解救难民意味入侵意大利？马斯克与德国外交部隔空叫阵

（德国之声中文网）创办了特斯拉的亿万富翁马斯克上周末在社交平台X（原推特）上与德国外交部就在地中海地区解救难民问题展开了一轮口水战。

上周五（9月29日）意大利一家新闻媒体在X上公布了一段视频并配文称：“目前有8艘德国非政府组织的船只在地中海上收集非法移民，并准备让他们在意大利下船登陆。这些非政府组织得到了德国政府的补贴。希望选项党（AfD）赢得大选，以阻止欧洲这种自杀式行为。”

拥有将近1.59亿粉丝的马斯克在自己的账号下转贴了这段视频，同时配上自己的评论：“德国公众知道这件事吗？”

德国外交部官方账号随后跟帖回应说：“是的，知道。而且这被称为拯救生命。”

马斯克并未善罢甘休，而是充满挑衅口气地回复到：“这么说你还挺自豪的？有点意思。坦率地说，我怀疑是否德国大多数民众支持这样做。你做过民意调查吗？德国将大量非法移民运送到意大利境内，这是否侵犯了意大利的主权？是否有入侵的意味？”

德国外交部没有在X上对这条推文继续做出回应。一名推特用户贴出民调机构Civey所做的一项民意调查的截屏，调查的问题是：“由于通过意大利（兰佩杜萨）进入欧盟的难民数量越来越多，您认为欧盟是否应该加强边境监管？”回答“绝对有必要”的受访者比例达到82.7%。

马斯克在这段评论回复的下面进一步写道：“如果一个民主国家的政府违背了人民的意愿，就应该被淘汰出局。”

意大利总理梅洛尼上周给德国总理肖尔茨寄去一封投诉信，她在信中对柏林政府资助德国非政府组织将非法移民送到意大利的做法感到“震惊”。

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柏林方面承认，曾向两家与移民有关的公益项目各提供了40万到80万欧元的资金。

这两个项目分别是“在意大利为海上获救人员提供陆上支持”以及“一个非政府组织发起的海上救援行动项目”。

德国外长贝尔博克在与意大利外长举行会晤后召开的新闻发布会上，为柏林对救援任务的支持进行了辩护。

她说：“海上志愿救援人员在地中海承担着拯救生命的任务。”

贝尔博克补充说：“他们致力于以人道精神应对地中海的死亡，是因为救援行动‘我们的海’（Mare Nostrum）早已不复存在。”在2013年秋季的两起大型沉船事件之后，意大利实施了一项名为“我们的海”的行动，以救援众多处于困境中的船只。该救援行动于2014年中止。在实施的一年之内拯救了至少13万难民。

根据意大利内政部的数据，今年已有超过13万名移民抵达意大利海岸，数量几乎是去年的两倍。

今年新抵达德国的移民人数也急剧上升。上周柏林政府宣布将加强与波兰和捷克边境的警力，以阻止人口走私。

德国巴伐利亚州和黑森州都将在本周末举行地方选举。移民问题成为重要的议题之一，巴伐利亚州最新的民调显示，这甚至是目前最重要的议题。

德国总理肖尔茨近期在接受德国媒体采访时承认，前来德国寻求庇护的人数“目前过高”。他说，德国政府“完全同意应该阻止欧盟内的非正常移民”。他强调说，支持保护欧盟边界的行动。

（法新社、德新社）

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