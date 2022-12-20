解封了，正常生活却没有回来

（德国之声中文网）住在上海的小然这周一坐地铁的时候看到车厢里空荡荡的，很容易就能抢到座位，而平时上下班高峰期的地铁都是挤得满满的，几乎连站立的空间都没有。前几天，她开车去上班，路上车少了很多，也不堵车了。

她原本期待的解封是大家能回到疫情开始之前的生活，快递很快就能收到，想去哪里买了车票机票就去，家里用不着囤食物囤药品，出门也不需要戴口罩。11月底爆发抗议的时候，她并不太认同其中的政治诉求，但是对解封的诉求却充满了期待。当"新十条"发布后，她可以不用扫码就乘坐公共交通，不用扫码就去商场逛街，却发现这些地方的人都少了很多。商场里解封前还需要排队的面包店，奶茶铺都不再排队。解封前还能看到不少人不戴口罩出门，但现在商场里零零星星的顾客都严严实实地戴着口罩。

她用"担心，不知道如何是好"来概括自己的心情。办公室里有好些同事已经验出来是阳性，也有不少同事反映自己出现了症状。但是因为公司并没有硬性要求这些同事在家隔离，只是批准出现发烧等症状的同事请假。她开始感受到四肢酸痛，一边担心自己阳性了去公司传染给别人，一边又担心去了公司被阳性的同事传染。她坦言想到有这么多阳性的患者还在外面活动就担惊受怕，过去三年里，阳性患者甚至仅仅是阳性患者的密接就要被拉走单独隔离的经历让她下意识地觉得，坐地铁和去公司都是一件很恐怖的事情。她自述到每一天都像是一场轮盘赌，回家之后和上班之前都会测一下看自己"中招"了没有，如果没有，就继续默默等待终究会阳性的那一天。

最近，她所在的许多微信群里都在转发即使得过新冠也很容易复阳的内容，这让她更加沮丧。"如果得了之后还会继续得，那是不是就一直要过这种天天出门戴口罩，也不敢让孩子去学校的生活？"

北京殡仪馆压力山大

江苏退休的她最担心老人

住在江苏的不愿具名的Z女士也说她自从解封后反而提心吊胆了起来。"新十条"发布前，她所在城市刚爆发了一小波新冠感染，连带她所住的小区的不少地方都被封控，住户也不能下楼。她形容封控的保障工作还是不错的，除了在家里闷了一点，有品种丰富的物资包，社区人员也都比较客气。但小区里感染的住户还没"清零"，就立刻完全开放，让年事已高，家里还有高龄老人的她忐忑不安。

她说自己解封后的第一件事就是去药店买药，但已经什么都买不到了，不光买不到感冒药，就连温度计，血氧仪都买不到。而在网上订购的物资则过了一周都迟迟不发货，四下打听才知道很多快递小哥都病倒了，快递人手严重不足。

而几年前还门庭若市的商场，菜市场，小吃街等地，虽然已经可以随意进出，但还是颇为萧条。她告诉记者有大约一半的商场和餐厅都关着门，有些门口贴着转租的告示，关门的不乏一些开了十几年的在邻里之间颇有口碑的老店，和很受学生欢迎的网红店。

已经退休的她身边不少亲戚和朋友都是老人，因为担心自身免疫力差，感染之后会出现重症，在医疗资源出现挤兑的情况下得不到救治。所以解封前还会约吃饭喝茶的大家不约而同都待在了家里，连老年大学都开始上网课。朋友之间传的微信也都是在网络上看到的各种预防或者治疗新冠的办法，有介绍吃柠檬和橙子的，也有介绍要换牙刷给床单消毒的。这几天，医院和火葬场人满为患的视频逐渐传播开来，大家都焦急地想要做点什么。有人四处打听如何能打mRNA疫苗，也有人想办法购买辉瑞出的Paxlovid特效药，但都找不到途径。"只能听天由命了，"她对记者说。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 中国宣布新十条 2022年12月7日午后，当许多市民正和往日一样排队做核酸之时，中国官方宣布了优化疫情防控的新十条。除了没有再提"坚持动态清零不动摇"外，有关无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离，不再查跨地区流动人员核酸阴性证明和健康码，不再开展落地检等规定也显示，中国告别了长期坚持的清零政策，开始通过放松防疫措施逐步将社会导向经由感染奥米克戎病毒实现“群体免疫”的道路。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 优化防疫二十条无法落实 就在不到一个月前的11月11日，中国的”清零沙皇“、副总理孙春兰还在国务院联防联控机制会议上强调，中国日前出台的二十条优化疫情防控措施不是放松、更不是“躺平”，要坚定不移贯彻习近平讲话精神，坚定不移坚持坚持“动态清零”总方针。由于所谓的优化疫情防控二十条部分内容与“动态清零”总方针存在不可调和的矛盾，各地在防疫中“层层加码”的问题仍然无法真正得到解决。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 乌鲁木齐火灾引发民众对清零政策更大的怒火 11月24日，在部分居民被封控已长达100多天的乌鲁木齐，一栋高层住宅楼发生火灾。严格防疫措施导致被封在楼里的民众无法逃走、消防人员也长时间不能越过障碍救火。官方称，火灾造成包括儿童、老人在内的10人罹难。该事件最终成为各地爆发反清零、反封控、反政府抗议活动的导火索。很长时间以来，清零政策导致的层出不穷的防疫乱象已经引起民众广泛不满。对许多人来说，比病毒更可怕的是隔离、歧视、封控以及一些防疫人员对权力的滥用。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 公民觉醒的“白纸革命” 乌鲁木齐大火在数十所大学和多个省市引发学生和民众的群聚抗议。反封控、反核酸、反清零成为其主要诉求。上海市民11月26日晚间涌入当地的乌鲁木齐中路，高呼“共产党下台”、“习近平下台”。各地的抗议活动中，许多人高举白纸，抗议中国政府打压言论自由。随着清零政策导致经济滑坡，民生艰难、失业人口猛增、类似文革的场景重现，民众的公民意识逐渐觉醒。最突出的事件是中共二十大前夕、2022年10月13日发生的北京市四通桥抗议行动。名叫彭立发的抗议者打出了“不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民”，“罢课罢工罢免独裁国贼习近平”的横幅。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 官方宣传导致民众恐惧、工人逃亡 尽管对新冠的研究和海外抗疫的经验已经证明一年多来占主导的奥米克戎毒株致病力低，死亡率已低于流感，中国官方仍坚持在抗疫之初取得较好效果、习近平亲自决策的”动态清零“总方针，目的之一是想显示中国制度的优越性，最高领导人决策的正确性。 为此，中国官方仍大力宣传奥米克戎的危害，将海外放松疫情管控称为”躺平“。由于缺乏真实信息，当有20多万员工的郑州富士康发生疫情后，上万工人为防感染以及不满隔离条件而逃出厂区返乡，令工厂生产面临巨大危机，iPhone减产。后来招入的员工又因待遇问题暴动，遭到当局镇压。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 “大白”权力小了 中国抗疫初期，身着白色连体防护服的医务人员被称为“最美逆行者”。随着地方组织的落实封控的人员以及警察也穿上这样的防护服进行核酸检测、消杀、监控、转运感染者和密接人员，“大白”成为这些人的代名词。有关“大白”使用暴力的负面报道和投诉越来越多，甚至有人将他们称为“白卫兵”。新十条中有关感染者和密接人员可以居家隔离，不再一律强制隔离，不得随意扩大高风险区，不得采取各种形式临时封控等条款受到民众普遍欢迎，反衬了”动态清零”的不得人心。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 网民涌入李文亮微博悼念 新十条公布后，一些网民到武汉医生李文亮的微博账号下向他报告这个好消息。李文亮在中国疫情初期最早拉响警报、却遭到“训诫”，被称为疫情吹哨者。他染疫身亡后，民众自发悼念他，表达悲愤。微博用户在他的账号下写道，“凜冬已过，你看到了”，“医生，我们挺过来了，我们就要自由了”。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 推进老年人新冠病毒疫苗接种迫在眉睫 新十条一旦真正落实，图中北京某地的这一场景也许不会再次出现。新规公布后，旅游平台上的机票、火车票搜索量激增。许多民众期待能在春节期间外出旅游或探亲访友。由于奥米克戎传染性极高，可以预见的是，中国很快将出现感染潮。过去一年多来，中国的防疫主要放在“清零”上，疫苗接种停滞不前，现80岁以上老年人中，仅有40%的人接种了三针疫苗，因此，保护老年群体，“推进老年人新冠病毒疫苗接种”迫在眉睫。这也是放弃清零政策后中国面临的最大挑战之一。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 德国经济界对中国放松防疫表示欢迎 尽管今年3月上海出现疫情时，就有专家主张“与病毒共存”，但高层仍然决定封城“清零”。长达两个月的封城不仅给民众生活造成巨大影响，也令各行各业的供应链、作为中国经济支柱的进出口受到很大压力。近几个月各地不断封控加剧了外贸下行的趋势。德国工商会表示，因中国的封控政策等原因，超过三分之一德国在华企业计划在中国之外的地方扩大生产，增加多样化。对于中国现出台放松防疫的新政策，德国经济界大多感到松了一口气。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 “动态清零”结束点燃回归正常生活的希望 为了替新冠政策转弯做铺垫，中国近日让专家出面宣传奥米克戎致病力低，目前无证据表明新冠有后遗症等等，但部分民众仍对放松防疫的步伐是否一下子走得太大有所担忧。中国政府一直拒绝批准西方疫苗供民众施打，同时强调国产疫苗也对防止重症和死亡具有很好的保护力。新政策公布后，中国很多民众从先前的囤食品转为囤药物，准备迎接感染潮的到来。有专家称，最终90%的人将感染奥米克戎，但达到群体免疫需要多长时间，尚无专家出面预测。不过，世界杯观众席上人们不戴口罩尽情欢呼的电视画面已经让中国民众看到了回归正常生活的希望。



广州小胡老师又回到网课

在广州的小学教师小胡这几天都是一个人撑起了一个班。"我们班的另外两个老师都感染了，现在基本上是我来包我们班的课，"她对记者说。

这几天，她一个人要上七节课，从早上到晚，虽然还没有被感染，但她笑称自己的喉咙也像"吞了刀片一样"。因为大家都不用去做核酸了，所以不再有官方的渠道可以获得确诊数据。她给记者看了班级群中的请假接龙，一个接一个学生的家长在里面替孩子请假。但她说自己班级已经时请假很少的了，有些班级太多人请假，教室差不多都空了。

除了学生以外，家长自己感染了的也很多，也有老师家里有亲人感染，为了保险起见不来学校。前几天，有些班级就因为请假的学生实在太多，所以改成学生统一在家里上网课。她的班级里还有学生到学校来，但她说自己心里面还是倾向于上网课："因为人多嘛，每个人也不知道他们接触了什么。"

她说虽然自己身边很多人都阳性了，但她本身还是不想第一波感染，因为现在已经出现了明显的医疗挤兑。但她一边担心家里年幼的孩子，一边还是认为开放的措施是对的，因为"总有这一天的"。对于网上的抱怨，她觉得"这三年国家挺不容易的"。

周三，她告诉记者，因为实在太多学生请假，太多家长要求不去学校，从周四开始，又要恢复网课了，学校线下上课的这段时间，满打满算也没多久。即使政府取消了定期测核酸的要求，她为了保险起见也是天天自己测。这一切，离回到疫情之前的生活，还有很长的路要走。当然，如果还能回得去的话。

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