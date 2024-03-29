解放军演习靶场疑仿台北总统府附近街区

（德国之声中文网）美国《商业内幕》（Business insider）周四（3月28日）注意到，本周早些时候，中国疑似在内蒙古阿拉善盟沙漠地区模拟台湾总统府周边博爱特区景物的图片在社交媒体上流传。该网络媒体评论道，同之前的其他模拟场域一样，该模拟场域一似乎表明了中国的意图和重点，尽管其用途尚不得而知。《商业内幕》指出，中国经常采取咄咄逼人的胁迫行为，令邻国感到担忧，目前该国正在进行大规模的军事集结和推进军事现代化，而且从未放弃使用武力统一台湾的选项。

台湾中央社周三报道称，台湾国防部长邱国正当天就相关模拟场域图片回应道，任何一个国家对于对方有什么设施，在能力范围内“能够模仿，绝对模仿”。邱国正还向媒体表示：“假如国军有这个能力以及场域，国军也可以模仿某个地域、演练侵扰等；台澎防卫作战是防卫性质，所以外界对台湾设很多模拟场域，这是必然的，国军不会轻忽，共军这样摆设之后，就显示出重点在哪里。”

至于中国军方在靶场设置博爱特区景物是否为了演练斩首战，邱国正认为，模拟特定地点，彰显出有这个企图，但不完全如此，可能有很多企图，但不见得能够充分摆设。他补充道：“早期中共也模拟台湾某个机场、都会区，国军都严阵以待。”

并非首次

因为制作“中国人民解放军军事基地及设施”地图而广受关注的台湾人Joseph Wen本周早些时候分别在社交媒体X和脸书上发布卫星图片称：“朱日和的是总统府，但这次内蒙古阿拉善左旗的布景，准确来说是博爱特区，不过性质似乎不同，阿拉善的比较像炸射靶场。”

这名军事迷提到的朱日和位于内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗和锡林郭勒盟苏尼特右旗境内，被中方称为亚洲最大、解放军最先进的陆空军军事训练基地。早在2015年7月，中国中央电视台播出了有关解放军在朱日和基地军演的画面，其中解放军模拟进攻了一幢形似台湾总统府的建筑物，引发台湾方面的抗议。而中国国防部则回应表示，这仅是年度例行性的军事演训，并未针对任何特定目标。而2017年7月，中国央视播放朱日和基地阅兵仪式的画面背景中再次出现貌似台湾总统府的建筑物。台湾的总统府发言人黄重谚就此表示，类似具有针对性的威胁挑衅，不是负责任的做法，不仅徒增台湾人民反感，国际社会也不会认同。

政府民众感受偏差

上周，美国印太司令部司令阿奎利诺（John Aquilino）在美国众议院军事委员会听证会指出，各种迹象都表明，解放军正在按照中国国家主席习近平指示，做好在2027年具备武力犯台能力的准备。这也并非美方首次作出这种预测。

系列影片之一：面对中共威胁 台湾如何应对？

解放军与中国海警近年来在台海周围动作频频，台湾国防部长邱国正早前在立法院接受质询时被问及，中国对台动武相关问题时，他表示“由军方著眼，已经濒临这个状况”。不过，台湾民意基金会日前公布的一份民调却显示，针对邱国正所说的“现在已经濒临这个（解放军对台动武）状况”，有37.1%的受访者表示有同感；50.4％的人“没有同感”。

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