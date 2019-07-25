解放军驻港部队发布防暴演练宣传片

(德国之声中文网) 驻港部队的宣传片强调，解放军"有信心""有能力"维护香港的安全。全长3分钟左右的宣传片展示了坦克、直升机、火箭弹等装备在香港演练的镜头，还披露了全副武装的士兵进行反恐演习的画面。

此外，驻港部队士兵进行乘坐装甲运兵车、使用水炮、手持盾牌以及步枪进行"防暴演练"的镜头也出现在宣传片中。片中还出现了士兵用广东话向演习中的示威者大喊"后果自负"的场景，并出示红旗警告示威者不要冲击。片尾则展示了驻港部队押送被捕示威者的画面，并点出了"不忘初心、守护香江"之主题。

驻港部队司令员陈道祥少将则在7月31日的庆祝解放军建军92周年的酒会上说，军方坚决支持特首林郑月娥"依法施政"、支持香港警方"严正执法"，支持"依法严惩暴力犯罪分子、维护国家主权安全和香港繁荣稳定"。陈道祥还说，近日香港发生一系列极端暴力事件，严重破坏香港繁荣稳定大局，挑战香港法治和社会秩序，威胁香港市民的生命财产安全，严重触碰"一国两制"的原则底线，"绝对不能容忍，对此表示强烈谴责"。

中国军方口径明显变强硬

目前，由《逃犯条例》修订争议引发的香港示威浪潮已经延续了约2个月，警民之间已经发生了多次冲突。驻港部队在这一背景下释放出了强硬言论，这与不久前中国官方的模糊表述形成了明显反差。就在7月29日，中国国务院港澳办发言人杨光在新闻发布会上还对媒体表示，解放军是否会介入香港事务，还是要依照《基本法》的规定。

根据香港《基本法》第14条，驻港部队"不干预香港特别行政区的地方事务。香港特别行政区政府在必要时，可向中央人民政府请求驻军协助维持社会治安和救助灾害。"

一周前，中国国防部也有过类似的表态，强调特区政府可以在必要时向中央政府请求驻港部队协助维持治安或救助灾害。

今年6月中旬，陈道祥在与到访的美国国防部亚太安全事务首席副助理部长海大卫(David Helvey)会晤时也曾主动表示，驻港部队不会干涉当地事务。香港警务处处长卢伟聪6月也曾说，香港由足够警力应付局面，未曾考虑出动解放军。

不过，香港前任特首梁振英在7月29日于英国《金融时报》撰文强调，驻港部队"不是装样子、搞仪式、形同虚设的"。

驻港部队1997年从英军手中接管驻港防务

虚假影片流传社交网络

而在社交媒体上，近一周来出现了许多宣称中国军人已经全面接管香港的影片，展现了中国士兵在香港各地步行或乘坐装甲车的画面。

不过，法新社经核实后发现，这些影片的真实性存疑，许多影片摘录了以往的资料画面。

影片之一是7月24日有人在推特上声称中国军队"昨晚进入香港"。然而，法新社记者发现，该影片乃是摘自2012年6月的一段视频。当时，《苹果日报》对相关事件做出报道，称"逾百辆解放军军车……沿广深高速公路经落马洲口岸入境，由警方铁马开路，浩浩荡荡驶往石岗军营"。港媒《东方日报》也作出报道，称"由逾十架装甲车及工程车组成的解放军车队，在警方八名铁骑的护送下……驶入石岗军营"。报道称，"知情人士透露，该支车队是解放军驻港部队由惠州基地调来港……是'调车不调人'的特别任务，整个车队的防暴功能及任务目标非常明显"，估计是为当年特区政府换届、国家领导人来港主持交接仪式作好准备。

另一则影片是7月26日有人在脸书上发帖称"解放军进入香港了"。法新社记者发现，视频中的火车站并非香港，而是广州。至于这则视频原本于何时拍摄、是关于何事，尚不清楚。

香港驻军人数并没有确切的官方数字。据外界估计，规模大约在8000到10000人之间。

文山/叶宣(法新社、路透社)