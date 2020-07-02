规避国安法 港人用“暗语”表达抗议

（德国之声中文网）中国政府在香港实施国安法之后，警察开始抓捕那些展示被禁标语的抗议者，香港人正在寻找更有创意的方式来表达异议。

根据新的法律，政治口号可能会被以颠覆政权或者主张独立罪名起诉。香港人开始使用文字游戏，甚至反用中共的政治口号来表达自己的挫败感。

繁华购物区铜锣湾的一座天桥，过去一年来是民主抗议活动的一个主要地点。如今，有人画上了新的涂鸦："起来，不愿做奴隶的人们！"

这是中国《国歌》歌词的第一句。这有可能是爱国人士的涂鸦，但是更有可能是反对者用来表达抗议。

铜锣湾一座天桥出现中国国歌第一句歌词的涂鸦

中国周二颁布的港版国安法禁止恐怖主义、分裂国家、颠覆国家政权、勾结境外势力等行为。自国安法实施后，香港社交媒体和聊天论坛上开始讨论如何找到更安全的抗议方式。

曾因参与抗议运动入狱的资深民主人士陈建民说，在这个曾经可以自由表达的半自治城市，人们会找到绕开法律的办法。

"为了保护自己，人们在公共场所要么不说话，要么只能使用'符合官方要求'的语言。"陈建民接受法新社采访说，"但是法律禁止不了暗语" 。

香港政府周四发表声明称，广泛流行的抗议口号"光复香港，时代革命"如今是违法的。

对于有些人来说，这句口号代表了将香港从中国分裂出去的真实愿望，这触犯了北京划定的红线；但对于更多的人来说，它表达的是对民主的呼唤，以及在中国统治下越来越多的挫败感。

为了让这句口号得以继续被传唱，人们开始使用暗语。一种版本是英文字母" GFHG，SDGM"，来自这几个字的粤语拼音"gwong fuk heung gong, si doi gak ming"。另一个暗语"3219 0246"解读方式更为复杂： 在粤语中，这几个数字是"光复香港，时代革命"的谐音。

除此之外，汉字本身也为抗议语言提供了足够的空间。比如，人们在网上使用 "夺回香蕉"来替代"夺回香港"。

还有一些人使用英语，比如模仿特朗普的竞选口号"Make Hong Kong Great"（让香港变得伟大），看上去很正面，但是中国政府对其真实含义心知肚明。

港版国安法实施之后的首例抓捕，就涉及蓄意的语言挑战。新法颁布的第二天，警察在抗议活动中逮捕了一名男子，因其展示的旗帜上写着"香港独立"。不过，却有眼尖的网友在港警公布的照片中发现，该面旗帜"香港独立"字句的前方藏着很小的"不要"二字，合并起来读就是"不要香港独立"。自此之后，同样的句式在网络上流传开来。

香港一家咖啡厅用空白便利贴取代之前的连侬墙

由于遭到警方警告可能触犯国安法，香港一些支持民主运动的餐馆移除了店里的"连侬墙"，原本这些墙上贴了写上抗议口号的便利贴。

但有一家咖啡馆想出了妙招，用空白便利贴替换了之前的连侬墙。店家在其Facebook上引用流行童书《小王子》中的一句话说："真正重要的东西，是用眼睛看不见的。"

张平/ 张筠青（法新社）