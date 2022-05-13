解封在望？上海：6月全面恢復正常生產生活

（德國之聲中文網）根據中國官媒央視報導，上海5月16日上午在疫情防控工作新聞發布會宣布，已經明確了下一步的「三個階段」防控工作，預計6月「全面恢復上海全市正常生產生活秩序」。這是上海封城迄今，官方給出最具體、明確的預計解封時程表。

上海市副市長宗明在上午10點的發佈會上表示，「三個階段」防控工作經過專家研判分析決定。第一階段為鞏固「清零」成果，自即日起至5月21日。重點為「降新增、防反彈」，持續減少封控區、管控區人數，防範區有序放開、有限流動、有效管控，全市保持低水平社會活動。

第二階段為「向常態化防控轉換階段」，自5月22日至5月31日。目標為單日新增確診者數進一步減少，不斷縮小封控區、管控區範圍直至解封，加快疫情防控向常態化分級分類管理轉變。綜合中國媒體報導，上海市副市長宗明表示，上海自5月22日起亦將逐步恢復公交地鐵營運。

第三階段則為「全面恢復全市正常生產生活秩序階段」，預計自6月1日至6月中下旬。官方強調，要在「嚴格防範疫情反彈、風險可控」的前提下，全面實施疫情防控常態化管理。

對於等待已久的解封信號，許多民眾樂見防疫終見成效，期待上海恢復日常生活，但亦有不少網民在有關話題留言、發文稱：「不要騙我」、「開精選的新聞一律不能信」、「三月初說四月結束，四月說五月，五月現在說六月妳在搞接龍嗎？ ​」。有輿論還揣測，解封時機點是為了「7月1日準備獻禮」。7月1日為中國共產黨建黨紀念日。

本週分階段「復商復市」

與此同時，上海自週一（5月16日）開始分階段展開復商復市工作。綜合媒體報導，當局表示，包括購物中心、百貨商場、超市賣場、藥店等逐步有序恢復線下營業，劃定進出通道，做好人員限流；農貿市場逐步恢復；批發市場開展無接觸交易；餐飲服務實行線上、線下外賣；理髮、洗染服務錯峰限流；菜市場開展集中採購，有序恢復線下營業，合理控制開攤率和客流量。

根據央視，在滿足目的地防疫要求下，由上海起飛的境內定期航班也自16日起少量恢復。吉祥航空、春秋航空兩家航空公司，已宣布恢復上海起飛的部分國內定期航班。

但截至目前，上海復商復市、國內復航的實際情況與人流多寡尚不明朗。週末有不少上海網民稱，「馬路口還用鐵絲網堵著呢」、「居委會說，哪你從新聞裡出去，別走小區大門」。

中國堅持「動態清零」防疫政策。上海本波疫情以來，自3月28日宣布「分區封控」後，大部分市民處於實質上的封城狀態，食物物資短缺、強硬執法的人權侵犯疑慮、排擠其他重症病患醫療資源等「次生災害」引發大量民怨。

伴隨封城而來的供應鏈斷裂、失業潮、商業活動停擺等問題重挫經濟，許多分析也越來越懷疑中國能否達成今年約5.5%的經濟增長目標。

中國官媒《環球時報》前總編胡錫進15日在微博發文稱，中國4月經濟數據看了令人「觸目驚心」。他說，「中國正在探尋動態清零針對奧密克戎（Omicron）的遞進版」，經濟與防疫「魚和熊掌都要」。

他還說，這些「不舒服」的經濟數據中央政府「一定更看到了」，中國將透過總結這輪抗疫的經驗教訓，制定下一步長遠之策，「那一定是一個平衡的策略。中國怎麼可能讓北京、上海這樣的中心城市隔三差五、反反覆覆搞封控」？

單日確診數首降至千人以下

根據上海市衛健委通報，上海5月15日共新增938宗新冠本土確診病例，包含869宗無症狀感染者。這是上海本波疫情以來，單日本土確診個案數首次降至千人以下。同日，官方通報新增4宗本土死亡病例，年齡介於80至93歲。官方強調，死亡直接原因為慢性疾病或腫瘤。

在週一（5月16日）上海市疫情防控工作新聞發布會上，官方宣布上海全市16區，已有15個區「實現疫情防控社會面清零」。

儘管防範區的數量和涉及人口不斷增加，但近日來上海封控措施卻有收緊趨勢。許多上海網民透過網絡反應，近一週以來，上海幾乎全域實行「靜默管理模式」。有防範區向居民實施「一人一戶一證」，規定錯時出行購買生活必需品，一次不得超過3小時，居民需憑小區出入證入場購物。封控區、管控區的居民更是被要求足不出戶，停止一切團購，由社區統一發放保供物資。

上海官方並未公開承認實行「靜默期」，究竟有多少區實行這樣的嚴控無法知曉。

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