 规定转弯 澳网不禁「彭帅在哪里」T恤衫 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.01.2022

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规定转弯 澳网不禁「彭帅在哪里」T恤衫

周末在社交媒体上流传的一段视频显示，澳大利亚网球公开赛上，保安人员要求一名身穿“Where Is Peng Shuai”（彭帅在哪里）T恤衫的观众更换服装。澳网主办方事后表示，彭帅的安危依旧是他们「最关心的问题」。

Tennis Peng Shuai aus China

白俄罗斯网球名将阿扎连卡（Victoria Azarenka）说：“在与彭帅取得联系方面没有太多进展。……希望我们能在什么时候听到她本人的消息。我想这是我们的目标，也是现在的主要目标。”

（德国之声中文网）澳网赛事负责人泰利 (Craig Tiley)周二 (1月25日)告诉法新社，澳网球迷可以穿着「彭帅在哪里？」的T恤衫，只要他们保持和平，并补充说，安全部门将进行个案评估。

此前，1月23日出现了保安人员命令澳网观众脱下T恤衫和支持中国球员的横幅的视频。这个争议性立场立刻引起反响，网球传奇人物纳芙拉蒂洛娃(Martina Navratilova)称主办单位此举「可悲」。

泰利在大满贯赛场边告诉法新社 :「是的，只要他们不是以暴徒的身份来捣乱，而是和平的。」他抱怨这个事件被不在现场的人误读，说他们「并不了解事件全貌。

他说:「过去几天的情况是，有些人带着两根大杆子上的横幅来，我们不能允许这样。如果你是来观看网球比赛的，那很好，但我们还是不能允许任何人造成干扰。」

泰利重申，「我们主要关注的是彭帅的福利，我们已经与国际女子网球协会 (WTA)密切合作。我们鼓励跟彭帅进行直接对话。最合适的人是女网协会。」

在放宽政策的同时，当地媒体援引人权专家说，澳大利亚网球协会的立场可能不合法。大律师史坦顿 (Michael Stanton)告诉《时代报》：「要求参赛者脱下强调人权问题的T恤衫似乎没有任何适当的依据。」

「彭帅在哪里？」T恤衫印制在GoFundMe页面两天内就募到了1万澳元（7100美元），活动人士承诺，无论谁想穿都可以。

澳大利亚网球协会在一份回应彭帅在哪里T恤衫和标语被没收一事时发表声明表示，根据我们的入场条件规定，我们不能允许赛场上出现带有商业或政治性质的服装、横幅或标志。

澳大利亚网球协会在一份回应"彭帅在哪里"T恤衫和标语被没收一事时发表声明表示，"根据我们的入场条件规定，我们不能允许赛场上出现带有商业或政治性质的服装、横幅或标志"。

发生什么事?

澳大利亚活动人士柏乐志（Drew Pavlou）在推特上公布了一段视频并配文字说明称，澳大利亚网球公开赛的安保人员和警察一起要求身穿“Where Is Peng Shuai”（彭帅在哪里）T恤衫的人权人士在公共场所脱下这件T恤衫。人权人士原本向公众出示的写有彭帅在哪里的标语也被没收。

柏乐志本人当时也在现场。他向警察解释说，身穿「彭帅在哪里」T恤衫的人权人士只是想呼吁各界关注一名知名网球选手的人身安全。但警察回应说，警方无意阻止民众关注任何事，他们只是执行澳网主办方的相关规定。

澳大利亚网球协会早前在一份回应「彭帅在哪里」T恤衫和标语被没收一事时发表声明表示，「根据我们的入场条件规定，我们不能允许赛场上出现带有商业或政治性质的服装、横幅或标志」。

澳大利亚网球协会还强调：「彭帅的安全是我们首要关切的问题。我们继续与国际网球联合会以及全球网球界合作，更清楚地了解的她情况，并将尽一切努力确保她的健康。」

澳大利亚活动人士柏乐志在接受台湾中央社采访时说，他对澳洲网球公开赛主办方和警方打压言论自由的做法感到不满。他说，澳网公开赛应该停止骚扰关注人权和呼吁关注彭帅下落的人士，并且立即公开要求中国政府释放彭帅。

去年11月，中国著名网球运动员彭帅在微博上指控中国前副总理张高丽胁迫自己发生性关系，并指控张对其始乱终弃。这篇文章很快遭到删除，彭帅也随之了无踪影，但截图却迅速广传。由于两者分别为中国体坛及政坛的知名人士，也是首次当事人自我曝光被中国执政高层性侵，所以立刻成为各国政府和体育界普遍关切事件，包含小威廉姆斯丶大坂直美丶德约科维奇等明星均以#WhereIsPengShuai的热搜词声援彭帅。

12月1日，世界女子职业网球协会表示，由于担忧彭帅的安全可能或影响社会利益，已决定停办所有在中国（包括香港）举办的女子网球巡回赛赛事，并建议香港在来年于维多利亚公园举行表演赛取代。

此后虽然彭帅本人也曾在公开场合现身，并在中国国家体育总局的安排下与国际奥委会主席巴赫(Thomas Bach)进行过视频通话，彭帅还在接受新加坡媒体《联合早报》采访时改口称「我从未说过或写过任何人性侵我」，但这些并未打消外界对彭帅处境是否安全的疑虑。

观看视频 02:27

彭帅微笑现身餐馆、赛场 与IOC主席通话

（路透社、法新社）

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