解放军在台湾周边海空域举行实兵演练

（德国之声中文网）今天（8月17日），解放军东部战区发言人施毅陆军大校对外发表声明称，东部战区出动作战舰艇、反潜机、歼击机等，在台湾西南、东南等周边海空域组织联合火力突击等实兵演练，检验战区部队一体化联合作战能力。

东部战区发言人施毅说：“近期，美台频频勾连挑衅，发出严重错误信号，严重侵犯中国主权，严重破坏台海和平稳定，已成为台海安全风险的最大祸源。”

他表示，此次演练，是根据当前台海安全形势和维护国家主权需要采取的必要行动，是对外部势力干涉和“台独”势力挑衅的严正回应。

声明表示，“东部战区将持续加强战备训练，有决心有能力挫败一切‘台独’分裂活动，坚决捍卫国家主权和领土完整”。

大约两周前，美国国务院批准向台湾出售一批武器，总价值约为7.5亿美元。这是拜登政府上台以来的首次对台军售，其中包括M109A6帕拉丁型（Paladin）自走炮等装备。

中国外交部表示，美国向台湾出售武器，是向“台独”分裂势力发出错误信号，严重损害中美关系和台海和平稳定。

据台湾中央社报道，针对解放军东部战区此次举行的军演，“中华民国国防部发言人史顺文少将表示，对于台海区域情势，以及海、空相关动态，国军都有充分的掌握及评估，并做好各项因应的准备”。

台湾国防部智库、国防安全研究院学者苏紫云在接受中央社采访时说：“若中共要演练封锁台湾，在日本宫古海峡周边应该也会派遣兵力，但此次并没有，因此推测在东南方演练的目的，就是阻断美军从巴士海峡进入南海的交通线。 ”

台湾东森新闻报道称，今天，解放军运8型机“刻意出现在（台湾）海军司令部操演靶区，除了干扰（台军）演习之外，还不停绕圈挑衅”。

另据《自由时报》报道， 今天解放军军机连续第三天进入台湾防空识别区。报道称，根据台湾国防部公布数据（16日），已经追平去年380架次总和，今已经破去年“扰台纪录”。

根据“台湾西南空域”粉丝专页统计，2021年解放军军机累计进入台湾空域157天，广播驱离纪录共计414次。台湾国防部公布2021年解放军军机累计进入台湾空域131天，380架次。

（综合报导）

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