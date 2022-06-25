观点：洪灾一年后 人们在经历另一场灾难

（德国之声中文网）那一夜发生的一幕幕，深深地印刻在人们的记忆中。对于那些在2021年7月14日夜间在德国西部亲历了特大洪水的幸存居民来说，这是难以忘却的伤痛。他们曾面对死亡的恐惧，失去亲人的悲哀，突然间失去了一切，而一年后的今天几乎依然一无所有。

这些画面让德国乃至中欧地区所有人都清楚地意识到，他们的生活会因极端天气而更加充满变数。这已经深植在人们的头脑中。

有些图景在短短几天里成了家喻户晓的画面。就像一个不详的预兆，让人们警醒、惊恐不安。在莱法州和北威州，184人死于这场超乎人们想象力的天灾。仅在有着田园风光的阿尔河谷，就有134人丧生，最后几名失踪者至今尚未找到。数万人的家园毁于一旦，不得不一切从头开始。他们当中为数不少的人在很长时间里都难以摆脱心理创伤和突如其来的恐惧阴影。

英雄故事和政界的败笔

阿尔河谷的那一夜，留下了许多悲剧、也留下了英雄事迹和带给人希望的故事。它们应该得到讲述和倾听。

这些记忆的反面是政府的败绩。德国官方的作法总是，似乎政府不会让民众孤助无援，似乎这里是进步和数字化的中心。毕竟这是一个富裕的国家。

制度和政治决策者的失败，还不足够为人所知，尚未得到梳理和反思--预警链条未能起作用、死板规定成了行动的障碍、直升飞机缺少救援装备、必要的联络因技术因素无法进行。很多人得以幸存归功于他人英勇相救。对了，有专家指出，这场灾难在发生前几天其实是可以预见到的。

观看视频 02:18 德国洪水灾区一年后什么样？

洪水发生以来，德国人为灾区共募捐6.5亿欧元。受灾的州和联邦政府提供了援助、设立了重建基金。然而，来自灾区的不少报道指出，重建进程举步不前，人们一直在等待援款到位。这样的情况本不该出现，这是一个耻辱。

极端天气成常态

所有人都必须认识到，我们的生活不会再像从前一样了。但这并不是关键。不能对人们说，你们最好不要在临河地势低的地方建房子了，但又不及时提供其他具体的可能选项。

人类必须准备应对更加肆虐的极端天气，因此这一点更显得重要。举一个例子：几天前，意大利北部和吉尔吉斯斯坦高山地区冰川崩塌的图片和影片让不少人吓了一跳。人们又惊又叹地看到半壁冰川以常人无法想象的冲力直坠下山谷，难以设想，如果在下坠的方向有一座水坝，会发生什么。

人们长久以来习惯于在电视新闻快要结束的时候，在体育新闻和天气预报之前看到孟加拉或印度的水灾、撒哈拉以南地带或澳大利亚的干旱，或者亚马逊流域的森林火灾。有些人会想，这些地方离我们很遥远。但今天，这样的画面可能发生在所有地方，在阿尔河或者意大利，加利福尼亚或者希腊，西伯利亚或者大洋洲。情况很严峻。

评论作者Christoph Strack

负责任的行动

在阿尔河以及乌珀河流域发生的洪水，也成为20221年德国竞选话题的一部分，它属于受到关心的气候危机、环境问题。可是后来发生了又一波新冠疫情，然后是俄罗斯入侵乌克兰。像我们这样一个被突发新闻和不满情绪牵着走的社会很快（这很危险）就会忘记其长期的义务。这会损害这个社会在危机情况下的重塑能力。

气候变化和地球变暖的后果将一直伴随德国和全世界的居民。阿尔河的那个夜晚仅仅向我们展示了一点：没有哪里有安全可言。更重要的是，用行动来帮助，并为此担起责任。阿尔河畔发生的那些讲述死亡和痛苦、希望、援助和失望的故事，让我们有义务共同行动，而永远不要充耳不闻。

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