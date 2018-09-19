观点：欧洲应远离美中贸易冲突 力求独善其身

（德国之声中文网）德国之声评论员Timothy Rooks认为，中国的弹药已渐渐用尽，全球贸易结构或发生巨大改变。

他在评论中写道："尽管政府官员们多次会晤，但无果而终。……从表面上看，了无希望，但细看之下，双方其实都显示出谨慎和克制。"

"美国的新一轮关税下周起征，税率为10%。明年1月1日后才会升至25%，也就是重要的圣诞购物季之后。特朗普不想打扰支持者的购物热情，或者因为选民的钱包受损而影响到11月的中期选举。"

"德国和美国的制造业都高声反对加征关税。他们说，成本上升，而且也必须由消费者买单。不过，德国ifo经济研究所的估算显示，中国会是输家，新关税可能导致经济增长率减少0.1-0.2%。而如果中国作出重大让步，也有助于欧洲在贸易上的立场。"

美中关税战与欧洲何干？

德国之声评论员Andreas Rostek-Buetti认为，特朗普挥舞的大棒也会伤及自身。

他在评论中写道："即便特朗普所有的威胁都化为现实，在第三阶段对几乎所有中国进口产品都征收25%的关税，也仅会让中国的经济增长缩水0.3%。或许是0.5%。近些年来，中国的经济增长率是6-7%。惩罚性关税导致的回落尽管可知可感，但不会成为真正的危险。"

"这场关税战到底是为了什么？与欧洲有什么相干？……在中国对包括欧洲核心企业在内的大举投资中，有理由猜测后面有国家的手予以掌控和扶持。今年欧盟在北京的商会报告中，欧盟在华企业也再度抱怨中国国有企业受到优待、存在市场壁垒、知识产权的保护不足以及强制技术转让。欧盟商会说，这些'市场开放的缺乏'也是美中贸易冲突激化的根本原因。"

"欧洲必须推动中国所缺乏的改革。这是一条漫长困难的路。"

远离冲突，独善其身

柏林墨卡托中国研究中心的经济专家Max J. Zenglein向明镜在线表示，美中贸易争议或将成为世界经济的一场"冷战"。

他在采访中表示："受到影响的首当其冲是美国消费者。中国进口商品会涨价，通胀会上升。……美国在华企业也可能受到各种要挟，比如竞标中处于劣势，受到严厉的环保条款限制，或者遭遇抵制美货。""双方可能都到痛处了，才会彼此让步。"

对德国或欧洲企业而言，这场贸易冲突的"危险是很大的。因为可能面临双方的压力，要在政治上站队。此外，许多企业都有复杂的供应链：零部件来自全世界，有的被美国加征关税，有的被中国加征关税。……在这场美国与中国的冲突中，我们应尽量远离。"

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