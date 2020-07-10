 角力升级: 中国制裁美国４名政治家 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.07.2020

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时政风云

角力升级: 中国制裁美国４名政治家

美国对中国涉疆高官启动制裁措施后，中国也于本周一（７月１３日）宣布了“对等”反制措施。受新冠疫情、贸易逆差、华为以及港版安全法等一系列问题影响，当前中美关系正面临严峻考验。

Symbolbild USA China Beziehungen (imago images/Panthermedia/Kentoh)

美国几天前宣布对新疆党委书记陈全国丶前新疆政法委书记朱海仑丶新疆公安厅厅长王明山及前新疆公安厅党委书记霍留军施行冻结资产制裁

（德国之声中文网）中方宣布，从即日起对美国联邦参议员泰德·克鲁兹（Ted Cruz) 、马可·卢比奥（ Marco Rubio）、美国政府国际宗教无任所大使山姆·布朗巴克（ Sam Brownback）、美国众议员克里斯·史密斯（Chris Smith)以及美国“国会-行政部门中国委员会” 实施“相应制裁”。

DW.COM

美国政府周四针对中国政府迫害新疆维吾尔人一事，对四名中国官员及新疆公安厅进行制裁。这是美国有史以来制裁过最高阶的中国官员。专家认为，此举可能代表美国政府接下来将提升对中国人权议题的关注度。 (10.07.2020)

美国国务院周六向美国公民发出警告，称其在中国面对拘押和被禁止离境等风险增加，要其公民“多加小心”。该警告恐将进一步加剧中美两国的紧张现状。 (12.07.2020)

北京周三（7月8日）称，将对在涉藏问题上表现"恶劣"的美国官员实施签证限制。日前，特朗普行政当局宣布实施《西藏旅行对等法》，对中国相关官员实施签证限制措施。 (08.07.2020)

中国外交部发言人华春莹在周一例行记者会上回应有关美国制裁中国涉疆高级官员的问题时表示：“美方上述行径严重干涉中国内政，严重违反国际关系基本准则，严重损害中美关系。” 她表示，“中方将根据形势发展作出进一步反应。”不过，这位发言人没有说明“相应制裁”的具体内容。

联合国有关专家以及人权组织称，至少有一百万维吾尔及其他穆斯林少数民族在新疆遭到拘押。中方则予以坚决驳斥，并称这是为当地人获得职业技能，并让他们远离恐怖主义和极端思想而设立的职业培训中心。

美国“国会-行政部门中国委员会”负责观察中国的人权状况以及法治国家进程，每年向美国总统和国会提交一份年度报告。

7月9日，华盛顿宣布对包括中共中央政治局委员陈全国在内的４名涉疆高级官员以及一个新疆政府部门实施制裁，制裁措施包括冻结在美资产、禁止入境美国以及不得与美国公司有贸易往来等。

观看视频 07:53

新疆独家报导: 假罪名与假审判

 

达扬 / 凝炼（路透社等）

 

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