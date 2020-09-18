解放军台海军演 台湾呼吁“悬崖勒马”

（德国之声中文网）9月17日率团抵达台湾进行访问的美国国务院次卿克拉奇

（Keith Krach）周六结束三天的访问行程，已于午后搭乘专机离台。主管经济增长、能源与环境事务的克拉奇是1979年以来，访台层级最高的美国官员；其访问团成员包括美国务院民主、人权暨劳工局助卿戴斯卓（Robert Destro）、商务部全球市场助理部长史宜恩（Ian Staff）、前国防部印太安全事务助理部长薛瑞福（Randy Schriver）等。



克拉奇在访台期间曾与台湾总统蔡英文、国家安全会议秘书长顾立雄、行政院长苏贞昌、外交部长吴钊燮、经济部长王美花等官员会晤。台湾外交部在新闻稿中指出，克拉奇在访台期间与台湾政府高层官员及各界人士就多项议题交换意见，并形容柯拉奇此次访台“成果丰硕”，台湾将“持续与美方携手合作，强化台美紧密经济连接，并推动深化基于共享价值的全球合作伙伴关系”。





台湾总统蔡英文在官邸宴请克拉奇率领的访问团

本周五，克拉奇与台湾外长吴钊燮举行闭门会谈，经济部长王美花、行政院长沈荣津都出席，但双方皆未公布细节。台湾外交部只透露，“双方针对台美关系各项议题及未来合作项目深入交换意见”。



台湾总统蔡英文周五在脸书上感谢克拉奇率团访台，并在官邸中以台湾美食招待美国访问团。蔡英文在推特上写道：“我确信今日富有成果的讨论将使台美关系更紧密，并开启进一步合作的大门。”





克拉奇在访台的最后一日出席了台湾前总统李登辉的追思告别礼拜。美国国务院发言人奥塔古斯（Morgan Ortagus）此前曾在推特上写道：“作为台湾首位民选总统，李登辉开创了经济繁荣、开放透明与民主法治的新时代。”







克拉奇在追思礼拜上坐在日本前首相森喜郎身旁，并未发表任何评论。

解放军台海军演

在克拉奇出访的一个月前，美国卫生部长阿扎尔也曾率团访问台湾。美国接连派出高层级官员与台湾密切交流，引起中国强烈不满。中国外交部发言人汪文斌周四在例行记者会上批评美国执意安排克拉奇访台是“助长‘台独’分裂势力嚣张气焰”，并敦促美方“充分认清台湾问题的高度敏感性，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，立即停止美台官方往来和提升实质关系，慎重处理涉台问题”，并警告中方将“根据形势发展做出必要反应”。中国国防部随即于周五上午宣布，解放军东部战区将在台海附近组织实战化演练。



台湾国防部周六发布即使军事动态称，共军总计19架军机侵扰台湾空域，部分还逾越海峡中线，机种包含歼16机12架、歼10机2架、歼11战机2架、轰6机2架，以及运8反潜机1架，台湾派遣空中巡逻及紧急起飞等兵力应对、广播驱离，并以防空飞弹追监。



美国国务卿蓬佩奥指责中国在台湾海峡军演是“军事恐吓”。台湾国防部则谴责解放军连续两日逾越海峡中线，侵犯台湾主权的挑衅行为，呼吁中国当局“自制，悬崖勒马，不要成为麻烦制造者，应共维台海与印台区域的和平与安全”。



中国外交部发言人汪文斌周五表明，此次演习是“针对当前的台海形势，维护国家主权和领土完整所采取的正当必要行动。台湾是中国领土神圣不可分割的一部分，台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。任何以台制华，挟洋自重的企图，都注定是死路一条”。



美国即将在11月举行总统大选，将谋求连任的美国总统特朗普对北京的态度越发强硬，同时积极提升美台关系。有别于历任总统的做法，特朗普在任内多次批准对台军售。据《纽约时报》援引知情官员报道，特朗普政府拟推动价值数十亿的对台大型军售。



© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。