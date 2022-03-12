 “解放”在即 德国疫情又反弹 | 德国新闻 | DW | 14.03.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

德国新闻

“解放”在即 德国疫情又反弹

按照目前的计划，德国下周将结束大部分新冠防疫措施。但数天来，新增感染数量再度显著上升，到底要不要放开？

Deutschland Köln Symbolfoto Maskenpflicht

（德国之声中文网）根据罗伯特·科赫研究所（RKI）周一（3月14日）早发布的数字，过去24小时德国新增感染92378例。7日内每10万人感染人数达到1543，创下新纪录。上周一时这一感染率为1259。

过去24小时中，德国感染新冠的患者中，增加了19例死亡病例，因为周末数据可能不完整，过去几天里，每天死于同新冠有关疾病的人数在250例左右。自疫情爆发以来，德国的新冠死亡人数已累计达到12万5590人。

专家认为，感染增加的原因，一是奥密克戎BA2亚变种的传播力更强，二是一些地方逐步放开社交限制措施，人们的生活开始回归正常的模式。

按照德国政府迄今为止的计划，大部分防疫措施将在一周后取消。根据由卫生部和司法部拟定的《传染病防治法》修订案，大多数全国范围的新冠防疫限制措施将于3月20日到期截止。

此后，在全德国范围，就只有对民众和公共生活限制较少的"基础保护"。例如将只在医院、护理院和公交车、火车和飞机里要求人们戴口罩，以及只在中小学校和养老院进行定期新冠检测。此外，各个联邦州可根据需要，自行决定在个别的疫情高发地区实施更严格的防疫限制措施。

Deutschland | Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr

乘坐公交仍需戴口罩

放不放，放多少？

但由于过去数天德国疫情持续升温，现有的方案受到越来越多的质疑。一些专业人士表示反对和不解。保护患者基金会的理事布里施（Eugen Brysch）对"德国编辑部网络"（RND）认为，联邦卫生部目前的立场"自相矛盾"，如果内阁的相关法案得到通过和实施，"过去两年里的工作都将成为一场徒劳"。

联邦医生行会主席莱因哈特（Klaus Reinhardt）也认为，现在大范围解禁是一个错误信号。而今后坐公交仍需要戴口罩，而进商店和餐馆却不必，也令人难以理解。

本周三，联邦议院将讨论《传染病防治法》的修订案，并计划在本周内就此进行表决。面对越来越多的批评声，三党联合政府内部出现了立场松动。社民党和绿党的一些政治家主张对现有草案再做修改。

绿党的卫生政策专家达门（Janosch Dahmen）主张，需要戴口罩的场合应扩大到商店等所有室内场所。社民党联合主席埃斯肯（Saskia Esken）也赞同进商店须带口罩，此外她还主张，乘坐公共交通以及飞机火车的乘客须持有疫苗接种、感染康复证明或进行过新冠检测。

但联合执政的自民党则坚持落实放开。该党秘书长吉尔-萨莱（Bijan Djir-Sarai）对《莱茵邮报》指出，各州完全可以在需要的时候采取更严格的措施，现有方案是"负责任的行动和结束限制自由的组合"，因此是正确的。

观看视频 01:48

防疫措施即将放宽 柏林夜店期待重启派对

（综合报道）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

新冠全球破600萬死 烏克蘭難民潮增染疫隱憂

新冠疫情爆發已邁入第三年，美國約翰霍普金斯大學3月7日最新統計顯示，全球確診死亡人數已突破600萬的殘酷里程碑。同時，俄烏戰火下被迫逃難的烏克蘭難民，也成為歐洲疫情新變數。  

从美国到欧洲再到中国：回归正常生活？

深夜派对狂欢、拥挤的电影院、公共场所不戴口罩——北美和欧洲的许多地方似乎正在回归新冠疫情前的生活，逐步放松防疫措施。不过在德国等地，新冠感染数字持续飙升，世卫也警告各国不能放松警惕。  

相关内容

A worker stands on the other side of a window from trays of coronavirus test samples at a private testing site in Beijing, Wednesday, Jan. 26, 2022. Repeated COVID-19 testing of millions of Beijing residents is starting to test the patience of some as the city clamps down on the virus ahead of the coming Winter Olympics. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

中国通报两年来最高病例数 开始启用抗原快筛 12.03.2022

周六，中国通报了自两年前武汉疫情爆发以来最高的单日新增确诊病例数。长春开始严格封锁，而网上存在不少对于这种防疫模式的质疑。与此同时，中国当局决定放行新冠抗原的快速自测。这是否意味着中国即将告别“病毒清零”的防疫措施？

Members of staff of the Wuhan Hygiene Emergency Response Team drive their vehicle as they leave the closed Huanan Seafood Wholesale Market in the city of Wuhan, in Hubei, Province on January 11, 2020, where the Wuhan health commission said that the man who died from a respiratory illness had purchased goods. - China said on January 11, 2020 that a 61-year-old man had become the first person to die from a respiratory illness believed to be caused by a new virus from the same family as SARS (Sudden Acute Respiratory Syndrome), which claimed hundreds of lives more than a decade ago. Forty-one people with pneumonia-like symptoms have so far been diagnosed with the new virus in Wuhan, with one of the victims dying on January 8, 2020, the central Chinese city's health commission said on its website. (Photo by NOEL CELIS / AFP) (Photo by NOEL CELIS/AFP via Getty Images)

新研究：新冠病毒来自武汉华南海鲜市场 06.03.2022

最新的两项由美国学者主导的研究结果显示，新冠疫情最初爆发于武汉华南海鲜市场。尽管实验室事故理论仍然没有被排除，但其可能性被认为十分微小。中国疾控中心的一份研究则认为，该野生动物交易市场并非病毒起源地，但却是疫情的加速器。

a woman walks pass a cafe with empty chairs and tables in city center of Bonn, Germany on January 13, 2021 as 2G plus rule ( fully vaccinated or recovered plus with booster vaccination or corona negative test) begins to be imposed in restaurants and bars as Germany tries to curbs the surging of Omicron infection cases in Germany (Photo by Ying Tang/NurPhoto)

德国疫情：奥密克戎创下感染新纪录 15.01.2022

德国新一轮新冠病毒感染率打破了在去年11月创下的上一次纪录。专家们警告说，未接种疫苗者的风险进一步增大。

广告

非常德国

Stefan Seidler

在德国联邦议院，他代表少数民族的权益

德国有四个获国家认可的少数民族：索布人、丹麦人、弗里斯兰人和德国的辛提人和罗姆人。目前德国只有一个少数民族政党，该党在联邦议会拥有一个议席。  

媒体看中国

China | Containerhafen in Lianyungang

德语媒体：德国对中国经济的依赖

俄乌战争的爆发，也迫使德国开始反思其对华政策。同对俄罗斯能源的高度依赖一样，德国经济也对中国市场有着相当大的依赖性。  