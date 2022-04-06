观点：肖尔茨的无感和人们的无奈

（德国之声中文网）本周三（4月6日），在联邦议院向现届政府总理提出有关乌克兰战争问题的议员们时不时会看到被问者脸上类似无奈的表情。这倒不是因为肖尔茨总理的陈述--多数议员或会同意这位政府首脑的大部分回答--，而是因为他的表达方式。

肖尔茨所说的一切似乎都环环相扣，没有怀疑、恐惧、危险和失误。而本来，所有观察家都该清楚，在这场可能是二战结束以来欧洲最严重的危机中，即使有最良好愿望，大家也都必然会犯错。

肖尔茨说：在乌克兰发生的对平民的屠杀让他深深震惊，俄罗斯犯下了战争罪。他强调，与前任政府不同，本届政府领导下的德国正向乌克兰提供其所需武器。其实，这样说并不完全公平，因为，肖尔茨为首的红绿黄“交通灯”执政联盟曾在很长一段时间里拒绝这么做，而只是在战争爆发后才有行动。

肖尔茨称，北约和德国不会让自己直接卷入战争，同时，德国将继续慷慨接收乌克兰难民。他对大厅里就坐的议员们表示：“德国欢迎他们！”不仅如此，他还强调，德国将尽快不再依赖俄罗斯的石油和煤炭，以及天然气，只不过，后者所需时间最长。其实，这一切都是已知的，人们都已听到过，却无法排遣这一沉重的感觉：这还远远不够。

联邦议院的问答会场

对批评无动于衷

指责肖尔茨缺乏与局势相符的情绪表达，这很容易，但不公平。肖尔茨一贯冷静，显得超然事外，现在亦然。此乃其个性。真的，他完全可以保留它。问题在于，这成了他化解任何甚至可能是善意的批评的方式。有报道说，德国完全可以向乌克兰提供更多武器，尤其是加快提供速度。肖尔茨这么说：我们和欧洲合作伙伴们就是这么商量定的。有报道说，联邦各州之间的难民分配已因文牍主义作祟而失败，且混乱不堪。肖尔茨则表示，大家都在尽力而为，德国国内，公民的乐于助人让人赞叹。

怀疑自己的立场，不争辩。即使是在这一最紧迫的问题上：在这场战争中，德国何时不得不同俄罗斯天然气说再见？--如果不惧犯下各种罪孽的俄罗斯总统不自愿走出这一步的话。肖尔茨说，我们正扩大可再生能源，这一开始就是我们的计划。这位总理自然知道，此问题有着截然不同的戏剧性背景：若天然气一夜之间突然停供，会发生什么？对其他国家、对德国，这意味着什么？肖尔茨更愿按自己的惯例行事：不做实质性回答。

近人之情并非软弱

评论作者Jens Thurau

在这些困难的日子里，德国有一位显然保持冷静的总理，这是好的，也是正确的。对此，他责无旁贷。不过，若是间或能暗示，即使是他肖尔茨也不能回答所有问题，则会更恰当些。毕竟，无论是在德国还是在世界上众多其他国家，这是很多人的感受和想法。

而对于肖尔茨甚至都不愿触及的这个统领一切的大问题，依旧没有真正的回答：若普京的侵略本意是剑指西方、欧洲和民主制度，那么，我们基本是在让乌克兰人单枪匹马为我们所有人而战，作出不可估量的牺牲。

此刻，可能不会有真正的答案。但允许做这一思考，会是一个开端。它能使德国人和他们的总理相互更接近。否则，许多议员脸上的无奈神情不会消失。

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