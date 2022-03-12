“解放”在即 德国疫情又反弹

（德国之声中文网）根据罗伯特·科赫研究所（RKI）周一（3月14日）早发布的数字，过去24小时德国新增感染92378例。7日内每10万人感染人数达到1543，创下新纪录。上周一时这一感染率为1259。

过去24小时中，德国感染新冠的患者中，增加了19例死亡病例，因为周末数据可能不完整，过去几天里，每天死于同新冠有关疾病的人数在250例左右。自疫情爆发以来，德国的新冠死亡人数已累计达到12万5590人。

专家认为，感染增加的原因，一是奥密克戎BA2亚变种的传播力更强，二是一些地方逐步放开社交限制措施，人们的生活开始回归正常的模式。

按照德国政府迄今为止的计划，大部分防疫措施将在一周后取消。根据由卫生部和司法部拟定的《传染病防治法》修订案，大多数全国范围的新冠防疫限制措施将于3月20日到期截止。

此后，在全德国范围，就只有对民众和公共生活限制较少的"基础保护"。例如将只在医院、护理院和公交车、火车和飞机里要求人们戴口罩，以及只在中小学校和养老院进行定期新冠检测。此外，各个联邦州可根据需要，自行决定在个别的疫情高发地区实施更严格的防疫限制措施。

乘坐公交仍需戴口罩

放不放，放多少？

但由于过去数天德国疫情持续升温，现有的方案受到越来越多的质疑。一些专业人士表示反对和不解。保护患者基金会的理事布里施（Eugen Brysch）对"德国编辑部网络"（RND）认为，联邦卫生部目前的立场"自相矛盾"，如果内阁的相关法案得到通过和实施，"过去两年里的工作都将成为一场徒劳"。

联邦医生行会主席莱因哈特（Klaus Reinhardt）也认为，现在大范围解禁是一个错误信号。而今后坐公交仍需要戴口罩，而进商店和餐馆却不必，也令人难以理解。

本周三，联邦议院将讨论《传染病防治法》的修订案，并计划在本周内就此进行表决。面对越来越多的批评声，三党联合政府内部出现了立场松动。社民党和绿党的一些政治家主张对现有草案再做修改。

绿党的卫生政策专家达门（Janosch Dahmen）主张，需要戴口罩的场合应扩大到商店等所有室内场所。社民党联合主席埃斯肯（Saskia Esken）也赞同进商店须带口罩，此外她还主张，乘坐公共交通以及飞机火车的乘客须持有疫苗接种、感染康复证明或进行过新冠检测。

但联合执政的自民党则坚持落实放开。该党秘书长吉尔-萨莱（Bijan Djir-Sarai）对《莱茵邮报》指出，各州完全可以在需要的时候采取更严格的措施，现有方案是"负责任的行动和结束限制自由的组合"，因此是正确的。

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（综合报道）

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