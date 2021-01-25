“解封”不等于经济复苏？

不管是禁足还是解封，在疫情的阴影笼罩下，经济景气一路下滑。研究显示，经济前景的不确定性带来的恐惧，不会随着禁足令的解除而消失。
（德国之声中文网）根据经济学家的预测，只要新冠病毒的扩散不能彻底得到控制，即使政府解除强制防疫措施，经济形势也不会自然而然地出现人们期待已久的那种强劲复苏。对北欧国家和美国的比较研究发现，在疫情第一波爆发时，没有采取严格封城措施的地区，和实施禁足令的国家一样，都经历了经济的大幅滑坡。
"因为病毒带来不确定性，所以很多企业不愿增加投资"，慕尼黑Ifo经济研究所所长福斯特（Clemens Fuest）表示，"当一种危险的病毒在传播时，大多数人不会去看电影、去餐馆吃饭或者去听音乐会，不管政府是否允许他们这样做。"
在欧洲，瑞典是"佛系抗疫"的代表。这个北欧国家一开始试图通过不实行大面积强制防疫措施的方法，来渡过疫情的难关。然而根据欧盟统计署的数据，2020年第二季度，瑞典的经济总产值下滑了8%，而实施严格防疫措施的邻国丹麦在同时间段的经济下滑幅度则为7.1%。国际工业供应链在疫情时期的严重受损也是其中的重要原因之一。
Ifo研究所的经济学家对瑞典就业市场进行了调查研究。"不实行封城令，经济滑坡虽然会来的缓慢一些，且程度没有那么严重"，福斯特解释道，"但是这需要在稍后的时间里付出代价，包括更多的感染人数，以及相应更大的健康和经济损失，这都是之前没有被核算在内的。"
在新冠疫情爆发的早期，古尔斯比（Austan Goolsbee）和希维尔松（Chad Syverson）两位美国经济学家对多个美国郡县的情况进行了对比分析，它们当中有的实行了禁足令，有的则没有。他们得出的结论是："在整体客流量减少六成的情况下，其中由防疫法规所造成的下降值只有7%。因为（消费者）个人决策在其中发挥着更重要的作用，因为他们显然是出于对感染风险的恐惧（才避免购物消费）。"
对于那些直接和间接受到禁足令影响的行业来说，每封城一天，就要承担多一天的经济损失。但是对于如何量化这些损失，仍然存在分歧。据Ifo研究所的经济景气研究者沃尔默斯霍伊泽（Timo Wollmershäuser）估算，在德国每实行一个星期的禁足令，就会损失15亿欧元的经济产值。而更加亲近雇主一方的科隆经济研究所所估算的每周经济损失则高达35亿到50亿欧元。
其它研究机构则持保留态度。柏林德国经济研究所（DIW）的米歇尔森（Claus Michelsen）认为，对于经济损失的估算很大程度还是建立在假设的基础上。"问题在于，应该拿什么作为经济损失的衡量基准：如果你拿疫情爆发之前的经济水准作为比较基础的话，那么损失就是巨大的。"
该研究所预测，德国今年第一季度国内生产总值将会下降3%。"不过我们觉得之前可能估计得太过悲观了"，米歇尔森表示，"这主要是因为公共服务和教育领域受到的打击远比去年春天的时候要小--很多幼儿园都还在运营。"此外，与第一波疫情期间许多工厂彻底停工相比，今冬的情况似乎不一样，不少工厂还在工作。
"不惜一切代价"
至少有一点得到了大多数经济学家和政界人士的共识，那就是疫苗接种行动的进度对于经济复苏的速度来说，是具有决定性作用的因素。由来自医学、经济学和其它领域的14名科学家发起的一个"没有新冠"倡议行动（No COVID）在最近发布的一份文件中呼吁，不管代价有多高，都应该把资金投入到加快疫苗接种的计划中。
Ifo研究所的所长福斯特也参与了这项倡议行动。因为在疫苗接种方面，欧盟还是推进得十分迟缓。根据"我们的数据世界"（Our World in Data）统计，截止到本周初，英国平均每100名居民中，已经有20人接种了新冠疫苗；而欧盟每100人中只有4人打过疫苗。德国安联保险公司（Allianz）近期发表的一份报告指出，疫苗接种行动的"后进生"将会被困于危机模式，而且要付出政治和经济上的高昂代价。
雨涵/任琛（德新社、Ifo研究所）
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德国工商大会（DIHK）对本国企业所作的一项景气前瞻问卷调查结果显示，因受新冠疫情打击，目前约有5%的企业可能很快会进入破产程序。德国经济部长也于1月27日表示，2021年德国经济增长“可能只有3%”。