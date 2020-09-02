解放军频繁现身台湾空域 疑抗议导弹试射

(德国之声中文网) 台湾中山科学研究院在9月9日、10日上午于东部海域实弹射击。根据台湾媒体中央社引述政府公告指出，虽然该项目为「火炮试射」，但是弹道高度却订为「无限高」，推测试射主体可能为导弹。

同一时间，中国人民解放军连续两日在台湾西南部空域进行大规模军事演习，并有多架解放军军机进入台湾的防空识别区（ADIZ）。台湾媒体报导，从9日上午7时起两个小时内，台湾空军至少发出24次广播驱离解放军机，频密程度罕见。

10日，国防部连续第二天侦测到中共SU-30、运八等多型机，多次进入台湾西南空域防空识别区。台湾外交部与国防部在10日晚上8点紧急召开临时记者会。

国防部副部长张哲平上将表示，中共解放军的军事行动已经对台湾空防以及区域稳定造成影响，也威胁到国际飞航安全，因为这些军事行动的位置，正好就在国际航线上。

台湾外交部发言人欧江安也在记者会上表示，中国政府的军事行动不只对台湾已构成严重挑衅，也对周边国家释放警讯，「因为解放军今天选择在台湾周边进行军演，明天就可能在其他国家周边进行同样的威胁」。对此，她代表台湾政府对中国的挑衅行为表达严厉谴责。

欧江安表示，台湾外交部在9月10日已经将中方的威胁资讯分别通报重要国际盟友，呼吁各国认知到事态严重性，共同面对此一局势。

弹道无限高的「火炮」?

台湾媒体中央社报导，根据交通部航港局所公布的射击公告，9月9日、10日两天的管制范围几乎涵盖整个台湾东部海域，从屏东九鹏、恒春一带延伸至绿岛、兰屿，更往北延伸到宜兰、花莲地区，最大弹道高度为「无限高」。

根据公开记录，台湾上一次发布如此大范围的管制、且弹道高度为「无限高」的射击公告，是在今年8月。虽然当时政府并未公开演习内容，但是专家根据政府所公告范围和高度，普遍猜测台湾所试射的可能是爱国者飞弹、天弓型飞弹、雄风型飞弹。

虽然军方不愿证实9月的这一次试射主体为何，但由于台湾军方拥有国造天弓二型、三型防空飞弹，最近正在寻求开发天弓三型增程型弹种的契机，媒体普遍推测9月的试射主体可能是天弓三型增程型飞弹。

美军密切追踪

在此紧张时刻，美军也没有缺席。9日，中国在黄海举行军事演习之际，美国空军一架RC—135S侦察机飞离冲绳嘉手纳空军基地，到黄海上空进行侦察，且在同一地区来回绕行至少4小时。追踪军机动态的推特账号Aircraft Spots图片显示，美军机飞行路线密集如「回纹针」一般。

除了台海之外，中国近日在南海、喜马拉雅山等地区爆发主权争议，与澳洲、加拿大、美国等国也仍有尚未解决的外交问题。

台北和美国的高层互动 麦克阿瑟访台（1950） 1950年8月，援韩联合国军统帅道格拉斯·麦克阿瑟访台，与蒋介石两度会谈。蒋发表谈话，表示会谈奠定中美共同保卫台湾与军事合作之基础。

台北和美国的高层互动 副总统尼克松访台（1956） 时任美国副总统的尼克松曾作为总统艾森豪威尔的特使与1953年11月和1956年访台。1954年9月9日，美国国务卿杜勒斯（John Foster Dulles）也赴台与蒋介石会谈。1972年2月21日，时任美国总统的尼克松访问中华人民共和国，中美宣布两国关系走向正常化后，尼克松被台湾人称作“丑陋的美国人”。

台北和美国的高层互动 艾森豪威尔总统访台（1960） 1960年6月18日，美国总统艾森豪威尔访问台北，并在总统府前广场向50万人发表演说。他是唯一于任内访问台湾的美国总统。

台北和美国的高层互动 肯尼迪总统会晤陈诚副总统（1961） 1961年7月，中华民国副总统暨行政院长陈诚访问美国，与美国总统肯尼迪和副总统约翰逊会晤。次年3月，美国国务院主管远东事务助理国务卿哈里曼（William Averell Harriman）访台，劝阻蒋介石反攻大陆。

台北和美国的高层互动 约翰逊总统会晤蒋经国部长（1965） 1965年9月23日，时任台湾国防部长的蒋经国访美，晋见美国总统约翰逊，并与美国国防部长麦克纳马拉发表联合声明，表示将依据共同防御条约密切合作。１９７０年４月，时任中华民国行政院副院长的蒋经国再度访美，其间受到未遂刺杀。

台北和美国的高层互动 宋美龄白宫做客（1965） 蒋介石夫人宋美龄1965年9月访美，美国总统林登·约翰逊（Lyndon Johnson)夫人邀请她到白宫做客。

台北和美国的高层互动 美台副总统互访（1966、1967） 美国总统林登·约翰逊（Lyndon Johnson，图)任职期间，1966年1月1日：美国副总统小休伯特·霍拉蒂奥·汉弗莱（Hubert Horatio Humphrey）抵台访问。1967年5月6日到5月26日，中华民国副总统严家淦与夫人访问美国，并和总统约翰逊会晤。图为约翰逊宣誓就任美国总统。

台北和美国的高层互动 副总统洛克菲勒出席蒋中正葬礼（1975） 中华民国总统蒋中正1975年4月5日逝世后，美国总统福特起初只派农业部长抵台吊唁，引起中华民国政府不满，后来福特又派副总统洛克菲勒（Nelson Aldrich Rockefeller）抵台参加葬礼。

台北和美国的高层互动 卡特总统签署《台湾关系法》（1979） 1979年1月1日，美国与中华民国断绝外交关系，末任大使安克志（Leonard S. Unger）离任，驻台美军全部撤出。同年4月10日，美国总统卡特(图）签署《台湾关系法》，台美仍然保持实质上的双边关系。

台北和美国的高层互动 李登辉总统在康奈尔大学演讲（1995） 1995年，时任台湾总统李登辉以"私人身份"前往母校美国康奈尔大学发表演讲。他是史上首位进入美国的中华民国现任元首。这次访问因此被认为是中华民国在外交上的一大突破。

台北和美国的高层互动 陈水扁总统被禁止“过境”美国（2007） 自1979年台美断交后，台湾总统、副总统、外交部长等高层都被禁止访美。台湾前总统陈水扁曾于2000年过境洛杉矶，2001年和2003年过境纽约，但在2007年访问中美洲时被阻止在美国大陆过境，而只能在阿拉斯加机场短暂加油，被指"有失尊严"。

台北和美国的高层互动 马英九蔡英文均“过境”纽约（2013、2019） 前台湾总统马英九曾于2013年过境纽约，现任台湾总统蔡英文去年7月也过境纽约，并会见台“邦交国”驻联合国常任代表。

台北和美国的高层互动 美国卫生部长阿札尔宣布访台（2020） 美国卫生部长阿札尔(Alex Azar) 8月4日宣布他将在近日出访台湾。若成行，他将是自1979年来访问台湾的最高级别美国官员。 作者: 乐然



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