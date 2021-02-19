解放军团长担任冬奥会火炬手在印度引发不满

（德国之声中文网）昨天（2月2日）在北京冬奥公园举行的北京冬奥会火炬传递活动中，其中一名火炬手是曾经于2020年参与过中印边境加勒万河谷冲突的解放军军官祁发宝。

2020年6月，中印两军在加勒万河谷发生流血冲突，20名印度军人在冲突中死亡，中方有4名官兵阵亡，其中边防团团长祁发宝在冲突中受重伤。

2021年祁发宝被中共中央军委授予“卫国戍边英雄团长”荣誉称号。

祁发宝担任北京冬奥会火炬手的消息让印度国内很多人感到不满。《今日印度》记者Abhishek Bhalla在推特上写道：“中国在拉达克冲突上的信息战仍在继续。他们花了很长时间才宣布（官兵的）阵亡情况。现在，在加勒万河谷冲突中头部受伤的解放军团长祁发宝成为了北京冬奥会火炬传递的火炬手。”

《环球时报》前主编胡锡进在推特上回应说：“祁发宝是那场流血冲突的幸存者，他参加火炬传递，我看到的寓意是呼吁中印边界和平，是呼吁世界和平。这有什么不对？心不正，看什么都是歪的。”

今年1月12日，中印双方举行了第14轮军长级会谈。印度国防部官员表示，这场会谈在没有取得突破的情况下告终。

印度新闻网站The Wire发表文章称，中国让祁发宝担任冬奥会火炬手，这不是一个让两国缓和关系的好的迹象。

去年12中央电视台播出的一套节目中，祁发宝说：“我身体恢复得很好，已经做好了回归战位，重新战斗的准备！”

北京冬奥会将于本周五开幕，但一直受到政治和疫情层面的困扰。

包括美国、英国在内的西方一些国家均宣布“面对中国在新疆令人震惊的侵犯人权行为和暴行”，对北京冬奥会采取外交抵制。

今年印度仅有一名运动员获得北京冬奥会参赛资格，他是高山滑雪选手阿里夫·可汗（Arif Mohammad Khan）。

你应该知道的北京冬奥 北京是唯一主办冬夏两届奥运会的城市 2013年有6个城市向国际奥委会申请主办2022年冬季奥运会。一年后，斯德哥尔摩（瑞典）、卡拉科夫（波兰）、利沃夫（乌克兰）以及奥斯陆（挪威）先后撤回申请，申请城市只剩下北京和阿拉木图（哈萨克斯坦）。2015年7月31日，国际奥委会全体大会决定由北京主办2022年的冬奥会。由此，北京成为唯一一个举办冬夏两届奥运会的城市。

你应该知道的北京冬奥 雪上运动在张家口举行 冬奥会于2022年2月4日至20日举行。举办地点除北京外，还有距离北京约200公里的张家口市。冰上运动在北京进行，雪上运动则在张家口举行。

你应该知道的北京冬奥 疫情使观众再次缺席 东京奥运会因疫情推迟一年，北京冬奥将如期举办。但如同东京奥运会，北京冬奥会也将是一次限制观众的体育盛事。东京奥运最后全面禁止观众到场，北京奥运也是如此。组委会宣布本届冬奥将在全面闭环状态下举行。

你应该知道的北京冬奥 拜登祭出“外交抵制” 美中两国元首11月16日举行视频会晤前，有消息称习近平会邀请拜登出席冬奥会。然而，3周后白宫因中国糟糕的人权问题，正式宣布“外交抵制”北京冬奥，即运动员照常参加，政府官员则不会前往。美国还呼吁民主国家加入抵制行列，但除澳大利亚、英国、加拿大以及近来同中国外交危机不断升级的立陶宛之外，响应国家寥寥。

你应该知道的北京冬奥 不愿选边站 “五眼同盟"中的新西兰也决定“不会派部长级代表出席"，但该国还声明此举同美国宣布的抵制无关，更多的是新冠疫情所致。许多西方国家不愿明确选边站，而是像新西兰这样采取模糊立场，比如奥地利。

你应该知道的北京冬奥 法国和韩国不参与抵制 巴黎将主办下届夏季奥运会，在这个位置上法国不参与抵制是意料之中，更何况不久前因潜水艇大生意泡汤对澳美正耿耿于怀。马克龙总统说，“说白了，你要么完全抵制，不派运动员，要么就尝试透过有用的行动来改变现状”。韩国总统文在寅也公开表示不考虑抵制冬奥的可能性。

你应该知道的北京冬奥 普京总统要去的 普京应该最清楚抵制奥运和被抵制的滋味。这回他成为第一个宣布出席奥运会的国家元首，9月份时就已敲定。当前，俄罗斯在乌克兰边境集结军队，北约也调兵遣将，那里大有箭在弦上的势头。从地缘政治考虑，被西方越发孤立的普京到北京寻求抱团取暖的效应，也在意料之中。

你应该知道的北京冬奥 古特雷斯收到邀请并答应出席 联合国秘书长古特雷斯将届时前往北京出席冬奥会。他的发言人向记者表示：“秘书长收到国际奥委会发出的出席北京冬季奥运会开幕式的邀约。他已经接受了邀请。”

你应该知道的北京冬奥 运动员：不一定再去一次 Geisenberger和Loch两名德国运动员刚刚结束在中国的赛事，因为接触的人中有一个呈新冠阳性，他们分别被隔离3天和一周。他们在中国的经历很不愉快，“很难想象在那里生活”。他们表示不一定再去一次。不过抵制冬奥会“很难”，他们说，结果会是参赛表上会出现另一个名字。



（法新社）

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