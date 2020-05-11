解封不追踪如「蒙眼开车」 世卫吁强化防疫机制

(德国之声中文网) 在欧洲多国与美国数州相继解除封锁的同一天，一名世卫官员周一 (5月11日) 警告各国不应在没有密切追踪人与人接触的情况下，便盲目地决定解除封锁。

世卫组织突发卫生事件规划执行主任莱恩 (Michael Ryan) 指出，德国与韩国透过精确的追踪患者接触史来预防群聚感染事件，而他认为这种作法可望让两国有效的防止群聚感染扩大。

他警告，其他正逐步解封的国家并未设置一个追踪新冠病患接触史的机制，导致可能带有新冠病毒的人都未能被即时隔离。

他表示，如果各国无法建立追踪群聚感染的能力的话，即便新冠传染率被压低，未来疫情仍有再次攀升的可能性。他说：「我非常担忧有些国家将因急於解封，导致他们未来数周有如蒙眼开车一般，面临无法预期的疫情发展。」

与此同时，世卫秘书长谭德塞周一在例行记者会上也说，解封是一个复杂且困难的事，所以缓慢且稳健的逐步解封才能确保人民的生命安全与生计不受到影响。

他提到，虽然德国丶韩国与中国都传出新的群聚感染案例，但这三个国家都有相关防疫机制来应对。他也强调：「在疫苗问世之前，建立一整套的防疫措施是对抗病毒最有效的方法。」

欧洲多国解封

同一天，包含法国与西班牙在内的数个欧洲国家正式的展开逐步解封。法国人周一是过去八个礼拜来，首次不用填写申请表，便能外出活动。

法新社报导，巴黎的香榭大道再次车水马龙，充斥着购物人潮，不过似乎仍不像从前那般热闹。另一方面，警察忙着四处驱离违反保持社交距离准则的民众。

此外，西班牙人民则是在经历数周的严密封锁後，首次能在户外阳台与咖啡厅与朋友会面。不过，疫情严重的马德里与巴赛隆纳仍然处於封锁状态。

同一天，荷兰丶瑞士与克罗埃西亚也开始让年幼的学童返回学校上课。

而在美国，虽然一项新的研究显示纽约市的新冠病亡人数可能比官方人数还高出好几千人，但纽约州仍预计於本周展开逐步解封的计画。纽约州长古默 (Andrew Cuomo) 表示：「我们今天开启新的一页，而这一页也令人十分兴奋。不过同时，我们将抱持忐忑的心情返回工作岗位。」

特朗普驳斥新冠病毒流窜白宫之说

与此同时，美国总统特朗普周一在白宫的例行记者会上，驳斥了各界对新冠病毒可能在白宫流窜的担忧，并暗示美国副总统彭斯在其发言人确诊新冠病毒後，目前正在进行隔离。

在该消息传出後，美国白宫新冠专家团队有三名成员也相继进入自我隔离。

虽然一名彭斯的发言人上周末拒绝证实彭斯正在进行隔离，但当特朗普周一被问到相关问题时，他说：「彭斯跟我会在隔离期间，应该会持续沟通。我在他的发言人确诊感染後，还未与他见面。虽然他的检测结果呈现阴性，但他毕竟与非常多人接触。」

此外，特朗普也意图驳斥外界的担忧，强调为了让国家正常运作，白宫每天都有很多人进出，但大部分人都有接受新冠病毒检测。

他说：「每个进到总统办公室的人都要接受检测，而且我目前为止都未感觉有任何身体不适。」

特朗普也説，美国持续扩大新冠病毒的检测量，并宣称美国的确诊人数持续下降。他重申，确保美国能顺利解除封锁是很重要的。

他说：「人民希望美国能重新开放。有些州的解封速度比其他州快，因为在封锁中，仍有不少美国人因染上新冠病毒而丧命。」

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)