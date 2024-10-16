解决住房问题 香港将要求“劏房”改建升级

香港政府将立法要求房东改建“劏房”以改善恶劣的居住环境，规定面积须大于8平方米以及包含窗户、独立厕所。不过，也有住户担心此举可能导致房东趁机涨租。

（德国之声中文网）香港行政长官李家超周三(10月16日)发表2024年施政报告，其中就香港长期以来的“劏房”问题推出解决方案。李家超表示，该问题累积多年，须按部就班处理。

该方案包括须将不合标的分间单位“劏房”改建为“简朴房”，面积不能少于8平方米，且必须包含窗户及独立厕所。改建后的“简朴房”将由专业人士确认并申请认证，出租不合标房源的房东要负刑事责任，住客无须负法律责任。

当局预计，目标今年12月在立法会提出咨询，明年将草案提交立法会。香港政府会为现有劣质“劏房”设立登记制度，让业主能在法定宽限期内进行改建工程。一旦宽限期过后就会展开执法行动，取缔不合标单位。

比停车格还小的“家”

香港是世界上房价最高的城市之一，这使得一些弱势族群被迫生活在比停车格还小的居住空间，不仅空间相当狭窄，更藏有安全隐患。根据港媒“香港01”的资料显示，目前香港约有11万户人家居住在“劏房”，其中两至三成单位不足8平方米，预估待改善的“劏房”单位占整体三分之一。

不过，一些居民则对此持怀疑态度。 77岁的黄姓退休人士住在约50平方英尺、没有窗户的空间，每个月房租3000港元。他向法新社表示，担心新标准会导致租金上涨。有香港人在社群媒体X（前推特）上揶揄：“将劏房改个名，就不是劏房？”、“改个名，房东还可能变相加租”。

为贫困社群发声的团体“香港社区组织协会”则表示，乐见此解决方案，但也希望政府确保弱势居民不会被迫搬迁。

除了改建居住空间，李家超在施政报告中也提到未来五年（2025-2030）总体公营房屋供应量将达18.9万户。香港房屋局局长何永贤指出，将努力增加出租给低收入户市民的公营房屋供应，希望在2026至2027年将公屋平均轮候时间降至4年半。

施政报告着重经济民生

本次施政报告是李家超于任内发表的第三份施政报告，主题为“齐改革同发展，惠民生建未来”，关注重点在于经济民生问题。李家超在报告中引用二十届三中全会审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，指出“要充分发挥‘一国两制’制度优势，巩固提升香港国际金融、航运、贸易中心地位，支持香港打造国际高端人才集聚高地，健全香港在国家对外开放中更好发挥作用的机制”。

此外，报告中还公布了降低部分烈酒进口税，以促进 “高端食品和饮料消费”，以及投资百亿港元于人工智能和半导体等产业。在解决人力短缺问题上，香港政府也预计会推出新措施，不仅将扩大投资移民计划，也希望能以新政策吸引更多学生和工人赴港。

（综合报导）

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