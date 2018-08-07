 规避美国对朝制裁 俄中公司列黑名单 | 经济纵横 | DW | 16.08.2018

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经济纵横

规避美国对朝制裁 俄中公司列黑名单

中国与俄罗斯两国公司不顾美国制裁继续跟朝鲜做生意。背后是有国家撑腰还是其他原因？

Singapur Sentosa USA-Nordkorea Gipfel 1. Händedruck (Getty Images/AFP/S. Loeb)

美朝峰会后，朝鲜去核进度一直受到关切。美方也誓言，不去核就不会放宽经济制裁。

(德国之声中文网) 美国在週三(8/15)对一间中国公司和一家俄罗斯港口服务机构实施制裁。

两家企业分别因为违反美国制裁出售酒精和烟草给平壤以及协助朝鲜船隻遭处罚。美国的制裁主要是为了迫使朝鲜去核。

美国财政部在声明中表示，总部位于中国的大连天宝国际物流和及其新加坡子公司SINSMS，透过向朝鲜出口酒精和捲菸产品，每年淨赚10亿美元。

总部位于俄罗斯的Profinet公司及其总干事科臣诺夫 (Vasili Aleksandrovich Kolchanov)则是向挂着朝鲜国旗的船隻提供了至少6次港口服务。

美国财政部表示，科臣诺夫亲自参与了与朝鲜有关的交易，并直接与朝鲜在俄罗斯的代表互动。

财政部长姆努钦说：「美国法律禁止这些实体在中国、新加坡和俄罗斯的公司试图规避制裁。航运业有责全面遵守这些规则或承担严重风险。」

华盛顿当局一直在向朝鲜施压，要求其放弃核武计划。

China Gipfel Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Qingdao | Wladimir Putin & Xi Jinping (Reuters/A. Song)

面对美国强压，俄中领导人是各有盘算还是会选择联手反制?

中俄领导人会面

美国与俄中两国关係因为俄罗斯干预美国大选和中美贸易战显得扑朔迷离。这个时候祭出制裁，更增添话题。

而根据俄罗斯新闻机构俄新社和塔斯社週三报导，俄罗斯总统普京表示，中国国家主席习近平将于9月访俄。

报导引用普京的话说，习近平将至俄罗斯东部城市符拉迪沃斯托克参加经济论坛。

外界关切两人是否会讨论美国对朝制裁以及其他可以联手反制美国的策略。

夏立民 (路透社、美联社、德新社)

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