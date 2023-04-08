解放军无人机“大动作” 美巡逻机穿越台湾海峡

台湾国防部公布资料显示，一架中国解放军的TB-001无人机绕行超过半个台湾。与此同时，美军也宣布派遣了巡逻机穿越台湾海峡，此举被中国军方称为「公开炒作」。
（德国之声中文网）台湾国防部4月28日指出，自昨天台湾时间上午6时起至今天上午6时止侦获中国军机38架次，其中有19架次逾越海峡中线及其延伸线，进入西南、东南及东北空域。
台湾国防部公布的示意图显示，此次飞行距离最长的是一架TB-001无人机，其从西南空域航经南方并延伸至东部，再进入东北空域飞返中国大陆，绕行路线超过半个台湾。台湾军方指出，已运用任务机、舰及岸置飞弹系统严密监控与应处。
台媒中央社周五引用前台湾空军副司令张延廷报导，此次解放军在台湾东部外海飞行操演，可见其无人机技术成熟。张延廷也提到，远程无人机具备卫星导控与情资搜集能力，其作用不容小觑。
国家政策研究基金会副研究员揭仲则向中央社表示，此次TB-001无人机绕台，虽非解放军头一次进行无人机行动，但应为首次派遣无人机全程于台湾防空识别区内实施「绕台」飞行。揭仲也指出，解放军这回除了借「绕台」展示TB-001海上长距离飞行能力外，更重要的是，他们很可能为日后派遣无人机对台湾东部陆地与海面进行侦察做准备，并且可以在战时及时向在西太平洋的航舰战斗群或空军打击机群传递情报。
台湾国防部在2022年9月就曾首度证实，当时有一架TB-001无人机飞越海峡中线。据「新浪军事」报导，TB-001无人机又被称为「双尾蝎」，由四川腾盾科技有限公司自主研发制造，号称可挂载飞弹，并进行高空、长距离的任务。 「新浪军事」称，TB-001还可以携带多种高性能传感器和武器，用于情报、监视、侦察和打击等军事任务。
四川腾盾科技官网对于TB-001的介绍写道：「双尾蝎是一款大型双发、模块化、多用途、中空长航时固定翼无人机系统。两台发动机极大提升了无人机的系统可靠性和飞行安全性，使得无人机在高原与海上的部署能力、复杂气象条件和复杂地理环境的适应能力等方面保持显着优势。」根据其官网公布的数据显示，该无人机任务载荷能力近1吨，航程6000公里、航时35小时，最大飞行高度可以达到8000米。
据路透社报导，一架美国海军P-8A巡逻机也在周五飞过台湾海峡。美国海军第七舰队在一份声明中说：「通过根据国际法在台湾海峡内作业，美国维护了所有国家的航行权利和自由。」中共解放军东部战区新闻发言人施毅则对此发布谈话称：「4月28日，美1架P-8A反潜巡逻机穿航台湾海峡并公开炒作。中国人民解放军东部战区组织战机对美机全程跟监，严密防范警戒。」
与此同时，目前正在访问台湾的法国参议院副议长暨友台小组主席李察（Alain Richard）今天与台湾总统蔡英文会面时也提到，不久前一艘法国军舰通过台湾海峡即是法国高度关注台海安全的最佳证明。但他没有明确指出航行发生的时间，法国和台湾政府也没有提到近一步的细节。
在蔡英文于本月初访美会晤美国众院议长麦卡锡后，中国解放军在4月8日至10日期间在台湾周边实施了「联合利剑」军演。中共解放军东部战区发言人施毅事后宣布，此次为期3天的军演「圆满完成」。中国外交部发言人汪文斌则在例行新闻会上强调「联合利剑」军演是「对『台独』分裂势力与外部势力勾连挑衅的严重警告，是捍卫国家主权和领土完整的必要行动」。
对此，蔡英文当时在社群媒体上批评，中国借她的「正常行程」发动军事演习，这不是一个区域内大国的负责任态度。有鉴于两岸的紧张关系，本周三，台湾国防部公布的「汉光39号演习」规划指出，今年的演习重点将着重于精进战力保存、强化海上截击与护航能力、提升国土防卫作战效能、坚韧后勤支援措施等。
（综合报导）
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