视TikTok为网络威胁 美海陆军相继发禁令

（德国之声中文网）美国军事网站Military.com近日最先报道，美国陆军如今改变了其针对TikTok的政策。"TikTok被视为网络威胁"，美国陆军发言人罗宾·奥乔亚（Robin Ochoa）向该网站如是表示："我们不允许在政府手机上用它。"

TikTok深受年轻人欢迎，不失为接触更多年轻人的有效工具，所以就在两个月前，美国陆军还在使用该应用程序招募士兵，尽管当时已有参议员提出对TikTok是否构成国家安全威胁进行调查。

Military.com报道指出，美国国防部上个月16日发出"网络意识信息"提醒"TikTok的使用存在潜在的安全风险"，要求国防部所有雇员"对所下载的软件保持警惕，观察其手机是否出现不寻常和主动运行的文本。一旦发现就立即删除，同时卸载TikTok，避免个人信息泄露"。

军事网站试图了解美国海军陆战队和美国空军是否也发出了类似的禁令，但截止发稿前没有得到相关回复。

奥乔亚补充道，军方无法禁止所属人员在私人手机上使用TikTok，但军方领导建议所属人员如果收到随机或不熟悉的短信，要警惕处理。

Military.com还介绍，美国国防部曾发布社交媒体使用指南，建议军方人员在使用任何一种社交平台时都要小心谨慎。

TikTok 尤受青少年的欢迎

海军先前发布类似禁令

另据路透社报道，美国海军12月中旬也禁止其人员在政府的手机上使用TikTok，理由也是该软件被视作"网络安全威胁"。海军发布消息称，在政府配发的手机上装有TikTok、且没有卸载的用户将被禁止使用海军的内部网络。

海军没有详细说明TikTok存在何种威胁，但是五角大楼发言人奥兰德（Uriah Orland）在一份声明中说，这个命令是解决"现有威胁和新出现威胁"努力的一部分。

路透社还指出， TikTok最近几个月受到了监管部门和立法机构的审查。位于北京的抖音母公司字节跳动字节跳动（ByteDance）于2017年12月以近10亿美元收购美国Musical.ly，随后将其关闭，并将用户转到抖音国际版TikTok上，只服务中国以外的市场。

美国政府对字节跳动公司2017年的这项价值10亿美元的收购项目启动了国家安全审查。去年10月，美国参议员鲁比奥（Marco Rubio）宣布："我将要求美国外资审议委员会（CFIUS）审查抖音对Musical.ly的收购。越来越多的证据显示，抖音在西方市场的平台在按中共政府的要求审查内容，包括美国市场。"

TikTok欲设全球总部

在刚刚过去的圣诞节前夕，《华尔街时报》报道，TikTok正在寻找一个中国之外的全球总部，候选城市包括新加坡、伦敦和爱尔兰首都都柏林。

据知情人士介绍，美国并不在考虑范围之内。TikTok目前尚未设立总部，其最高层在上海办公，负责美国业务的总办事处设在洛杉矶。

被称为抖音海外版的TikTok应用程序无法中国无法下载。在中国注册的手机用户也无法登录TikTok。

而就全球范围而言，TikTok在青少年中广泛流行，其网红的影响力之大，令人瞠目结舌。例如本周四在美国的邻国加拿大，一名TikTok网红公布自己要去购物多伦多伊顿购物中心的消息后，成千上万的人出现在那里，造成意想不到的混乱局面，警方不得不到场采取应对措施。