 解码中国：习近平和拜登如何找到共同点？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.11.2023

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时政风云

解码中国：习近平和拜登如何找到共同点？

中美两国领导人将于下周在旧金山举行面对面会谈。专家称，这两个对立的大国需要找到共同点，合作应对气候变化等全球性问题。

2022年11月，习近平与拜登在巴厘岛会晤

2022年11月，习近平与拜登在巴厘岛会晤

（德国之声中文网）中国国家主席习近平和美国总统拜登将于11月11日至17日在美国旧金山市举行的亚太经合组织（APEC）峰会期间举行会晤，想必届时为他们摄影的记者将是亚历山大（“压力山大”）。

这张照片将展示在经济和安全政策方面互为竞争对手的两个国家之间眼下的关系。这关系可是非同小可：如果两国不合作，就无法应对气候变化等全球性挑战。

媒体和公众将仔细观察这两个人的面部表情、姿势和整个场景，以解读两国之间的关系。不过，至少他们的身体将近距离接触：拜登身高1.83米，习近平身高据称在1.80米左右——但这并不能完全确定，因为中国对待这些信息就像国家机密一样。

习近平和拜登上一次会晤是2022年11月在印尼巴厘岛举行的G20峰会上。在那以后，双方一直保持着活跃的政治磋商，但这两个人并没有直接面对面地交换过意见。

墨卡托中国研究所（MERICS）首席分析师莱加达（Helena Legarda）说：“习近平和拜登将讨论当前的问题，这一点相对明确。但是，他们能否达成共识还不确定。这次峰会可能不会有太多成果。”

政治制度上的相互对立

中美关系是两种截然不同的政治体制的对立。中国是一党专制国家，已成为世界第二大经济体。中国政府表示要在2050年成为世界上最强大的国家。中国希望到那时能够取代美国成为全球超级大国。作为一个共产主义国家，中国在冷战期间与西方阵营进行了数十年的斗争，但未能取得成功。美国作为世界上最大的经济体和民主国家，则希望捍卫自己的地位。

习近平和拜登代表着两个在政治制度截然不同的国家，但是在气候改变等全球化问题上又必须相互合作

习近平和拜登代表着两个在政治制度截然不同的国家，但是在气候改变等全球化问题上又必须相互合作

两国在多个层面展开激烈竞争。经济是一个方面，尤其是半导体、数字化和人工智能等高科技领域。但地缘政治利益也不遑多让。中国希望与非西方国家结盟，重塑目前由美国主导的世界秩序。归根结底，问题在于谁将主导21世纪的意识形态模式，是共产主义专制还是资本主义民主。

1972年，在尼克松总统的领导下，美国与中国建立外交关系。在过去几十年中，两国关系经历了快速发展，尤其是自1978年邓小平提出改革开放政策以来。

经济贸易上的相互依存

中国凭借其强大的经济实力与其他国家建立了密切的相互依存关系。中国巨大的市场吸引了众多来自欧洲和美国的投资者，他们带来了资金和技术知识。例如，2022年，德国大众、宝马和梅赛德斯·奔驰等汽车制造商平均35%的收入来自中国。

与此同时，中国还在非洲、中亚、拉丁美洲以及阿拉伯世界进行了投资。中国提出的“一带一路”倡议（又称“新丝绸之路”）就是其中一个突出的项目。“一带一路”倡议有两条贸易路线，一条是陆路，另一条是海路。中国还在由主要新兴经济体组成的“金砖+”集团中发挥着领导作用。“金砖+”集团最初由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成，目前正在扩大，又增加了六个成员国。目前大约有40个国家表示有兴趣加入。

德国杜伊斯堡-埃森大学教授、中国经济研究专家陶伯（Markus Taube）说：“中国正在实施一种试图利用经济杠杆来在与其他国家的外交关系中实现自己政治目标的国策。”

拜登称与李强会面“我没想遏制中国”

陶伯教授上周在杜塞尔多夫举行的德中商界会议上说：“中国希望在全球体系中拥有更大的影响力，同时也在提出这样的要求。因此，中国与西方世界的对立越来越多。我们正在经历利用‘经济国策’作为追求更高国家目标的工具的复兴。美国智库大西洋理事会认为，“经济国策是指利用金融、监管和经济工具来实现外交政策目标”。

“以贸易促转变”并不尽如人意

具有讽刺意味的是，最初是西方希望通过“经济国策”实现政治变革，尤其是在20世纪90年代。当时德国的流行语是“Wandel durch Handel”（以贸易促转变）。“德国的秩序理论家们认为，没有自由的社会模式，复杂的经济就无法运行。‘以贸易促转变’将启动一个协调的进程，”陶伯指出：“今天我们可以看到，这种观点并不完全正确。”中国已经证明，资本主义和专制制度可以成为绝配。

墨卡托中国研究所首席分析师莱加达说：“西方国家面临的巨大挑战和长期担忧是，中国已经表达了改变当前全球秩序、规则、价值观和原则的勃勃野心，决意令其更加符合自己的利益。”

以美国为首的“七国集团”（G7）是一个由七个工业化国家组成的自由民主集团，德国也是其成员之一，该集团表示愿意与中国就“全球挑战和共同利益领域”开展合作。11月8日，“七国集团”外长在日本举行会议后发表声明，声称“我们认识到坦诚接触和直接表达关切的重要性，愿意与中国建立建设性的稳定关系”。

在习近平访美之前，人们呼吁拜登总统对中国在周边海域和其他地区的挑衅行为作出更果断的回应。但是，尽管双方在制度上存在竞争，要使中美两国克服共同的挑战，就必须建立务实的联盟。在这场宏大的竞争中，西方也在努力寻找志同道合的伙伴。德国外交长贝尔博克在启程前往东京之前说：“作为民主国家，只有当我们在全球各地的朋友感觉得到我们严肃对待的时候，我们才能在与专制势力的系统性竞争中站稳脚跟。”
 

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