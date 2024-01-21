解码中国：中国有意扩大在非洲的影响

（德国之声中文网）中国的外长已经连续34年将每一年的第一次外访活动的目的地都设定在非洲。这不仅成为了一项传统，同时也在释放信号。

本周，中国外长王毅访问了埃及、突尼斯、多哥和科特迪瓦共和国，随后他前往南美洲进行访问。在非洲国家访问期间，除了中东危机外，经济合作和民间社会的交流也是宾主之间会晤的议题。

对于对能源和原材料需求巨大的中国来说，非洲正在发挥着越来越重要的作用。二战结束后，共产主义的中国就与非洲一直保持着密切合作。出于意识形态的原因，北京与现在被称为“全球南方”的国家交好，并把自己视为这些国家的代言人。

中国改革开放45年来，非洲一直是矿产资源的可靠供应地。 作为回报，中国为非洲基础设施以及教育、医疗等社会领域提供投资。

早在上个世纪70年代，中国就资助修建了连接坦桑尼亚港口城市达累斯萨拉姆和赞比亚卡皮里姆波希市之间长达1860公里长的铁路线。这条被称为坦赞铁路（TAZARA）或自由线（Uhuru Railway）的铁路线穿过非洲最重要的铜矿区。这样，中国通过自己建造的铁路线运输赞比亚的铜矿资源。迄今为止，非洲很多其他基础设施项目都遵循这种模式。

并非全无私心的双赢

德国维尔茨堡大学政治社会学者基格（Philipp Gieg）在接受德国之声采访时表示，中国有着不同的规范原则。他说：“中国人说：‘我们不会跟你说，你应该做什么。’对非洲的援助是根据其自身动机理性决定的。这也是公开讲出来的。当中国谈到‘双赢’时，意味着非洲的胜利，也是中国的胜利。”

被中国视作分离省份的台湾刚刚结束了新一届总统大选。王毅在非洲国家访问期间收到政治声援的表态。例如突尼斯总统赛义德（Kais Saied）表示：“突尼斯明确承认‘一个中国’原则。”多哥总理托梅加-多贝（Victoire Tomegah Dogbé）说：“多哥支持中国统一。”科特迪瓦总统瓦塔拉（Alassane Ouattara）表示：“世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分。”

这是中国迫切需要的国际社会的支持。在1月13日举行的台湾总统大选中，对中国持批评态度的赖清德最终胜出。

造成依赖性

作为中国国家主席习近平提出的“一带一路”倡议的一部分，中国与非洲的经济合作正在加强。海上丝绸之路通向印度洋非洲东岸。2016年，中国在位于非洲之角以北的吉布提建立了第一个海外军事基地。

每三年举行一次的中非合作论坛（FOCAC）最近一次于2021年在塞内加尔举行。当时中国国家主席习近平在视频致辞时说，中非关系在国际社会堪称典范，因为“双方在反帝反殖民注意的斗争中结下了牢不可破的兄弟般的友谊”。

德国海德堡大学研究中国与国际发展的汉学家卢玛丽（Marina Rudyak）对德国之声表示，中非合作建立在相互受益的基础上。她说：“中国以投资、贸易和发展援助等方式支持非洲国家，反过来非洲给与中国政治支持。”例如在联合国进行投票时，在对中国重要的议题上，这些非洲国家就会按照中国的意愿投票。

为什么非洲人喜欢中国造手机？

民主？无所谓！

德国亲自民党的瑙曼基金会（Friedrich-Naumann-Stiftung）所做的一份调查报告指出，中国在非洲建造或修缮了超过15座议会大厦。通过对这些议会大厦的长期修护，中国也以此获得接触这些国家各党派国会代表的机会。报告指出：“中国已成为（重新）塑造非洲政治制度的关键参与者。”

汉学家卢玛丽说：“很显然，中国也想搭建政治资本。”与此同时，中国拒绝接受西方的批评，只追求一己私利的目标。相反，中国指责西方自以为是，仅仅推动善治、促进民主和人权等政治条件。“在中国看来，这些都不是非洲需要的。”卢玛丽说。

中国对非洲贷款：有赞有弹

然而，非洲国家本身并不认为中国和西方之间存在任何竞争。卢玛丽说，中国修建道路，西方带来其他发展产品。非洲国家各取所需。

“解码中国”是德国之声的一个系列节目，从德国和欧洲的角度对中国在当前国际问题上的立场和论点进行批判性解读。

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