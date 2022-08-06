解放军绕台雷根号待命 台国防部：模拟攻击台湾本岛

（德国之声中文网）美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi，另译「裴洛西」）本周访台之后，中国解放军宣布在台湾周边海空域实施军事演习，预计将持续到8月7日中午12时为止。另外，中国连云港海事局也于昨天发布了航行警告，表示自6日起至15日止，连续10天在黄海南部部分海域进行实弹射击，禁止船只驶入。

中国解放军今天在官方微博「解放军报」写道：「8月6日，中国人民解放军东部战区按计划，继续位台岛北部、西南、东部海空域进行实战化联合演训，重点检验体系支撑下对陆打击、对海突击能力。 」

另一方面，台湾国防部周六（8月6日）在官方脸书页面「国防部发言人」表示，6日上午侦获多批中共机、舰，于台海周边活动，「部分逾越海峡中线，研判是模拟演练对台湾本岛实施攻击。国军于第一时间广播告警，并运用空中侦巡兵力、海军舰艇，以及岸置飞弹适切应处。」

美第七舰队：雷根号准备好了

美国白宫国安会（国家安全委员会）战略沟通协调员科比（John Kirby）周四指出："我们今后几周将进行通过台湾海峡海空域的标准穿越行动，这符合我们捍卫海洋自由和国际法的长期做法。我们会采取进一步行动，展现我们对这一地区盟友的安全的承诺。 北京的行为令台湾、我们和世界各地的伙伴感到关切。"

周五，美国海军第七舰队在推特上公布雷根号正在菲律宾海航行的相关画面，指出，雷根号是美军唯一一艘前沿部署航空母舰，并且标记 #雷根号准备好了 #维护自由开放的印太地区。

北京宣布制裁 布林肯：不负责任

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）日前批评，中国军演发射飞弹是重大且升高紧张情势的挑衅行为。目前正在菲律宾出访的布林肯强调，美国依然遵守《台湾关系法》与中美三个联合公报，并反对任何改变台海现状的行为。他说：「维护台海和平稳定至关重要，不只对台湾重要，对菲律宾和其他许多国家也是，台海情势影响整个区域，甚至在各方面影响全球，因为台海就像南海一样是重要航道。」

布林肯目前在菲律宾进行访问

北京在8月5日宣布对佩洛西及其直系亲属采取制裁措施，以回应其"恶劣挑衅行径"，同时公布了针对美方的八项"反制措施"，包括叫停军事会晤以及气候变化等商谈、合作。

对此，布林肯指出中国的反应是「不负责任的」。他说，被暂停的军事合作渠道「对防止通信中断和危机至关重要」。布林肯也批评了中国暂停气候变化商谈之举：「最大的二氧化碳排放国现在拒绝加入应对气候危机的斗争，这不是在惩罚美国，而是在惩罚世界，特别是发展中国家。」

士力架广告列台湾为国家 中国网民出征

就在两案关系敏感时刻，美国巧克力品牌士力架（Snickers）被中国网民发现，其在海外的一支与韩国天团BTS合作的广告影片将台湾列为国家，此事使士力架的微博涌入大量中国网民出征。

该则8月1日上架的广告影片将中华民国国旗与南韩、马来西亚的国旗并列，「士力架中国」之后在其微博账号刊登道歉声明，表示「已第一时间要求士力架当地团队对其官方网站、官方社交帐号进行核查与调整。」并且强调：「玛氏箭牌尊重中国国家主权与领土完整，严格遵循中国当地的法律法规并展开业务营运活动。我们将一如既往地为中国消费者提供高质量产品和服务。」

（综合报导）

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