解放军无人机“大动作” 美巡逻机穿越台湾海峡

（德国之声中文网）台湾国防部4月28日指出，自昨天台湾时间上午6时起至今天上午6时止侦获中国军机38架次，其中有19架次逾越海峡中线及其延伸线，进入西南、东南及东北空域。

台湾国防部公布的示意图显示，此次飞行距离最长的是一架TB-001无人机，其从西南空域航经南方并延伸至东部，再进入东北空域飞返中国大陆，绕行路线超过半个台湾。台湾军方指出，已运用任务机、舰及岸置飞弹系统严密监控与应处。

台媒中央社周五引用前台湾空军副司令张延廷报导，此次解放军在台湾东部外海飞行操演，可见其无人机技术成熟。张延廷也提到，远程无人机具备卫星导控与情资搜集能力，其作用不容小觑。

为侦查情报做准备

国家政策研究基金会副研究员揭仲则向中央社表示，此次TB-001无人机绕台，虽非解放军头一次进行无人机行动，但应为首次派遣无人机全程于台湾防空识别区内实施「绕台」飞行。揭仲也指出，解放军这回除了借「绕台」展示TB-001海上长距离飞行能力外，更重要的是，他们很可能为日后派遣无人机对台湾东部陆地与海面进行侦察做准备，并且可以在战时及时向在西太平洋的航舰战斗群或空军打击机群传递情报。

台湾国防部在2022年9月就曾首度证实，当时有一架TB-001无人机飞越海峡中线。据「新浪军事」报导，TB-001无人机又被称为「双尾蝎」，由四川腾盾科技有限公司自主研发制造，号称可挂载飞弹，并进行高空、长距离的任务。 「新浪军事」称，TB-001还可以携带多种高性能传感器和武器，用于情报、监视、侦察和打击等军事任务。

双尾蝎具高原、海上部署能力

四川腾盾科技官网对于TB-001的介绍写道：「双尾蝎是一款大型双发、模块化、多用途、中空长航时固定翼无人机系统。两台发动机极大提升了无人机的系统可靠性和飞行安全性，使得无人机在高原与海上的部署能力、复杂气象条件和复杂地理环境的适应能力等方面保持显着优势。」根据其官网公布的数据显示，该无人机任务载荷能力近1吨，航程6000公里、航时35小时，最大飞行高度可以达到8000米。

美军机、法军舰通过台海

据路透社报导，一架美国海军P-8A巡逻机也在周五飞过台湾海峡。美国海军第七舰队在一份声明中说：「通过根据国际法在台湾海峡内作业，美国维护了所有国家的航行权利和自由。」中共解放军东部战区新闻发言人施毅则对此发布谈话称：「4月28日，美1架P-8A反潜巡逻机穿航台湾海峡并公开炒作。中国人民解放军东部战区组织战机对美机全程跟监，严密防范警戒。」

与此同时，目前正在访问台湾的法国参议院副议长暨友台小组主席李察（Alain Richard）今天与台湾总统蔡英文会面时也提到，不久前一艘法国军舰通过台湾海峡即是法国高度关注台海安全的最佳证明。但他没有明确指出航行发生的时间，法国和台湾政府也没有提到近一步的细节。

台湾年度演习着重海上能力

在蔡英文于本月初访美会晤美国众院议长麦卡锡后，中国解放军在4月8日至10日期间在台湾周边实施了「联合利剑」军演。中共解放军东部战区发言人施毅事后宣布，此次为期3天的军演「圆满完成」。中国外交部发言人汪文斌则在例行新闻会上强调「联合利剑」军演是「对『台独』分裂势力与外部势力勾连挑衅的严重警告，是捍卫国家主权和领土完整的必要行动」。

对此，蔡英文当时在社群媒体上批评，中国借她的「正常行程」发动军事演习，这不是一个区域内大国的负责任态度。有鉴于两岸的紧张关系，本周三，台湾国防部公布的「汉光39号演习」规划指出，今年的演习重点将着重于精进战力保存、强化海上截击与护航能力、提升国土防卫作战效能、坚韧后勤支援措施等。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-8远距离支援干扰机 运-8远距离支援干扰机简称“远干机”，是特种飞机， 它可实施远距离干扰，掩护航空兵突防和支援陆海军作战。2019年10月1日，由运-8、运-9等组成的支援保障机梯队曾参加中国国庆阅兵。自今年9月以来，中国军机频繁进入台湾西南防空识别区。9月28日，台湾军方首次曝光运-8远干机画面。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 空警-500 空警-500也称为高新10号，是全天候、带多传感器中型预警与指挥控制飞机。它有4台涡轮发动机，最大起飞重量可达77吨，飞行时速550公里，航程可达5700公里。空警-500是中国研制装备的第三代预警机。该机10月至少两次进入台湾西南防空识别区。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-8技术侦察机 它是运8系列军机中的技术侦察机，也是中国空军首型技术侦察机，其平台优势和侦察效能明显。今年9月以来，该机多次飞进台湾防空识别区“执行任务”。周四，台湾军方首次曝光该机照片。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-8反潜机 运-8反潜机具备侦察和反潜能力。机身下部安装了磁性探测器；机首下方配有大型对海搜索雷达；机身上安装了许多刀状发射天线和接收天线。机载雷达可实现360度环视扫描，此外，可能设计了内置式武器舱，从而可搭载并发射空射反舰导弹。台湾国防部公布的资讯显示，运-8反潜机9月来多次进入台湾西南防空识别区。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-9通信对抗机 运-9通信对抗飞机是特种飞机，它可实施远距离干扰，降低对方指挥控制效能、破坏对方战场态势。运-9通信对抗机属于中国空军航空电子对抗侦察装备。该机参加了2019年的天安门阅兵式。今年9月以来，运-9通信对抗飞机多次进入台湾西南防空识别区。台湾国防部在其推特上贴了运-9通信对抗机的照片。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 台湾防空识别区 这是中华民国1953年与美国协商制定的防空识别区，覆盖台湾岛以及中华人民共和国政府管辖的浙江、江西和福建3省以及广东省一小部分。理论上，解放军军机自机场起飞就已经进入台湾防空识别区。后来在美国的干预下，国军空军的实际活动范围退到海峡中线以东。2020年，解放军军机多次进入海峡中线以东的空域展开“训练”，此举被台湾视作挑衅。



（综合报导）

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