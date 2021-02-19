 解放军团长担任冬奥会火炬手在印度引发不满 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.02.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

解放军团长担任冬奥会火炬手在印度引发不满

参与过中印边境加勒万河谷冲突的解放军团长祁发宝担任冬奥会火炬传递活动火炬手，印度媒体认为，这不是一个让两国缓和关系的好的迹象。

2021年祁发宝被中共中央军委授予“卫国戍边英雄团长”荣誉称号。

2021年祁发宝被中共中央军委授予“卫国戍边英雄团长”荣誉称号。

（德国之声中文网）昨天（2月2日）在北京冬奥公园举行的北京冬奥会火炬传递活动中，其中一名火炬手是曾经于2020年参与过中印边境加勒万河谷冲突的解放军军官祁发宝。

2020年6月，中印两军在加勒万河谷发生流血冲突，20名印度军人在冲突中死亡，中方有4名官兵阵亡，其中边防团团长祁发宝在冲突中受重伤。

2021年祁发宝被中共中央军委授予“卫国戍边英雄团长”荣誉称号。

祁发宝担任北京冬奥会火炬手的消息让印度国内很多人感到不满。《今日印度》记者Abhishek Bhalla在推特上写道：“中国在拉达克冲突上的信息战仍在继续。他们花了很长时间才宣布（官兵的）阵亡情况。现在，在加勒万河谷冲突中头部受伤的解放军团长祁发宝成为了北京冬奥会火炬传递的火炬手。”

《环球时报》前主编胡锡进在推特上回应说：“祁发宝是那场流血冲突的幸存者，他参加火炬传递，我看到的寓意是呼吁中印边界和平，是呼吁世界和平。这有什么不对？心不正，看什么都是歪的。”

今年1月12日，中印双方举行了第14轮军长级会谈。印度国防部官员表示，这场会谈在没有取得突破的情况下告终。

印度新闻网站The Wire发表文章称，中国让祁发宝担任冬奥会火炬手，这不是一个让两国缓和关系的好的迹象。

去年12中央电视台播出的一套节目中，祁发宝说：“我身体恢复得很好，已经做好了回归战位，重新战斗的准备！”

北京冬奥会将于本周五开幕，但一直受到政治和疫情层面的困扰。

包括美国、英国在内的西方一些国家均宣布“面对中国在新疆令人震惊的侵犯人权行为和暴行”，对北京冬奥会采取外交抵制。

今年印度仅有一名运动员获得北京冬奥会参赛资格，他是高山滑雪选手阿里夫·可汗（Arif Mohammad Khan）。

  • China | Logo Olympische Spiele 2022

    你应该知道的北京冬奥

    北京是唯一主办冬夏两届奥运会的城市

    2013年有6个城市向国际奥委会申请主办2022年冬季奥运会。一年后，斯德哥尔摩（瑞典）、卡拉科夫（波兰）、利沃夫（乌克兰）以及奥斯陆（挪威）先后撤回申请，申请城市只剩下北京和阿拉木图（哈萨克斯坦）。2015年7月31日，国际奥委会全体大会决定由北京主办2022年的冬奥会。由此，北京成为唯一一个举办冬夏两届奥运会的城市。

  • China Olymische Winterspiele 2022 Peking

    你应该知道的北京冬奥

    雪上运动在张家口举行

    冬奥会于2022年2月4日至20日举行。举办地点除北京外，还有距离北京约200公里的张家口市。冰上运动在北京进行，雪上运动则在张家口举行。

  • DW-Karikatur von Sergey Elkin - Olympia in Tokio, Coronapandemie

    你应该知道的北京冬奥

    疫情使观众再次缺席

    东京奥运会因疫情推迟一年，北京冬奥将如期举办。但如同东京奥运会，北京冬奥会也将是一次限制观众的体育盛事。东京奥运最后全面禁止观众到场，北京奥运也是如此。组委会宣布本届冬奥将在全面闭环状态下举行。

  • USA Präsident Biden trifft Chinas Präsident Xi Jinping

    你应该知道的北京冬奥

    拜登祭出“外交抵制”

    美中两国元首11月16日举行视频会晤前，有消息称习近平会邀请拜登出席冬奥会。然而，3周后白宫因中国糟糕的人权问题，正式宣布“外交抵制”北京冬奥，即运动员照常参加，政府官员则不会前往。美国还呼吁民主国家加入抵制行列，但除澳大利亚、英国、加拿大以及近来同中国外交危机不断升级的立陶宛之外，响应国家寥寥。

  • Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern

    你应该知道的北京冬奥

    不愿选边站

    “五眼同盟"中的新西兰也决定“不会派部长级代表出席"，但该国还声明此举同美国宣布的抵制无关，更多的是新冠疫情所致。许多西方国家不愿明确选边站，而是像新西兰这样采取模糊立场，比如奥地利。

  • Frankreich | Vorstellung Strategie EU-Ratspräsidentschaft | Emmanuel Macron

    你应该知道的北京冬奥

    法国和韩国不参与抵制

    巴黎将主办下届夏季奥运会，在这个位置上法国不参与抵制是意料之中，更何况不久前因潜水艇大生意泡汤对澳美正耿耿于怀。马克龙总统说，“说白了，你要么完全抵制，不派运动员，要么就尝试透过有用的行动来改变现状”。韩国总统文在寅也公开表示不考虑抵制冬奥的可能性。

  • Russland Präsident Wladimir Putin

    你应该知道的北京冬奥

    普京总统要去的

    普京应该最清楚抵制奥运和被抵制的滋味。这回他成为第一个宣布出席奥运会的国家元首，9月份时就已敲定。当前，俄罗斯在乌克兰边境集结军队，北约也调兵遣将，那里大有箭在弦上的势头。从地缘政治考虑，被西方越发孤立的普京到北京寻求抱团取暖的效应，也在意料之中。

  • COP26 in Glasgow

    你应该知道的北京冬奥

    古特雷斯收到邀请并答应出席

    联合国秘书长古特雷斯将届时前往北京出席冬奥会。他的发言人向记者表示：“秘书长收到国际奥委会发出的出席北京冬季奥运会开幕式的邀约。他已经接受了邀请。”

  • FIS Ski WM 2021 Cortina d'Ampezzo

    你应该知道的北京冬奥

    运动员：不一定再去一次

    Geisenberger和Loch两名德国运动员刚刚结束在中国的赛事，因为接触的人中有一个呈新冠阳性，他们分别被隔离3天和一周。他们在中国的经历很不愉快，“很难想象在那里生活”。他们表示不一定再去一次。不过抵制冬奥会“很难”，他们说，结果会是参赛表上会出现另一个名字。


（法新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

呼吁抵制北京冬奥会 两女子雅典卫城示威

北京冬奥会圣火交接仪式举行前夕，两名活动人士在雅典卫城拉起雪山狮子旗和写有“光复香港，时代革命”的横幅，并高呼“抵制北京冬奥会”等口号，随后被警方带走。  

北京已检测出200例与冬奥会相关的新冠确诊病例

距离北京冬奥会开幕仅有3天的时间。从1月23日到今天，中国已经检测出200例与冬奥会相关的新冠确诊病例。国际奥委会希望虽然北京冬奥会防疫措施严格，但仍可确保赛场上至少三分之一的观众到场率。  

肖尔茨宣布不出席北京冬奥

北京冬奥即将在2月4日开幕，德国总理肖尔茨2日接受媒体采访时迂回表示，他不会出席北京冬奥会，但并无说明缘由。针对是否加入美国等西方国家外交抵制冬奥的行列，德政府官方态度仍不明确。  

相关内容

FILE- In this May 5, 2013 file photo, Chinese troop hold a banner which reads, You've crossed the border, please go back, in Ladakh, India. Chinese President Xi Jinping is coming to India to meet with Prime Minister Narendra Modi on Friday, Oct. 11, 2019, just weeks after Beijing supported India's rival Pakistan in raising the issue of New Delhi's recent actions in disputed Kashmir at the U.N. General Assembly meeting. The countries fought a brief but bloody border war in 1962 over their disputed frontier and their armed forces engaged in a 10-week standoff in the neighboring state of Bhutan in 2017. (AP Photo, file) |

中国官方首次证实 中印边境冲突4名解放军死亡 19.02.2021

对于去年6月中印两国军队在边境加勒万河谷爆发的一场流血冲突，中国官方媒体周五首次披露，中方军队一名团长和三名士兵在冲突中牺牲，另有一名团长负重伤。

Daily Life In Ukraine A couple walks in front of St. Sophia s Cathedral in the center of Kyiv, Ukraine on 21 January 2022. About 127,000 Russian troops amassed on Ukraines border, Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine said, local media reported. U.S. President Joe Biden has said that it would be a disaster for Russia if it invades Ukraine, according to media. Kyiv Ukraine PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xSTRx originalFilename: sindeyev-notitle220121_np5ZE.jpg

“基辅比悉尼更安全”为什么很多外国人仍留在乌克兰 31.01.2022

西方多国大使馆正在从乌克兰撤离其工作人员，但不少侨民却仍选择留乌。德国之声记者采访了其中一些人，了解他们对乌俄冲突的内政外交前景的看法。

ARCHIV 2018 *** Dominic Barton, Global Managing Partner, McKinsey & Company, pictured during the St. Gallen Symposium, a platform for dialogue on key issues in management, the entrepreneurial environment and the interfaces between business, politics and civil society, at the university of St. Gallen, Switzerland, on Thursday, May 3, 2018. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller) |

双边关系敏感时期 加驻华大使离任 07.12.2021

加拿大驻华大使鲍达民（Dominic Barton）周一表示，他将在今年年底结束已历时两年的驻华大使任期。过去两年当中，加中关系一直处于冰冻期，但鲍达民还是成功地帮助两名被中国拘押的加拿大人重获自由。

广告

媒体看中国

去年12月，习近平同普京举行视频会晤。普京的外交政策顾问乌沙科夫对外称，俄中两国关系“在密切程度和有效性方面甚至超过了联盟关系”。

德语媒体：中俄之间的“瓷”是陶瓷还是铁磁

两年没有与外国领导人举行面对面会晤的中国国家主席习近平，即将在北京冬奥会开幕式上欢迎俄罗斯总统普京的到来。《法兰克福汇报》分析普京是否会在冬奥会期间抢了北京的风头。《南德意志报》发表评论抨击国际奥委会对中国践踏人权的现象睁一只眼闭一只眼。  