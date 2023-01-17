解决中国人口下降的“灵丹妙药”

上周，中国国家统计局的数据显示，60年以来中国人口首次出现了负增长。根据官方数字，中国现在的人口为14.118亿人。由于出生率一再下降，外界预测中国人口总数在未来10年还会进一步减少。而这可能会对北京的经济雄心造成巨大影响。
（德国之声中文网）根据上周中国国家统计局公布的最新人口统计数据，同2021年年底相比，2022年年末中国人口总数减少了85万人。中国人口总数减少的现象比北京政府以及联合国的预测都要早了十年。一些观察人士认为，在新冠疫情之际，中国新生儿人数减少了100万，同时还有大量人员因为疫情而死亡。这两个原因造成去年中国人口数量开始减少。
另外曾经严格执行的计划生育政策往往通过强制堕胎和强制绝育等残酷的方式执行，这也对中国社会产生了广泛的影响。
当2016年北京方面开始修订这一政策时，中国的出生率已经急剧下降多年。在本世纪初，中国平均每1000名居民当中有14.03个新生儿降生，而到去年，这一数字已经降至6.77。
尽管政府实施税收减免和补贴等政策期待鼓励适龄夫妇生育更多的孩子，但很多人被不断上涨的生活成本以及传统与现代价值观之间的冲突所困扰，人们的生育意愿并未由此得到提高。
联合国预测，到本世纪末，中国的人口数量将降至8亿以下。
有一些观点认为，中国的情况可能会和日本相似，也就是低生育率和老龄化社会严重压低经济增长。美国威斯康星大学麦迪逊分校研究员、《大国空巢》一书的作者易富贤甚至警告说，中国可能无法超越美国成为全球第一大经济体。
他在接受路透社采访时说：“中国的人口和经济前景比预期要暗淡得多。中国将不得不调整其社会、经济、国防和外交政策。”
中国的经济增长仍然以劳动密集型制造业为主。在过去的20年里，中国看似无穷无尽的廉价劳动力降低了包括电脑、智能手机、家具、服装和玩具在内消费产品的生产成本。
但这个曾经的人口红利正日益被印度、越南、印尼和孟加拉国等亚洲邻国替代。随着时间的推移，年轻、效率高的劳动力短缺将使中国的制造业更加缺乏竞争力。
曼彻斯特大学经济系王晓兵在接受德国之声采访时说：“为了解决这个问题，中国需要提高劳动力的生产力，从劳动密集型经济过渡到创新和技术驱动的经济增长模式。”他强调说：“如果中国无法实现这一点，那么将陷入中等收入陷阱。”
中等收入陷阱是指一个国家因某些优势达到一定收入水准，但停留在该经济水准的情况。中等收入陷阱中的国家，因薪资上涨，失去出口产品的竞争力，无法与低成本生产他国竞争，也无法进入高附加值市场以及发达经济体的行列。南非和巴西就是陷入中等收入陷阱的典型性国家。
2010年中国已经成为中等收入国家，一两年内中国有望成为高收入国家。高盛公司去年12月发表的一份报告预测，中国有望在2035年左右结束美国长期作为世界最大经济体的地位。这一时间点比此前预测的2050年要早了15年。
曼彻斯特大学经济系王晓兵说：“（政府）必须鼓励创新，鼓励人们以不同的方式思考......并允许他们积累新的技能，为经济持续增长做出贡献。（政府）还必须保护好知识产权。中国在这些方面正在改进，但他们做得还不够。”
美国威斯康星大学麦迪逊分校研究员易富贤认为，事实上4年前中国人口数量已经开始下降，而且目前人口总数只有12.8亿。
不过也有一些经济学者认为，外界对中国出生率下降的担忧有些过度渲染。因为毕竟中国目前仍拥有大量的青壮年劳动力。
德国维尔茨堡大学中国商业与经济系主任费舍尔（Doris Fischer）在接受德国之声采访时说：“目前中国法定退休年龄仍然比较低，因为政策可以通过延缓退休年龄还缓解（劳动力市场的）压力。”
另外中国的养老体系并不像西方国家那样优越，大多数人都为养老积蓄一生，因此政府不太可能因人口快速老化而负担过重。
中国官方已经拿出减税、延长产假和给与住房补贴等优惠政策，希望鼓励国民生更多的孩子。去年10月国家主席习近平也表示政府将推出更多支持性政策。然而，到目前为止，这些措施对阻止生育率降低的长期趋势没有起到实质作用。
家长们抱怨工作压力大，工作时间长，同时确保子女获得良好教育的经济负担也相当大。
目前在中国照顾子女的重担主要还是在女性身上。中国问题专家费舍尔说：“这对女性来说是一个非常现实的考量。她们会说：‘如果我遇不到一个在工作、家庭、照顾子女和老人多个问题上给与我帮助的男性，那我就选择不结婚。’所以政府应该为双职工父母提供更好的照管儿童的社会服务。”
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