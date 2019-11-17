解放军驻港部队短暂出营 军方发言人表态

（德国之声中文网）据法新社报道，数十名驻港部队士兵周六（11月16日）从军营中出来，帮助清理附近街道上的路障残余。这一短暂的清理行动发生在警方与抗议者之间冲突特别激烈的一周最后。

中国国防部发言人吴谦在曼谷的一次安全会议上被问及是次行动时表示："有些香港市民在解放军驻港部队军营附近清理路障。解放军驻港部队军营里的士兵加入了这些市民，来清理路障，他们的努力受到香港市民的欢迎。"

在这场危机中，北京始终强调不会让步于抗议者的诉求，绝不容忍暴力。

而在经历又一个暴力冲突的周末后，周一，吴谦发出另一个警告。据法新社报道，在中国国防部长魏凤和与美国防长埃斯珀（Mark Esper）在曼谷举行会晤后，吴谦表示："止暴制乱是我们在香港最急迫的任务。"

自1997年香港主权移交以来，中国人民解放军在香港设立驻军。但驻军很少离开军营。上次驻军出现在香港的街道上是在2018年，是在一次台风之后进行清理。

根据香港基本法第14条，驻港部队"不干预香港特别行政区的地方事务"。"香港特别行政区政府在必要时，可向中央人民政府请求驻军协助维持社会治安和救助灾害。"

此外，根据基本法第18条，"全国人民代表大会常务委员会决定宣布战争状态或因香港特别行政区内发生香港特别行政区政府不能控制的危及国家统一或安全的动乱而决定香港特别行政区进入紧急状态，中央人民政府可发布命令将有关全国性法律在香港特别行政区实施"。

香港驻军法第14条则写道："香港特别行政区政府根据香港特别行政区基本法的规定，在必要时可以向中央人民政府请求香港驻军协助维持社会治安和救助灾害。

香港特别行政区政府的请求经中央人民政府批准后，香港驻军根据中央军事委员会的命令派出部队执行协助维持社会治安和救助灾害的任务，任务完成后即返回驻地。"

据多家港媒报道，港府发言人称，驻港部队周六在九龙塘军营外清理路障"纯属驻军自发义务性质"，并非特区政府请求协助。香港立法会民主派议员表示谴责，质疑驻军此举违反基本法和驻军法。民主派议员声明称："這並不是解放軍駐港部隊第一次不遵守基本法及駐軍法而擅離軍營，在2018年山竹颱風後，駐港解放軍曾經以「公益性質」為由無理離開軍營，清理郊野公園內的樹木。而今次事件更非自然災害，完全屬本地事務。"建制派民建联议员则称无须作过度政治解读。

苗子/乐然（法新社等）