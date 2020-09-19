解密文件：东条英机等7名日本战犯骨灰被撒太平洋

日本大学教授高泽弘明上周公布了透露东条英机骨灰位置线索的美国解密文件。美国国家档案馆这些文件记载，1948年圣诞前夕执行绞刑的东条英机等7名战犯的骨灰被美军小心谨慎地撒到了太平洋。
（德国之声中文网）1948年，日本战时首相（内阁总理大臣）东条英机被处以绞刑。他的尸骨何在？对日本人来说，一直是个谜团。
直到最近，一位日本大学教授公布了美国解密军事文件，似乎能从中找到答案。
这些文件显示，作为偷袭珍珠港的主谋之一，东条英机的骨灰被一架美军飞机从横滨以东约50公里的上空撒到了太平洋。横滨位于东京以南，是日本第二大城市。
这是一次充满紧张、高度保密的任务，美方竭尽全力让东条英机等人的遗骸不被日本极端民族主义分子知晓，以免被他们当作烈士祭拜。日本战败三年之后的1948年圣诞节前夕，东条英机和其他六名战犯一样，因犯下战争罪被处以绞刑。
这一发现为日本历史上那个沉痛章节写下了部分结局。但是，故事仍在上演。保守的日本政客试图粉饰历史，导致日本与战时受害国特别是中国和韩国之间摩擦不断。
经过多年的核实和研究，并在评估了这一发现的意义之后，日本大学教授高泽弘明上周公布了东条英机骨灰位置的线索。他于2018年在华盛顿的美国国家档案馆发现了这些解密文件。
据日本国防研究所和日本亚洲历史记录中心信息，这是首次公开有关这七名战犯遗骸处置的官方文件。
东条英机的曾孙东条英利(Hidetoshi Tojo)说，遗骸的失踪长期以来一直是家族的耻辱，他对这些信息的公开感到欣慰。
"如果他的骨灰至少撒在日本海域......我认为他还是有些幸运的。"东条英利说，“（如果获悉遗骸位置的更多细节）我想邀请我的朋友们，带上鲜花去祭祀。”
东条英机是二战大部分时间里日本的首相。他是一个复杂的人物，被一些日本保守派尊为爱国者，同时被很多西方人厌恶，因为他延长了战争，导致战争直到美国在广岛和长崎投下原子弹后才结束。
1945年8月15日，日本裕仁天皇宣布日本战败。大约一个月后，面临美军抓捕之际，东条英机在他位于东京的简陋住宅里开枪自杀，被送往医院救治。
专事战争法庭问题研究的日本大学教授高泽，在美国档案馆研究其他战争罪行审判时，意外发现这些文件。他说，这些文件很有价值，因为它们正式详细说明了以前鲜为人知的事实，并提供了骨灰撒落的大体位置。
他计划继续研究战争罪。在国际法庭上，有4000多人被判定犯有战争罪，其中约920人被处决。
在1946-1948年远东国际军事法庭上，东条英机等28名日本人因战争罪被起诉。除了两人死亡、一人精神衰弱撤案之外，25人被定罪。其中7人因为战争罪和违反人道罪而判决绞刑。
在其中一份新披露的文件中，美军少校弗里尔森（Luther Frierson）写道："我证明我从第八集团军的一架联络飞机上接收了以下被处决的战犯的遗体，监督了火化，并亲自将他们的骨灰撒在海上。"这份文件的日期为1948年12月23日，并盖有秘密印章。
高泽教授说，整个行动十分紧张，美方小心翼翼，以免留下任何骨灰，被极端民族主义分子利用。
文件显示，当火化完成后，焚尸炉里的骨灰被 "全部清理干净"。
弗里尔森写道：“采取了特别的防范措施，以避免忽略哪怕丝毫的骨灰颗粒。”
弗里尔森在1949年1月4日的一份文件中写道，1948年12月23日凌晨2点10分，装载着东条英机和其他六人名战犯尸体的棺材，被放进一辆载重2.5吨的卡车。经过指纹验证等安检程序之后，卡车离开监狱。
大约一个半小时后，被武装士兵严密守护的车队抵达横滨的一个美军墓地，进行最后的检查。
早上7点25分，卡车离开此地。30分钟之后，卡车抵达横滨一个火葬场。棺材从卡车上卸下，在10分钟内直接 "放入炉子"。士兵全程守护。
随后，骨灰被运送到附近的一个简易机场，装进弗里尔森登上的飞机。"我们飞往横滨以东约30英里太平洋上空，在那里我亲自将骨灰撒在一片广阔的区域。"
如今，即使遗骸无迹可寻，战犯家属和前首相安倍晋三等保守政客也会定期到东京的靖国神社祭拜。那里供奉着250万战死者和这些被处决的战犯，在日本神道教中被视为 "神圣的灵魂"。靖国神社里没有供奉任何遗体。
这七名战犯1978年被供奉在靖国神社，此后这里一直是日本与其邻国中国和韩国之间的争论焦点。靖国神社的名册中含1068名被定罪的战犯，其中包括东条英机等14名甲级战犯。这被认为代表着日本对战争缺乏悔意。
东条英利说，他的曾祖父在战后的日本一直被视作禁忌，从未被美化。
"关于我曾祖父的一切都被封存，包括他的演讲。从这点出发，我认为不保留遗体是美国占领政策的一部分。"他说，"我希望看到关于过去的未知事实的进一步披露。"
（据美联社）
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