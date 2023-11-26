解码中国：中国希望让金砖集团赢得更多影响力

（德国之声中文网）习近平在公开场合开口讲外语，那一定事关国家大事。这位中国党和国家领导人在北京会晤阿拉伯贵宾时，以"as salam alaikum"（阿拉伯语：和平和你们同在)作为开场白, 同时也直接进入了此次会谈的主题。习近平同阿拉伯来宾就中国同阿拉伯世界的合作以及巴勒斯坦领土的政治未来交换了意见。

习近平在讲话中强调，中国愿意为促成中东和平对话付出努力，"中国坚决支持中东和平进程，支持巴勒斯坦建立基于1967年边界以及东耶路撒冷为首都的、拥有全部主权的独立国家。我们希望，有关各方能够采取具体措施，扫清和平谈判的障碍。"

习近平以"Shukran!" （阿拉伯语谢谢之意）作为讲话的结束，又赢得现场一片掌声。这是2014年6月5日，习近平在北京中国阿拉伯论坛上发表讲话的情景。

中国加强在中东的活动

九年之后，即本周二举行的金砖国家特别视频峰会上，习近平再度就中东问题发表讲话。此次峰会是由金砖国家轮值主席南非总统拉马福萨Cyril Ramaphose 召集的。俄罗斯总统普京以及联合国秘书长古特雷斯均出席了会议。鉴于当前的以哈冲突，本次会议的主题则是中东和平进程。

习近平的立场一如既往。他要求以色列同极端伊斯兰组织哈马斯"立即停火"，并释放被关押的平民。习近平说，巴勒斯坦问题不得到广泛、公平和长久性的解决，中东就不会实现长久和平。

中国对以色列内阁批准停火表示赞赏。媒体报道称，此次停火主要得益于埃及和卡塔尔的中介调停，但想必之前各方为此进行了长时间的外交斡旋。

周一，中国外长王毅同沙特阿拉伯、约旦、埃及、印度尼西亚以及巴勒斯坦自治机构的外长在北京举行了会谈。王毅表示："你们启动国际斡旋的第一站选在北京，这是高度信任的表现。我们之间的相互理解和相互信任是有优良传统的。"

金砖的新形象

本周召开的金砖集团特别峰会也是该组织首次就当前国际政治危机召开特别会议。对于并不满足于全球第二大经济体地位的中共红色统治者来说，此次峰会当然是一个求之不得的机会。中国更需要的是政治影响力。而迄今为止，阿拉伯世界一直是中国外交视野里的死角。

特别峰会上，习近平发表了颇具领袖风范的视频讲话："当前形势下，金砖国家就巴以问题发出正义之声、和平之声，非常及时、非常必要。"

习近平还强调，金砖合作机制是新兴市场国家和发展中国家加强团结合作、维护共同利益的重要平台。"今天，我们就巴以问题协调立场、采取行动，为扩员后的"大金砖合作"开了个好头。中方愿同其他成员一道，开创金砖合作新时代。 "

埃及、阿根廷、埃塞俄比亚、伊朗、沙特阿拉伯以及阿联酋也作为新成员首次出席了峰会。上述国家都是中国一带一路倡议的积极支持者。

"一带一路已死，一带一路模式万岁。"

中国的一带一路倡议是一个遍布全球的商贸网络，目的是以中国的利益重新打造全球地缘政治格局。杜伊斯堡埃森大学东亚经济学教授陶波（Markus Taube）对该倡议是否能长远获得成功持怀疑态度。他说："一带一路已死，一带一路模式万岁。"

陶波说："一带一路倡议是在全球化被解读为双赢模式的时期诞生的，当时正是全球化进程风调雨顺的时候。一带一路主打共同建设基础设施，共同发展商业模式的理念。而现在，这一理念已经无法继续推行，全球话语已经发生了变化。一带一路的现有模式已经失去了市场。"

他表示，虽然一带一路不会寿终正寝，因为它已经被写进了党章。但一带一路的许多内容正在向其他倡议和其他项目转移。

今年十月底的一次讲座上，陶波表示："与此同时，金砖集团则正在逐步发展成为中国利益的外交和经济载体，这一点在全球南部表现得尤为突出。金砖集团的性质正在发生根本性的变化。"

中国外交政策的改变及其对德国的影响

陶波说："对于德国，尤其是德国经济而言，中国的政策变化不仅会影响在华业务，也会影响在第三国的业务。金砖国家是中国外交和外贸政策的核心结晶。"

值得一提的是，BRICS中文称之为"金砖"，而金砖+则被称为"大金砖"。按照北京的解读方式，二十一世纪，中国所要争夺的硬通货就是政治影响力。因此，北京对金砖的理解，就是在一个反西方、反殖民的联盟中拥有更大、含金量更高的影响力。

"解码中国 "是德国之声的一个系列节目，从德国和欧洲的角度对中国在当前国际问题上的立场和论点进行批判性解读。

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