 解放军频繁现身台湾空域 疑抗议导弹试射 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.09.2020

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时政风云

解放军频繁现身台湾空域 疑抗议导弹试射

10日晚间，台湾紧急召开记者会，对中国军机频繁进入台湾空域做出回应。台湾政府没有透露的是，解放军之所以挑选这个时机，很可能是对台湾正在进行的演习表达不满。

Han Kuang Militärübung Taiwan (Reuters/T. Siu)

台湾军事演习都是以解放军侵入台湾作为演练主题。图为2019年台湾军人在屏东举行汉光演习。

DW.COM

台湾总统蔡英文在出席“F-16维修中心成立典礼”时表示，捍卫中华民国台湾的主权不是靠卑躬屈膝，要有坚实的国防。此前，她在澳洲战略政策研究所的活动上发表视讯演说，称区域军事活动日益增加，“我们担心会擦枪走火”。

近日，中国在渤海、黄海、东中国海和南中国海海域同时举行军事演习及实弹射击演练，导致该地区气氛再次出现紧张。中国指美军侦察机擅自闯入解放军北部战区实弹演习禁飞区活动，中国以试射导弹回应。越南则呼吁中国停止在西沙群岛附近争议水域进行军演。

台海局势持续紧张，中国解放军宣布将在台湾南北两端进行演习，而台湾也因应军事威胁提高来年国防开支一成，并计划购买美国的水雷及巡航导弹。

就在美国防部长投书谴责中共与解放军的隔天，中国军方称美国有军机闯入解放军的禁飞区活动，批这是「赤裸裸的挑衅」。两国交恶的背景下，只怕这些言语交锋不小心演变成军事冲突。

美国卫生部长阿扎表示，台湾与美国在过去20多年在公卫领域都有广泛合作，此次签署仪式象征美方将合作关系的正式化。台湾总统蔡英文、卫生福利部长陈时中欢迎这位高官访台的同时，中国军方派遣的军机却出现在海峡上空。

(德国之声中文网) 台湾中山科学研究院在9月9日、10日上午于东部海域实弹射击。根据台湾媒体中央社引述政府公告指出，虽然该项目为「火炮试射」，但是弹道高度却订为「无限高」，推测试射主体可能为导弹。

同一时间，中国人民解放军连续两日在台湾西南部空域进行大规模军事演习，并有多架解放军军机进入台湾的防空识别区（ADIZ）。台湾媒体报导，从9日上午7时起两个小时内，台湾空军至少发出24次广播驱离解放军机，频密程度罕见。

10日，国防部连续第二天侦测到中共SU-30、运八等多型机，多次进入台湾西南空域防空识别区。台湾外交部与国防部在10日晚上8点紧急召开临时记者会。

国防部副部长张哲平上将表示，中共解放军的军事行动已经对台湾空防以及区域稳定造成影响，也威胁到国际飞航安全，因为这些军事行动的位置，正好就在国际航线上。

台湾外交部发言人欧江安也在记者会上表示，中国政府的军事行动不只对台湾已构成严重挑衅，也对周边国家释放警讯，「因为解放军今天选择在台湾周边进行军演，明天就可能在其他国家周边进行同样的威胁」。对此，她代表台湾政府对中国的挑衅行为表达严厉谴责。

欧江安表示，台湾外交部在9月10日已经将中方的威胁资讯分别通报重要国际盟友，呼吁各国认知到事态严重性，共同面对此一局势。

China Airforce Sukhoi SU-30 Kampfjets (picture-alliance/AP Photo/J. Danhua)

此次进入台湾空域的解放军机为SU-30机种

弹道无限高的「火炮」?

台湾媒体中央社报导，根据交通部航港局所公布的射击公告，9月9日、10日两天的管制范围几乎涵盖整个台湾东部海域，从屏东九鹏、恒春一带延伸至绿岛、兰屿，更往北延伸到宜兰、花莲地区，最大弹道高度为「无限高」。

根据公开记录，台湾上一次发布如此大范围的管制、且弹道高度为「无限高」的射击公告，是在今年8月。虽然当时政府并未公开演习内容，但是专家根据政府所公告范围和高度，普遍猜测台湾所试射的可能是爱国者飞弹、天弓型飞弹、雄风型飞弹。

虽然军方不愿证实9月的这一次试射主体为何，但由于台湾军方拥有国造天弓二型、三型防空飞弹，最近正在寻求开发天弓三型增程型弹种的契机，媒体普遍推测9月的试射主体可能是天弓三型增程型飞弹。

美军密切追踪

在此紧张时刻，美军也没有缺席。9日，中国在黄海举行军事演习之际，美国空军一架RC—135S侦察机飞离冲绳嘉手纳空军基地，到黄海上空进行侦察，且在同一地区来回绕行至少4小时。追踪军机动态的推特账号Aircraft Spots图片显示，美军机飞行路线密集如「回纹针」一般。

除了台海之外，中国近日在南海、喜马拉雅山等地区爆发主权争议，与澳洲、加拿大、美国等国也仍有尚未解决的外交问题。

  • Flash-Galerie Korea Krieg 1950 1953 (picture-alliance/dpa)

    台北和美国的高层互动

    麦克阿瑟访台（1950）

    1950年8月，援韩联合国军统帅道格拉斯·麦克阿瑟访台，与蒋介石两度会谈。蒋发表谈话，表示会谈奠定中美共同保卫台湾与军事合作之基础。

  • Richard Nixon am Telefon im Oval Office im Weißen Haus (picture alliance/dpa/Everett Collection)

    台北和美国的高层互动

    副总统尼克松访台（1956）

    时任美国副总统的尼克松曾作为总统艾森豪威尔的特使与1953年11月和1956年访台。1954年9月9日，美国国务卿杜勒斯（John Foster Dulles）也赴台与蒋介石会谈。1972年2月21日，时任美国总统的尼克松访问中华人民共和国，中美宣布两国关系走向正常化后，尼克松被台湾人称作“丑陋的美国人”。

  • Bildergalerie amerikanische Präsidenten (AFP/Getty Images)

    台北和美国的高层互动

    艾森豪威尔总统访台（1960）

    1960年6月18日，美国总统艾森豪威尔访问台北，并在总统府前广场向50万人发表演说。他是唯一于任内访问台湾的美国总统。

  • Bildergalerie 50. Jahrestag der Ermordung John F. Kennedys (AFP/Getty Images)

    台北和美国的高层互动

    肯尼迪总统会晤陈诚副总统（1961）

    1961年7月，中华民国副总统暨行政院长陈诚访问美国，与美国总统肯尼迪和副总统约翰逊会晤。次年3月，美国国务院主管远东事务助理国务卿哈里曼（William Averell Harriman）访台，劝阻蒋介石反攻大陆。

  • Chiang Ching-Kuo, Ex-Präsident Taiwan (picture-alliance/Everett Collection)

    台北和美国的高层互动

    约翰逊总统会晤蒋经国部长（1965）

    1965年9月23日，时任台湾国防部长的蒋经国访美，晋见美国总统约翰逊，并与美国国防部长麦克纳马拉发表联合声明，表示将依据共同防御条约密切合作。１９７０年４月，时任中华民国行政院副院长的蒋经国再度访美，其间受到未遂刺杀。

  • Chiang Kai-Shek Präsident ROC China (Getty Images)

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    宋美龄白宫做客（1965）

    蒋介石夫人宋美龄1965年9月访美，美国总统林登·约翰逊（Lyndon Johnson)夫人邀请她到白宫做客。

  • Air Force One Lyndon B. Johnson (Public domain)

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    美国总统林登·约翰逊（Lyndon Johnson，图)任职期间，1966年1月1日：美国副总统小休伯特·霍拉蒂奥·汉弗莱（Hubert Horatio Humphrey）抵台访问。1967年5月6日到5月26日，中华民国副总统严家淦与夫人访问美国，并和总统约翰逊会晤。图为约翰逊宣誓就任美国总统。

  • China Chiang Kai-shek 1941 (picture-alliance/Design Pics)

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  • US-Präsident Jimmy Carter (Imago/ZumaPress)

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  • USA | Lee Teng-hui erhält Auszeichnung der Cornell Universität (picture-alliance/AP Images/B. Sikes)

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    李登辉总统在康奈尔大学演讲（1995）

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  • ehemaliger taiwanesischer Präsidenten Chen Shu-ibian (picture alliance/AP Photo)

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  • Taiwan Tsai Ing-wen und Ma Ying-jeou in Taipeh (picture alliance/AP Photo/Sun Chung-ta)

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  • Alex Azar (picture-alliance/AP Photo/P. Semansky)

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    美国卫生部长阿札尔宣布访台（2020）

    美国卫生部长阿札尔(Alex Azar) 8月4日宣布他将在近日出访台湾。若成行，他将是自1979年来访问台湾的最高级别美国官员。

    作者: 乐然


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