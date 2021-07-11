“规则就是规则”: 头号网球明星德约科维奇入境澳洲被拒

（德国之声中文网）澳洲总理莫里森周四表示，“没有人可以凌驾于规则之上”。他在推特上发文表示，德约科维奇（Novak Djokovic）的签证已经被取消。

此前据《时代报》（ The Age ）报道，这名塞尔维亚人原计划1月6日午夜前降落墨尔本，旨在参加1月17日开始的2022年澳网并力争卫冕。但澳洲官员认为，其所持签证不允许未接种疫苗者获豁免权。然而，德约科维奇自己表示，拥有这一医疗豁免权。此事在澳大利亚国内引发民众的不满，澳大利亚抗疫政策严格，漫长的禁飞期间，许多澳大利亚人滞留海外无法回家。

德约科维奇是公众瞩目的世界头号网球球星，赢得20座大满贯冠军，其中9次在澳网夺冠。

根据澳网赛规定，参加者必须接种新冠疫苗，或者持有独立机构出具的豁免证明。

德约科维奇本人尚未表示自己是否已经接种了新冠疫苗，但他曾说过"反对接种"。另外2020年曾有报道指出，这位网球名将感染过新冠病毒。

德约科维奇在机场的入境问题被爆出后，当地维多利亚州政府拒绝给予支持，该州体育部长普尔福德（ Jaala Pulford ）推文表示， "我们不会支持诺瓦克·德约科维奇申请参加澳网公开赛的个人签证"，"有两点我们一直很清楚：签证许可由联邦政府负责，医疗豁免由医生说了算。"

本周二，德约科维奇和澳大利亚网球公开赛的组织方都表示医疗豁免是真实有效的，从而允许德约科维奇参加澳网这一今年首场重大赛事。组织方还表示，并没有给与德约科维奇特殊待遇。

在澳洲公民的愤怒声中，澳大利亚总理莫里森站出来表态，强调即使是球星，也不应享有任何特殊待遇， 莫里森说，"如果证明不充分，他可以乘坐下一个航班飞回去。"

（综合报道）

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