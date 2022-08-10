解放军围台军演为美国提供情搜良机

（德国之声中文网）上周美国众议院议长佩洛西离开台湾后，中国解放军在台湾周边海域划出6块区域连续数日举行实弹联合军事演训，警告外部干预的讯息明显。不过外交人士和安全问题分析人士都表示，解放军的这次军演也给外界提供了一个良机，观察如果中国对台湾动武的情况下，中国军队会采取何种方式阻止外国军事力量的干预以及解放军的指挥、控制和通信系统。

同时这次演习也反映出，中国军队有能力封锁台湾岛。在演习中解放军发射的导弹首次穿越台湾岛上空，而且还对台湾东海岸的船只模拟进行了空中和海上攻击。

美国军方两名官员承认正在收集此次解放军军演的数据信息，但同时也表示此次并不是深入收集情报的机会。因为在一场外界密切关注的军演中，解放军恐怕不会展示其最好的战术和战略。

美军一名不愿透露姓名的官员说，美国和欧盟对中国军队多数系统和导弹的情况都有所知晓和掌握，因此不清楚在过去几周里还能收集到多少关于其能力的信息。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际问题研究院研究员许瑞鳞在接受路透社采访时说，这次军演为外界提供了一个观察军改后的东部战区司令部、火箭军及战略支援部队之间综合协调作战能力的最佳良机。

他说：“我充分相信，美国会从信号、通信和电子情报全方位收集情报。这实在是一个不容错过的好机会。”

他补充说：“当你从对方那里收集这些情报时，这意味着你可以弄清楚哪里存在漏洞，并以此建立起自己的反击和干扰系统。”

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 佩洛西离台后解放军开展大规模实战化军事演训 美国众议院议长佩洛西上周二（2日）在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从上周四（4日）12时至7日12时在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。8日，解放军东部战区在微博上宣布，继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 东部战区实施远程火力实弹射击 8月4日解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校对外表示，4日下午，“解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力”。七国集团当日发表外长联合声明，呼吁中国“不要单方面用武力改变该地区的现状，以和平方式解决两岸分歧”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 日本防卫省：解放军发射的导弹飞越台湾本岛上空 日本防卫省的报告指出，日方推定中国在4日下午陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中5枚落入日本专属经济区（EEZ），4枚飞越台湾本岛上空。防卫省表示，日方将持续搜集情报，分析并警戒监视。日本媒体称这是中国导弹首度落入日本专属经济区。台湾国防部4日深夜发布新闻稿侧面回应，指“实时掌握发射动态”，但由于弹道路径在大气层之外，“对飞越的广阔地面区域并无危害”，故未发布警报。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 真的？假的？ 8月5日，新华社发布一张照片。配文为：中国人民解放军东部战区海军继续在台岛周边海域展开实战化训练。这是某舰官兵在瞭望观察。画面中远处的军舰据称是台湾海军“兰阳号”护卫舰（FFG-935）。台湾有媒体分析报道称，背景中可见的烟囱就是花莲和平火力发电厂的烟囱。但是也有媒体认为，这张图片是经过Photoshop处理过的“假照片”。台湾国防部就这张照片做出回应时称，解放军军舰没有进入台湾领海。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军军舰与台湾兰阳号对峙 8月5日，新华社公布的另一张有关解放军东部战区继续在台湾周边海空域进行实战化联合演训的照片上，可以清晰看到舷号935的台湾兰阳号巡防舰。台湾国防部回应称，“已侦获多批中共机、舰活动，第一时间已广播告警，并运用空中侦巡兵力、海军舰艇，以及岸置飞弹适切应处”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军飞行员俯瞰台湾中央山脉 5日，中国军方发布“解放军战士从战机上俯瞰台湾海岸线和中央山脉”的视频和照片，背景的海岸山脉清晰可见。一名解放军飞行员面对镜头说：“今天我执行抵近慑压任务，我在目视距离俯瞰祖国宝岛海岸线和中央山脉，作为军人的使命感和荣誉感油然而生。维护祖国领土完整的决心更加坚定，我们将持续加强练兵备战，确保能够应对一切危机事态。”

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台国防部：“解放军未进入领海领空” 8日，台湾国防部举行记者会，情次室次长颜有贤中将表示，解放军海军4日至8日演习期间，每天在台湾连结区（24海里）外，保持13艘作战舰、情搜船进行活动。空军在北部、西部、西南、东部等，每天派遣包含作战机 ，包括歼-11、歼-16及空警等相关系列，实施军事威慑行动。他强调，解放军“从未进入我国领海、领空”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 美国防部：里根号留守台湾周边海域监控情势 白宫方面4日宣布，五角大楼指示“罗纳德·里根号”航空母舰留在台湾附近地区“监视局势”。路透社报道，美国海军日表示，“里根号”航母正在西太平洋的菲律宾海进行预定的行动，该海域面积为570万平方公里，其中包括台湾东南部水域。智库南海战略态势感知8月8日在社交媒体上发布消息，指美国航母“里根”号在过去两天，继续向南移动了约140海里。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台湾“天雷操演”即将登场 台湾媒体报道称，台湾军方将于在屏东车城至枋山一带实施“天雷操演”，共36门155榴弹炮面海进行反登陆射击，划定演习区域与解放军公布的军演范围接近，甚至不排除有小部分重叠。台湾军方强调，年度天雷操演早于7月22日就公布，并非为特定状况临时起意，加无须过度解读。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 6成台湾人不担心两岸进一步军事冲突 台湾“中华民意研究协会”最新公布的民调显示，台湾60.1%的民众不担心两岸进一步军事冲突，仅有34.0%担心。如果中国大陆攻打台湾，美国会不会出兵参战协防？有48.5%民众认为美国会出兵，37.4%认为不会，看法的差异主要来自民众的党派性与年龄，越年轻认为美国会出兵的比率越高。这份民调访问的时间为8月3日至5日。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军东部战区宣布完成联合军事行动 中国解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校10日表示，东部战区完成在台岛周边海空域组织诸军兵种部队系列联合军事行动的各项任务。他补充说，“战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整”。同一天，中国国新办发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，强调“非和平方式将是不得已情况下做出的最后选择”。



舰船、潜水艇、无人机

路透社指出，解放军举行联合军演期间，包括里根号航母在内的至少4艘美舰在台湾以东海域进行监视。这些军舰不但具备强大的打击威胁的能力，同时还具备全方位的海域监测能力。

一些分析人士和前情报人员都表示，可能少有人注意的是，美国、日本和台湾的潜艇及先进的侦察机也参与了情报侦搜。

例如，潜艇可以收集军舰的声学签名（acoustic signature），这在冲突爆发时将是极为重要的数据情报。

美国还派出了特殊侦察机RC-135S Cobra Ball aircraft以及导弹监测船，专门在演习区域收集电磁情报。据路透社掌握的信息，台湾方面也使用了锐鸢无人侦察机收集情报。

美国印太司令部、中国国防部和台湾国防部都没有就收集军演情报的相关问题回答路透社的问询。

美国军方评估不变

美国军方两名官员表示，还需要一些时间对搜集来的情报进行分析和整理。他们强调，虽然中国军方在演习中展示出陆海空三军具备协同作战的能力，但由于演习中缺少一个积极参与的对手，因此能够展示出来的内容也不会更多。

这两名官员指出，俄罗斯军队2014年在克里米亚和过去几年在叙利亚展开的军事行动让美国有机会深入了解俄军的军事能力。美国方面本来相信，俄罗斯军方有能力在两三天之内就占领乌克兰首都基辅，但是这一判断事后被证明是错误的。

到目前为止美国国防部没有改变对中国军方的评估，也就是未来两年内中国不太可能试图依靠军事力量夺取台湾。

中国军演继续 两岸民众如何看待？

中情局加大资源关注中国

另据美联社消息，在最近一次闭门会议上，美国中情局副局长大卫∙科恩（David Cohen）明确表示，打击基地组织和其他极端主义组织仍将是中情局优先应对的问题，但该机构的资金和资源将越来越多地转向关注中国。

特别是美国国会议员希望获得更多关于中国先进技术发展的信息。在习近平的领导下，中国已承诺在量子科学、人工智能和其他技术方面投资数万亿美元，这些技术可能会改写未来战争模式和经济结构。

中情局去年宣布成立两个新的任务中心：“跨国与技术任务中心”和“中国任务中心”，以集中和改善在这两个领域的情报收集。中情局还努力招募更多会讲中文的人，同时减少安全审查的等待时间，以便更快地雇用新人。

熟悉此事的人士说，虽然不是所有的职位都有必要掌握中文，但是中情局内部许多官员正在学习中文，以更好地关注中国。

(路透社、美联社)

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。