观点：欧盟尚未失去波兰

（德国之声中文网）对支持欧盟内部关系应越来越密切的所有人而言，波兰宪法法院的裁决让人不快。波兰法官杯葛了欧洲法院 (ECJ) 的释法。根据该裁决，欧洲法院审理有关法官任命方式及司法机构结构的波兰法律，属于越权。华沙法官们解释称，依据现行欧盟条约，波兰并未授予欧洲法院此一权力。

波兰宪法法院和欧洲法院之间围绕管辖权的争议并不新鲜。新近，德国联邦宪法法院前院长沃斯库勒（Andreas Vosskuhle）在接受采访时便指出，事实上，欧盟内部对此有两种基本观点。一种观点以欧洲法院和欧盟委员会为代表。根据这一观点，在整个欧盟，欧洲法必须绝对优先于国别法。故此，欧洲法院始终拥有最终决定权。

谁是大厨，谁是跑堂？

而众多欧盟成员国的宪法法院则持另一种观点。根据该观点，诸成员国仅赋予欧盟机构某些明确界定的权力。套用一句俗话：这里，谁是大厨，谁是跑堂，争议难消。被认为极亲欧的德国联邦宪法法院便已多次不从欧洲法院，--最近一次是 2020 年 5 月该法院对欧洲央银购买债券的裁决。

相关争议背后的核心问题是：欧盟并非联邦合众国。 2005 年，随着法国和荷兰相关全民公投的失败，批准欧洲宪法的努力流产。现在的欧盟是一座建立在妥协基础上的未完工建筑。即使怀有对建立一个日益紧密的联邦欧洲的热切理念，作为一名民主人士，你也须接受 2005 年的公投结果。

Bartosz Dudek是德国之声波兰语组主任

但同样可以说，波兰宪法法院的裁决是为华沙民族保守主义政府推进瓦解法治和司法独立而提供的免费通行证。如人们所见，经由司法途径阻止这一发展的尝试已然失败。该问题只能从政治上解决。

"主权胜利"云云实乃障眼法

波兰民族保守主义阵营欢庆本国宪法法院的这一裁决，称之为"主权胜利"。此一说辞意在讨好其核心选民。经验告诉我们，这可能是一种障眼法。因为，很难想象华沙很快就会放弃来自布鲁塞尔的巨额资金。事实上，至少有一部分备受争议的司法改革不久就会收回。华沙的裁决有助于本营垒中有"懦夫"之称的莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）总理在内政领域挽回一些面子，同时，在外交领域同布鲁塞尔达成某种妥协。金钱交换法治该会是座右铭。全看谈判技巧了。欧洲尚未失去波兰。

作者：Bartosz Dudek

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