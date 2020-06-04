解放军频入台湾空域 美军现踪两军对峙

(德国之声中文网) 在推特上密切关注各地飞机动态的推特帐号Golf9今天披露，一架美军KC-135R空中加油机现踪台湾南部以东一带海域。此外，中国北京大学海洋研究院成立的Twitter平台「南海战略态势感知计画」、SCS Probing Initiative也指出，美军一架P-8A海上巡逻机今天在KC-135R的支援下，于巴士海峡一带侦巡。

台湾苹果日报报导，一名航空迷24日上午透露，解放军的军机接近台湾西南角的防空识别区，24日上午甚至穿过巴士海峡，直接飞至台湾防空识别区东南方外的空域（即兰屿附近），迫近正在加油的美军P-3C反潜机及 KC-135加油机。美军当时以空中示警的方式，要求共机不要再接近。

截稿为止，台湾国防部尚未發出新闻稿说明消息，但德国之声向空军發言人王纯雄中将查证时，王纯雄中将表示: 「凡是进入我防空识别区的，不论是军机或民机，我们都可以透过空军系统完全掌握。」

淡江大学国际与戰略研究所助理教授林颖佑解释，虽然中美都在台湾一带有军事作为，但是他仍认为中美双方都有克制。他解释，这次中共的反应之所以比以往强烈，主要是因为加油机的意义。他说: 「若美军帮台湾F-16战机空中加油，等于支援(台湾)国军的打击范围扩大到太平岛、东沙岛，甚至南海。」

中国战机两周八次进入台湾空域

从6月9日起，台湾国防部侦测到高达8次的中共战机进入台湾空域，虽最后皆在台湾空军广播之后劝离，但其频率实为罕见。德国之声为读者整理如下:

6月9日 中共苏恺30战机，多架次，短暂进入臺湾西南空域

6月12日 中共运八机，一架次，进入臺湾西南空域

6月16日 中共歼10型战机，一架次，短暂进入臺湾西南空域

6月17日 中共运8、歼10等型机，共两架次，进入臺湾西南空域

6月18日 中共歼10、歼11型战机，进入臺湾西南空域

6月19日 中共歼10型战机，进入臺湾西南空域

6月21日 中共歼10型战机，短暂进入臺湾西南空域

6月22日 中共轰6、歼10型战机，短暂进入臺湾西南空域

专家: 四海连动、美中交锋

综观过去中国解放军动态，从2019年底接近、甚至越过海峡中线，到2020年这个月演变成「进入」台湾西南空域。美军也增加了在台海出现的频率，例如6月16日在解放军军机进入台湾空域同一天，美军两架加油机也同日飞越台湾领空。

淡江大学国际与戰略研究所助理教授林颖佑接受德国之声采访认为，台湾已然成为中美角力的试验场。他认为中共军机之所以频繁接近甚至进入台湾防空识别区，很可能与其在南海「切香肠」的戰略思考有关。他认为，就像中共在南海一步步扩张军事基地一样，中共也有意一步步压缩台湾的戰略反应的空间。

然而，他也认为中共的目标不只是针对台湾，还包括整个亚太地区: 「不能用过去的区域观念来做观察，要用地缘戰略的角度来看中国的行动。」他举例，近日在南海、台海、东海(钓鱼台)，甚至黄海(朝鲜半岛)的动态都值得关注，再加上美国的印太戰略，印度洋也被纳入了中国的戰略视野。在整个地缘政治的思维之下，美中双方的角力也不只是针对某一特定海域。

台湾强化空军配备因应

6月15日，台湾苹果日报独家报导，因应中共解放军机频繁进入台湾的防空识别区，台湾在空军嘉义联队的F-16战机加挂可發射新型AIM-9X短程空对空飞弹的LAU-128/129飞弹發射架（俗称派龙架）。

报导指出，过去负责拦截解放军战机的台军F-16战机，原来只可挂载2枚AIM-120空对空导弹及2枚的 AIM-9导弹，无法因应解放军绕台机群的围攻，需要加派战机紧急升空，提供火力支援。而今配备升级之后，相当于将空军的空防战力提升两倍。

德国之声询问武器升级与解放军活动是否存在因果关係，空军發言人王纯雄中将回答: 「战机佩挂武器是按照作战需求，现在佩挂的武器就是最适当的配备。」