解密文件：东条英机等7名日本战犯骨灰被撒太平洋

（德国之声中文网）1948年，日本战时首相（内阁总理大臣）东条英机被处以绞刑。他的尸骨何在？对日本人来说，一直是个谜团。

直到最近，一位日本大学教授公布了美国解密军事文件，似乎能从中找到答案。

这些文件显示，作为偷袭珍珠港的主谋之一，东条英机的骨灰被一架美军飞机从横滨以东约50公里的上空撒到了太平洋。横滨位于东京以南，是日本第二大城市。

这是一次充满紧张、高度保密的任务，美方竭尽全力让东条英机等人的遗骸不被日本极端民族主义分子知晓，以免被他们当作烈士祭拜。日本战败三年之后的1948年圣诞节前夕，东条英机和其他六名战犯一样，因犯下战争罪被处以绞刑。

这一发现为日本历史上那个沉痛章节写下了部分结局。但是，故事仍在上演。保守的日本政客试图粉饰历史，导致日本与战时受害国特别是中国和韩国之间摩擦不断。

经过多年的核实和研究，并在评估了这一发现的意义之后，日本大学教授高泽弘明上周公布了东条英机骨灰位置的线索。他于2018年在华盛顿的美国国家档案馆发现了这些解密文件。

据日本国防研究所和日本亚洲历史记录中心信息，这是首次公开有关这七名战犯遗骸处置的官方文件。

东条英机的曾孙东条英利(Hidetoshi Tojo)说，遗骸的失踪长期以来一直是家族的耻辱，他对这些信息的公开感到欣慰。

"如果他的骨灰至少撒在日本海域......我认为他还是有些幸运的。"东条英利说，“（如果获悉遗骸位置的更多细节）我想邀请我的朋友们，带上鲜花去祭祀。”

美方小心翼翼，以免留下任何骨灰

东条英机是二战大部分时间里日本的首相。他是一个复杂的人物，被一些日本保守派尊为爱国者，同时被很多西方人厌恶，因为他延长了战争，导致战争直到美国在广岛和长崎投下原子弹后才结束。

1945年8月15日，日本裕仁天皇宣布日本战败。大约一个月后，面临美军抓捕之际，东条英机在他位于东京的简陋住宅里开枪自杀，被送往医院救治。

东条英机1948年被处以绞刑

专事战争法庭问题研究的日本大学教授高泽，在美国档案馆研究其他战争罪行审判时，意外发现这些文件。他说，这些文件很有价值，因为它们正式详细说明了以前鲜为人知的事实，并提供了骨灰撒落的大体位置。

他计划继续研究战争罪。在国际法庭上，有4000多人被判定犯有战争罪，其中约920人被处决。

在1946-1948年远东国际军事法庭上，东条英机等28名日本人因战争罪被起诉。除了两人死亡、一人精神衰弱撤案之外，25人被定罪。其中7人因为战争罪和违反人道罪而判决绞刑。

东条英机1948年10月1日在远东国际军事法庭上

在其中一份新披露的文件中，美军少校弗里尔森（Luther Frierson）写道："我证明我从第八集团军的一架联络飞机上接收了以下被处决的战犯的遗体，监督了火化，并亲自将他们的骨灰撒在海上。"这份文件的日期为1948年12月23日，并盖有秘密印章。

高泽教授说，整个行动十分紧张，美方小心翼翼，以免留下任何骨灰，被极端民族主义分子利用。

文件显示，当火化完成后，焚尸炉里的骨灰被 "全部清理干净"。

弗里尔森写道：“采取了特别的防范措施，以避免忽略哪怕丝毫的骨灰颗粒。”

弗里尔森在1949年1月4日的一份文件中写道，1948年12月23日凌晨2点10分，装载着东条英机和其他六人名战犯尸体的棺材，被放进一辆载重2.5吨的卡车。经过指纹验证等安检程序之后，卡车离开监狱。

大约一个半小时后，被武装士兵严密守护的车队抵达横滨的一个美军墓地，进行最后的检查。

早上7点25分，卡车离开此地。30分钟之后，卡车抵达横滨一个火葬场。棺材从卡车上卸下，在10分钟内直接 "放入炉子"。士兵全程守护。

随后，骨灰被运送到附近的一个简易机场，装进弗里尔森登上的飞机。"我们飞往横滨以东约30英里太平洋上空，在那里我亲自将骨灰撒在一片广阔的区域。"

被处决战犯也被供奉在靖国神社

如今，即使遗骸无迹可寻，战犯家属和前首相安倍晋三等保守政客也会定期到东京的靖国神社祭拜。那里供奉着250万战死者和这些被处决的战犯，在日本神道教中被视为 "神圣的灵魂"。靖国神社里没有供奉任何遗体。

这七名战犯1978年被供奉在靖国神社，此后这里一直是日本与其邻国中国和韩国之间的争论焦点。靖国神社的名册中含1068名被定罪的战犯，其中包括东条英机等14名甲级战犯。这被认为代表着日本对战争缺乏悔意。

东条英利说，他的曾祖父在战后的日本一直被视作禁忌，从未被美化。

"关于我曾祖父的一切都被封存，包括他的演讲。从这点出发，我认为不保留遗体是美国占领政策的一部分。"他说，"我希望看到关于过去的未知事实的进一步披露。"

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 东条英机 东条英机 ，1941年至1944年任日本首相，日本陆军大将。他被控对至少400万中国人被杀以及对战俘使用生化武器负有责任。1945年日本宣布投降后，东条英机试图开枪自杀未遂。1948年12月，承认罪行的东条英机被执行绞刑。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 土肥原贤二 1912年开始，土肥原贤二开始其在北京长达数十年的间谍特务工作。他会讲一口流利的中文，而且还会许多其他方言。1932年，土肥原贤二和末代皇帝溥仪组建了一个在日本控制下的傀儡政权“满洲国”。1940年，他支持日军对美国珍珠港发动袭击。1948年被判处绞刑。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 松井石根 松井石根对1937年南京大屠杀负有主要责任，导致一个星期内30万中国人被杀害。今天历史学家认为，大屠杀的决定来自日本皇室，但日本天皇从未被起诉。1948年，松井石根被法庭判处绞刑。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 木村兵太郎 1939年，木村兵太郎在中国东部率领日军对中共军队展开血腥扫荡。此外，木村兵太郎还建立了一个集中营，导致数以千计的关押者在集中营被杀害。1944年，他前往缅甸，担任驻缅日军最高指挥官。为修建泰国与缅甸之间长达415公里的“泰缅铁路”，强迫使用战俘。1948年木村兵太郎被处以绞刑。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 广田弘毅 直到1937年2月，广田弘毅任日本首相，之后出任外务大臣。因纵容南京大屠杀受到法庭指控。1948年被执行绞刑的战犯中，广田弘毅是唯一一个没有军职的政治人物。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 板垣征四郎 1931年9月18日，板垣征四郎策划炸毁南满铁路，并嫁祸中国军队。日本将此事作为向中国发动战争的借口，史称“九一八事变”。后来，板垣征四郎指挥日军在朝鲜、印尼和马来西亚作战，直到1945年在新加坡投降。因被控对侵华战争升级负有主要责任，1948年，板垣征四郎被执行绞刑。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 武藤章 侵华战争爆发后，武藤章一直主张扩大侵华战争，并对许多暴行和南京大屠杀负有责任。远东国际军事法庭认定，武藤章对“折磨、杀害和饿死战俘负有责任。”

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 松冈洋右 在松冈洋右（Matsuoka Yosuke）的领导下，日本退出国际联盟。因为一些成员国将日本视为侵华战争的发动者。1940年至1941年，松冈洋右任日本外务大臣，签定“日德意三国联盟”。在被判决之前，松冈洋右因结核病于1946年去世。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 永野修身 作为海军大将永野修身对日本偷袭珍珠港的战事中负有责任，他在1941年下令袭击珍珠港，击沉或重创12艘美军战舰，超过2400名美军士兵遇难。在东京设立的远东国际军事法庭对其提出控告前，永野修身因肺炎于1946年去世。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 白鸟敏夫 白鸟敏夫被认为是扩大日本侵华战争的“最有力宣传者”。他曾出任日本驻意大利大使，是德意日法西斯结盟的推动者。作为日本外务大臣的顾问，白鸟敏夫“公开和背后”传播其法西斯思想。最终，白鸟敏夫被法庭判处终身监禁，于1949年在狱中死去。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 平沼骐一郎 1939年1月至8月间，平沼骐一郎出任日本首相，并加深了日本同德国与意大利的关系。后来，平沼骐一郎被认为是日本裕仁天皇最亲密的顾问。他被法庭判处终身监禁，1952年因病被保释出狱，于同年去世。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 小矶国昭 小矶国昭于1944年至1945年4月出任日本首相。战争期间曾在中国和朝鲜任要职。尽管法庭认为他没有直接参与日军侵华的暴行，但认定 “他有阻止这一切的可能”，因此被判处无期徒刑。1950年，小矶国昭因患肺癌在狱中死去。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 梅津美治郎 1939年至1945年，梅津美治郎前往中国东北，出任关东军司令。战争结束前，梅津美治郎曾反对日本的无条件投降。不过，1945年9月2日，天皇下令梅津美治郎签署无条件投降书。1949年，被判处无期徒刑的梅津美治郎因癌症在死于狱中。

被日本视为“烈士”的二战战犯是谁？ 东乡茂德 东乡茂德是一个德国专家。他会说德语，学习期间主修德语，妻子是个德国人。1937年，出任日本驻柏林大使。1941年和1945年，两次被委任为外务大臣。东乡茂德在第二次任期内呼吁东京政府投降，并承担政治责任。1950年，东乡茂德被判处20年监禁，与1950年在狱中去世。 作者: Hao Gui



（据美联社）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究