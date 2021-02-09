解放军南海军演撞期台湾射击演训

（德国之声中文网）中国人民解放军本次演习长达一个月，香港《南华早报》指出，这次演习旨在加强联合行动，帮助中国军队适应现代化战争要求。

中国海事局上周五发布了限航通知，广东省雷州半岛以西，半径5公里之内有军事训练。通知警告其他船只3月期间不要进入该地区，但没有进一步提到的细节。演习时间自3月1日至月31日。

中国国防部本周一表示，祖辈留下来的领土一寸也不能丢。根据搜狐新闻报道，国防部新闻局答记者问时表示，老祖宗留下来的领土一寸也不能丢，别人的东西我们一分一毫也不要。中国国防和军队的建设发展，完全是出于维护国家主权、安全和发展的需要，不针对任何国家，也不会对任何国家构成威胁。

根据中国官媒央视报道，中国军方在南海、黄海、东海几大海域演习。解放军南部战区海军远海联合训练编队近日组织主炮对海射击、防空反导等多课目实弹射击演练。

据台湾《苹果日报》报导，针对解放军3月的军演，台湾国防部资深官员强调，台湾军方严密监视对方动态。与此同时，台湾军方也在3月进行军演。台湾行政院海洋委员会海巡署发出公告，东沙岛、太平岛分别于3月1日、9日和23日实施火炮实弹射击，模拟解放军、越南渔政船侵扰事件进行演训。

中国举行演习之际，美国也派遣飞机和军舰在南中国海和东海海域活动。军事专家周晨鸣（Zhou Chenming）接受《南华早报》采访时指出：“美国以前每两天都会派出间谍飞机，现在解放军对此已习以为常。”他还表示，解放军正在加强军事演习，要求士兵达到实战和联合作战的要求：“所有解放军官兵都应该达到要求，这些是决定他们晋升的考核标准。”

上月初，美国派遣航母在有争议的南中国海举行军事演习。此次南海演习发生在一艘美舰2月4日穿越台湾海峡之后。该穿越行动引起中国愤怒。新华社发表的一篇评论中，中国外交部发言人汪文斌有如下表态：“中方将继续时刻保持高度戒备，随时应对一切威胁挑衅，坚决捍卫国家主权和领土完整。”

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