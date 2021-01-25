“解封”不等于经济复苏？

（德国之声中文网）根据经济学家的预测，只要新冠病毒的扩散不能彻底得到控制，即使政府解除强制防疫措施，经济形势也不会自然而然地出现人们期待已久的那种强劲复苏。对北欧国家和美国的比较研究发现，在疫情第一波爆发时，没有采取严格封城措施的地区，和实施禁足令的国家一样，都经历了经济的大幅滑坡。

"因为病毒带来不确定性，所以很多企业不愿增加投资"，慕尼黑Ifo经济研究所所长福斯特（Clemens Fuest）表示，"当一种危险的病毒在传播时，大多数人不会去看电影、去餐馆吃饭或者去听音乐会，不管政府是否允许他们这样做。"

供应链受损

在欧洲，瑞典是"佛系抗疫"的代表。这个北欧国家一开始试图通过不实行大面积强制防疫措施的方法，来渡过疫情的难关。然而根据欧盟统计署的数据，2020年第二季度，瑞典的经济总产值下滑了8%，而实施严格防疫措施的邻国丹麦在同时间段的经济下滑幅度则为7.1%。国际工业供应链在疫情时期的严重受损也是其中的重要原因之一。

Ifo研究所的经济学家对瑞典就业市场进行了调查研究。"不实行封城令，经济滑坡虽然会来的缓慢一些，且程度没有那么严重"，福斯特解释道，"但是这需要在稍后的时间里付出代价，包括更多的感染人数，以及相应更大的健康和经济损失，这都是之前没有被核算在内的。"

美国的郡县对比

在新冠疫情爆发的早期，古尔斯比（Austan Goolsbee）和希维尔松（Chad Syverson）两位美国经济学家对多个美国郡县的情况进行了对比分析，它们当中有的实行了禁足令，有的则没有。他们得出的结论是："在整体客流量减少六成的情况下，其中由防疫法规所造成的下降值只有7%。因为（消费者）个人决策在其中发挥着更重要的作用，因为他们显然是出于对感染风险的恐惧（才避免购物消费）。"

空空如也的德国学校教室

对于那些直接和间接受到禁足令影响的行业来说，每封城一天，就要承担多一天的经济损失。但是对于如何量化这些损失，仍然存在分歧。据Ifo研究所的经济景气研究者沃尔默斯霍伊泽（Timo Wollmershäuser）估算，在德国每实行一个星期的禁足令，就会损失15亿欧元的经济产值。而更加亲近雇主一方的科隆经济研究所所估算的每周经济损失则高达35亿到50亿欧元。

重重疑问

其它研究机构则持保留态度。柏林德国经济研究所（DIW）的米歇尔森（Claus Michelsen）认为，对于经济损失的估算很大程度还是建立在假设的基础上。"问题在于，应该拿什么作为经济损失的衡量基准：如果你拿疫情爆发之前的经济水准作为比较基础的话，那么损失就是巨大的。"

疫情期间仍坚持生产的车间

该研究所预测，德国今年第一季度国内生产总值将会下降3%。"不过我们觉得之前可能估计得太过悲观了"，米歇尔森表示，"这主要是因为公共服务和教育领域受到的打击远比去年春天的时候要小--很多幼儿园都还在运营。"此外，与第一波疫情期间许多工厂彻底停工相比，今冬的情况似乎不一样，不少工厂还在工作。

"不惜一切代价"

至少有一点得到了大多数经济学家和政界人士的共识，那就是疫苗接种行动的进度对于经济复苏的速度来说，是具有决定性作用的因素。由来自医学、经济学和其它领域的14名科学家发起的一个"没有新冠"倡议行动（No COVID）在最近发布的一份文件中呼吁，不管代价有多高，都应该把资金投入到加快疫苗接种的计划中。

Ifo研究所的所长福斯特也参与了这项倡议行动。因为在疫苗接种方面，欧盟还是推进得十分迟缓。根据"我们的数据世界"（Our World in Data）统计，截止到本周初，英国平均每100名居民中，已经有20人接种了新冠疫苗；而欧盟每100人中只有4人打过疫苗。德国安联保险公司（Allianz）近期发表的一份报告指出，疫苗接种行动的"后进生"将会被困于危机模式，而且要付出政治和经济上的高昂代价。

疫情之下 谁意外发了大财？ 打发时间的良伴 疫情期间，德国的拼图销售量暴增，拼图业者的业绩在2020年大幅增长。德国知名拼图品牌Ravensburger去年的销售量与2019年相比成长了20%，高达6.32亿欧元。该公司首席执行长表示，Ravensburger顺利度过了危机之年。这家位于德国上士瓦本区的公司2020年销售超过2800万幅拼图，与前一年相比增加约32%的销量。

疫情之下 谁意外发了大财？ 在家组装模型火车 模型铁路在疫情期间也成为炙手可热的商品。它受到许多德国人的喜爱，其中不乏知名人士，例如照片上拿着模型火车笑得十分灿烂的德国内政部长泽霍夫。德国传统模型火车制造商马克林（Märklin）2020年11月的订购量与前年同期相比增长50%。去年第一波疫情爆发后三月及四月的封锁期间，该公司业绩也出现明显增长。

疫情之下 谁意外发了大财？ 流汗也要花钱 基本上，只要是能让人们继续保持健美的行业获利都相当可观。因为疫情期间健身房被迫关闭，健身器材成为热门商品，价格更不断飙升。尽管德国在2020年7月宣布暂时调降增值税，联邦统计局的数据显示，去年12月健身爱好者在健身器材上的花费比前一年增加13.1%。

疫情之下 谁意外发了大财？ 自行车当道 去年夏天，许多打算添购自行车的消费者只能败兴而归。专卖店中已经没有自行车现货，商品早已被抢购一空。根据民调机构阿伦斯巴赫（Institut für Demoskopie Allensbach）的调查，与2019年相比，在德国每日骑自行车出行者的比例从17%增加到22%。调查指出，许多人打算在疫情过后更频繁骑自行车。

疫情之下 谁意外发了大财？ 拥抱大自然 为了遵守防疫的社交距离，越来越多人选择走入大自然。德国远足协会（DWV）指出：“健行这项个人自然体育活动在疫情期间大为盛行。”可惜登山鞋和登山拐杖不像电动自行车那么有利可图。但也足以让业者大赚一笔。

疫情之下 谁意外发了大财？ 家庭手工DIY 结束徒步健行或是骑自行车的户外活动后，德国人回到家可能会想在家里做点手工DIY。五金工具卖场的生意因此热火朝天。德国建材用品连锁店Hornbach去年第三季度的营业额增长20.3%，全年的销售业绩更是成功13%上升至17%。

疫情之下 谁意外发了大财？ 宅在家追剧 当然还有一群人，他们既懒得动弹也没有兴趣组装模型火车，更不想在家敲敲打打。这群宅男宅女们也通过付费观看电影或影集，为经济贡献良多。例如Netflix上的美国电视迷你剧《后翼弃兵》（Damengambit）的观看次数已经超过6000万人次。

疫情之下 谁意外发了大财？ 圣诞节就送这个！ 去年底，世界各地有大量果粉关注了苹果的发布会，德国的果粉也不例外。疫情期间不少人“有钱没处花”，不如就来台苹果最新手机当作圣诞礼物吧！苹果去年第四季度狂销9000万台iPhone 12手机，该公司的季度销售额更首次突破1000亿美元。

疫情之下 谁意外发了大财？ 在沙发上打电动？ 在笔者年轻的时候（已经是很久以前！），只有当父母出门看电影时，才会发生能在沙发上打电动这种美事。今时今日，电子游戏已发展成能提高国民生产总值的商品。一台PlayStation 5或Xbox Series X不仅价格不菲，如今更是供不应求。

疫情之下 谁意外发了大财？ 肚子饿就叫外卖 就算只是坐在沙发上打游戏，或是当个快乐追剧的“沙发马铃薯”，也是挺消耗体力的活动。外送服务在疫情期间可谓是赚得钵满盆满。无论是披萨、汉堡、寿司或其它美食都能叫外卖。这或许能有助促进长期经济发展：因为在疫情过后，不少曾宅在家大吃大喝的人会涌入再次开放的健身房，为经济做出重大贡献。 作者: Dirk Kaufmann



雨涵/任琛（德新社、Ifo研究所）

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