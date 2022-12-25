 解封後將迎春運 中國民眾返鄉過年嗎？ | 科技环境 | DW | 28.12.2022

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科技环境

解封後將迎春運 中國民眾返鄉過年嗎？

新年將至，中國政府不再大力倡導「就地過年」，並在27日印發春運工作方案，表示返鄉不再查核酸、測溫、掃碼，但要求各地實行錯峰休假。在高染疫風險之下，中國人返鄉嗎？如何返鄉？

2023年1月7日起，中國將啟動為期40天的春運。但隨著本土疫情大爆發，要不要返鄉過年卻成了中國民眾糾結的難題。

2023年1月7日起，中國將啟動為期40天的春運。但隨著本土疫情大爆發，要不要返鄉過年卻成了中國民眾糾結的難題。

（德國之聲中文網）中國國務院疫情聯防聯控機制週二（12月27日）印發春運工作方案，表示在2023年1月7日至2月15日春運期間，不再對返鄉民眾查核酸、測溫、掃碼等。這是疫情爆發以來，中國政府首次不再像過去兩年春節一樣大力倡導「就地過年」

不過，中國官方仍在方案中呼籲，患有慢性疾病的長者及孕婦、兒童等族群，應「健康理性出行」，降低自身及家人感染風險

方案強調，為保障民眾「有序回家過年及返崗」，各地政府應實施彈性休假、錯峰休假政策，以降低公眾集中出行壓力。同時要求各地提供多元化的訊息管道，以利民眾及時查詢防控資訊，方便探親人員提前安排行程。

方案並提到，由於中國政府已宣布自1月8日起，將新冠疫情管制由「乙類甲管」下調為「乙類乙管」，因此春運期間，將不再對乘客查驗核酸檢測陰性證明和健康碼、不再開展落地檢、不再實施乘客測溫；各地不得隨意暫停或限制客運服務，不得隨意限制車輛、船舶正常通行。

然而，隨著中國疫情大爆發，要不要返鄉過年卻成了中國民眾糾結的難題。在中國社交網路平台微博上，近日出現大量關於「#感染高峰下春節要不要回家」的帖子，也有相關的實時討論及投票等線上活動，引起網民熱議。

部分民眾擔憂，為期40天、人流龐大的春運可能導致疫情擴大，或將病毒傳播至醫療資源相對匱乏的農村地區。一名網友留言道：「別回家禍害農村，農村老人感染更難就醫。」

疫情爆發之前，中國每年春節都有大批民眾返鄉過年。人流龐大程度，被視為地球上最大的一次人類遷徙。

疫情爆發之前，中國每年春節都有大批民眾返鄉過年。人流龐大程度，被視為地球上最大的一次人類遷徙。

中國媒體《三聯生活周刊》訪問香港大學醫學院生物化學系教授金冬雁談春運返鄉潮，他表示：「無論你老家在什麼地方，都是要盡量遠離老人，遠離身體脆弱的親友，這是對他們的保護。」

但有部分網友認為，春運的影響已不大，因為疫情早已傳遍各城各鄉。一名網友在微博上寫道：「農村早就大感染了，大家都陽過了。想回就回，一切看命。」也有人提出：「你不回別人也會回，囚徒困境了。回吧，每個人有每個人的命運。」

更有民眾如官方公告方案所指示，已提早休假並返鄉與親友團聚，錯開人流高峰。中國東方衛視新聞報導，官方已於12月24號開賣2023年春運火車票，各大車站雖然沒見到購票人潮，但線上賣票平台幾乎售罄。

該媒體指，車票開賣當天北京時間下午1點30分，「在鐵路12306網站，由上海虹橋站前往成都、長沙、鄭州、貴陽、合肥等方向的部分車次，已被秒殺。」

機票方面，根據中國旅遊搜索引擎「去哪兒」數據顯示，春運期間國內機票預訂量大幅增長，比一週前增長近8.5倍。 《新浪科技》報導，中國人被疫情壓抑了3年的思鄉之情，在「新十條」實施後逐步爆發

但德國華裔病毒專家陸蒙吉12月接受《中國新聞周刊》時曾指，中國疫情可能會在春運期間達到高峰，至農曆新年後，全國可能有三分一人口會受感染。他建議，中國仍有必要為重點人群進行核酸或快速檢測，來監測每日新增的感染人數。

（綜合報導）

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