说，这一插曲的象征意义显而易见——它表明，北京日益增长的自信可以被感受到、看到，甚至触摸到。中美两国既视对方为伙伴，也视对方为对手。访问期间，习近平甚至称美国为“朋友”。
德国波恩大学政治学教授辜学武说：“在旧金山会谈期间，习近平仿佛在就两个大国之间的关系发表哲学布道。”
辜学武说，最终，习近平和拜登都明白，唯一的出路就是合作。
“中美关系的掌舵者”
习近平在旧金山表示，中美不可能完全停止合作。同时，一方试图改变另一方也是不现实的。
习近平对拜登说：“我和总统先生是中美关系的掌舵者，对人民、对世界、对历史都担负着沉甸甸的责任。”
拜登和习近平并肩走在斐洛里庄园，面带微笑
中国渴望更多。北京希望按照自己的设计塑造21世纪。然而，德国图青政治教育学院国际政治专家希伯（Saskia Hieber）说，在这次会谈中并没有形成“世界新秩序”。
“与传统超级大国不同，在习近平的领导下……中国将继续拒绝支持西方塑造的结构、体制和规则。”她告诉德国之声。
但与此同时，“中国无法独自重塑世界，甚至无法与俄罗斯共同重塑世界。西方世界有足够的经验、价值观和成功，不会被取代。”她补充道。
海德堡大学政治学者哈尼施（Sebastian Harnisch）说，中国通过“一带一路”倡议在世界一些地区获得了影响力。他告诉德国之声，这种影响力在中亚、非洲和拉丁美洲部分地区尤其明显。然而，他补充说，中国领导地位的“结构性基础”“从中长期来看必须受到质疑”。
中国官媒称颂习近平
中国的社交媒体平台微博上宣传了“习近平的旧金山之行”，还转发了中国外交官员、前外交部发言人华春莹在旧金山发布的X（原Twitter）帖子的截图。
华春莹的帖子说，拜登对习近平一张旧照片产生了兴趣，这是年轻的习近平1985年首次访美时站在旧金山金门大桥前的留影。
“你认识这个年轻人吗？”拜登似乎问道，“你一点都没变。”
这个位于美国的社交平台在中国被屏蔽了，普通公民“翻墙”涉嫌违法，但华春莹显然属于例外。
中国媒体对于“拜习会”的报道一片欢欣鼓舞。就连普通人似乎也明白，与美国保持良好关系是解决全球问题的关键。但是，问题本身——美国对台湾的军事支持，或对科技巨头华为的制裁以及对半导体出口的限制——都被掩盖了。在中国媒体中，习近平的美国之行必须被报道为一次成功的访问。
沟通至关重要
柏林墨卡托中国研究中心的中国外交政策专家瓦塞里尔（Abigael Vasselier）说：“沟通渠道重新开放本身就是一种成功。”拜登也强调了这一点，他说他和习近平“同意我们各自都可以直接拿起电话，而且会被立即听到。”
旧金山“拜习会”也将被视为向美国盟国发出的一个信号：它们可以与中国实现关系正常化。这种明显的解冻已经产生了全球性影响——中美两国承诺在应对气候变化方面开展更紧密的合作。
这世界上两个最大的二氧化碳排放国重申了它们对2015年《巴黎协定》的承诺，该协定旨在将全球最终升温幅度控制在“绝对低于”前工业化时代2摄氏度的水平，并努力进一步限制在1.5摄氏度以内。北京和华盛顿还希望即将在迪拜举行的世界气候大会取得成功。
这些承诺有多少只是空谈，又有多少会带来切实的变化？习近平是否会为他的红旗轿车配备油电混合动力引擎？与中国的许多其他事情一样，这显然是国家机密。
©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
-
图说旧金山拜习会
抵达旧金山
11月14日，中国国家主席习近平乘专机抵达旧金山展开他六年来的首次访美之行。美国财政部长耶伦、美国驻华大使伯恩斯以及加州州长纽森夫妇前往机场迎接。旧金山拜习会举行前，美国政府一名高阶官员曾表示：“激烈的竞争需要激烈的外交来管理紧张局势，防止竞争演变为冲突或对抗。”在这场高层外交成形前，为了重建美中外交通道，美国国务卿布林肯、财政部长耶伦、商务部长雷蒙多、气候特使克里都曾前往北京访问。白宫国家安全顾问沙利文与中国外长王毅举行过三场会晤。
-
图说旧金山拜习会
相隔一年之后的“拜习会”
当地时间11月15日上午11点，美国总统拜登和中国国家主席习近平在旧金山以南的费罗丽庄园（Filoli Estate）举行会晤。双方与会代表包括美国国务卿布林肯、财长耶伦、商务部长雷蒙多、总统气候问题特使克里；中共政治局常委兼中办主任蔡奇、中共中央外事办主任兼外长王毅、国家发改委主任郑栅洁等。正式会晤持续两个多小时。工作午餐餐后拜登和习近平在费罗丽庄园散步交谈。
-
图说旧金山拜习会
旧金山面貌一新
为了举办APEC峰会，旧金山展开了城市“大扫除”，街头垃圾和大量流浪汉统统都被“移走”。加州州长纽森甚至在一场新闻发布会上直言不讳地承认，“清理这个地方，只是因为所有那些高级别的领导人都要来”。这一表述引发了大量批评之声。很多人批评纽森比起为住在旧金山每天纳税的美国人民改善生活环境，给中方领导人留下深刻印象更为重要。在中国社交媒体上，大量网民则是忙着调侃“旧金山争创卫生文明城市”。
-
图说旧金山拜习会
拜习对“美中竞争”解释不同
拜登在会晤前的开场白中强调，面对面的沟通无可替代，“美中之间的竞争不能走向冲突”。他说过去与习近平的会面“坦诚、直接和有益”。习近平则说：“大国竞争不是这个时代的底色，解决不了中美两国和世界面临的问题。”他说：“这个地球容得下中美两国，我们各自的成功是彼此的机遇。”
-
图说旧金山拜习会
斐洛里庄园
美中元首加州峰会的举行地选在斐洛里庄园（Filoli Estate）。斐洛里庄园位于美国加州旧金山以南约40公里。庄园由美国建筑大师威利斯·波克(Willis Polk)设计，建造于1915-1917年。原为金矿主和水务公司总裁威廉·伯恩二世（William Bowers Bourn II）夫妇。伯恩二世一直遵循人生格言：“Fight-Love-Live——to fight for a just cause; to love your fellow man; to live a good life(为正义而奋斗，爱你的同胞，并享受美好生活)。”他把三个英文单词的前两个字母连起来，就是斐洛里（Filoli）。
-
图说旧金山拜习会
红旗和野兽
中国媒体公布的一段视频显示，元首会晤结束后，拜登总统将习近平主席送到上车处道别。拜登看到习近平乘坐的红旗牌轿车时说：“这车好漂亮。”习近平指着汽车的方向说：“我们红旗车，国产的。”这时有工作人员打开车门，拜登探身向里望了望，然后他说：“就好像我的卡迪拉克那样。每次我出访，车都跟着我。你知道它叫什么吗？野兽。”然后宾主双方都笑了。
-
图说旧金山拜习会
拜登单独举行新闻发布会
会晤结束后美中两国没有发表共同声明。拜登总统单独举行了新闻发布会，他说：“我相信这是我们进行过的最具建设性和富有成效的讨论。”他还表示，双方在合作打击芬太尼、恢复军事接触和人工智能安全问题上取得重要进展。被媒体问到是否改变保护台湾免受中国军事行动的承诺时，拜登重申，美国的一中政策不变。拜登还在回应一个记者的提问时再次将习近平称作“独裁者”，“因为他领导一个共产党国家，所基于的政府形式跟我们完全不同”。
-
图说旧金山拜习会
美国商界晚宴
习近平结束了与拜登的会晤后，他出席“美中关系全国委员会”（NCUSCR）和美中贸易全国委员会（USCBC）主办的商界晚宴活动。他在致辞时说：“我一直在思考，如何让中美关系这艘巨轮避开暗礁浅滩、穿越狂风巨浪，不偏航、不失速、不碰撞？首先要回答的是，中美到底是对手，还是伙伴。这是一个根本的、也是管总的问题。道理很简单，如果把对方视为最主要竞争对手、最重大地缘政治挑战和步步紧逼的威胁，必然导致错误的政策、采取错误的行动、产生错误的结果。中国愿意同美国做伙伴、做朋友。我们处理中美关系的根本遵循就是相互尊重、和平共处、合作共赢。”
-
图说旧金山拜习会
美国商界大巨头云集
据报道，多名美国企业巨头出席这场晚宴。社交平台X上列出的宾客名单中包括包括苹果CEO库克、黑石创始人苏世民、波音公司CEO斯坦·迪尔、桥水基金创始人达利欧、贝莱德CEO拉里·芬克、辉瑞董事长艾伯乐、Visa公司总裁麦金纳尼等。 《纽约时报》上周曾报道称，晚宴和招待会门票每张售价2000美元。“一位知情人士称，企业可以花4万美元购买一桌八个座位，外加习近平那桌的一个座位。”