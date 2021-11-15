观点：反对接种疫苗义务 - 它现在没用

图 接种疫苗义务导致两极分化：就像在澳大利亚一样，反接种疫苗人士走上街头。强制接种疫苗会有何种代价？

（德国之声中文网）德国社会讲求共识，其政治制度基于此一理念：人们辩论，然后找到多数人能接受的妥协方案。很少有问题能永久分裂这个国家。 2015 年接收数百万难民争议是少数例外之一。在高度情绪化争议中，对立阵营互不相让。眼下，此情此景重现：是否应实行冠状病毒疫苗接种义务问题使社会分为两派。

一部分人想要它（立刻实行），另一部分人则坚拒之。根据《明镜》周刊 （Spiegel ）、民意调查机构 YouGov 和 德广联（ARD）所作的民调结果示，多数人赞同实行接种疫苗义务(分别是72%、69%和57%) ；发行量最大的《图片报》（Bild-Zeitung） 的民调结果却显示，多数人反对 (70%)。无论哪个数字符合实情：围绕接种疫苗义务的争论来得全不是时候。

强制接种疫苗现在帮不了我们

冠状病毒染疫数量呈爆炸式增长；在已不堪重负的医院，将不得不被迫使用治疗类选法（ Triage）（编者按：根据紧迫性和救活的可能性等决定哪些人优先治疗的方法）；儿童感染率达到令人惊讶的高度。病毒学家德罗斯滕 (Christian Drosten) 警告说，即使保守估计，德国也可能会再有 10 万人死于COVID-19新冠 。之前相对轻松度过大流行瘟疫阶段的德国正濒临疫情深渊。那么，强制接种疫苗是否就可预防发生最坏情况？很抱歉，不是。

不仿具体设想一下整个情况：假定下周就做出接种疫苗义务决定（鉴于新、旧政府正处于交接过渡期，这不太现实），则即使相关过程完美进行，所有尚未接种疫苗的人亦需数月时间预约，然后两次接种，以获得完全免疫保护。前提是，那些以前不愿接种者现在都乖乖接种（这也不现实）。而由于疫苗接种管理方面的一些灾难性决定，疫苗接种能力本已无法满足同时安排的施打加强针要求，因此，势将出现进一步延误。这还是保守的说法。

不能让虚假信息占上风

再者，接种疫苗义务--若能在肯定会提出的宪法投诉中胜诉--会带来若干令人不快的副作用。接种疫苗反对者早就觉得自己被排挤到了社会边缘。你可以说，那是咎由自取。然而：受排挤、情绪化并在某种程度上被污名化，他们当中的许多人便会听信那些承诺会带给他们出路的信息。民粹主义者和阴谋论者就利用了这一点。

德国之声编辑 Joscha Weber："事实上，关于接种疫苗义务的争论偏离关键问题：德国何时会进入停摆？"

而如果政界迄今关于不会有接种疫苗义务的承诺突然不再算数，民粹主义者和阴谋论者们就赢了。看看奥地利吧。关于政府、制药业和媒体有着最终强迫人人都须接种的巨大阴谋的不实叙述便会在他们眼里得到证实。我们不能授他们以口实，否则结果将是，为数不少的人会永久背弃政治和民主制。

不过，反对现在实行接种疫苗义务的还有另一个原因：计算表明，与其它措施相比较，其效果不彰。米特韦达（ Mittweida） 应用技术大学一组数学家建构的一个模型显示了哪些措施有效，哪些措施无效。该模型考虑到了多种因素，例如，疫苗的有效性或病毒变体的传染性。其结果：即使下周一就决定强制接种疫苗，短期内感染人数仍会远超 200 万。

如果什么也不做 德国到2022年4月的新馆死者人数会接近40万

不受欢迎的真相：现在只有"停摆"才能有所帮助

事实上，关于强制接种疫苗的辩论偏离了关键问题：德国何时会进入下一次"停摆"？只有重新实施严格的接触限制才能阻止病毒的快速传播。然而，这是一个无人愿听的不受欢迎的真相，因为，它重创所有生活领域。不过，除此之外，别无他途

因为，事涉人命。若只是延续迄今的防疫措施，德国就可能会有 30 万人死于新冠肺炎。 30万！这是米特韦达大学数学教授施奈德（ Kristan Schneider ）在其微分方程模型中计算出的一个让人难以置信的数字。是的，它目前只是一个计算结果，-- 但基于现实假设。根据他的计算，强制接种疫苗仅在中期后才能见效，且程度有限，因此，依然还会有超过 20万人死亡。他总结说："接触限制是我们所能有的最有效措施。现在，只有封锁才会有所帮助。" 因此，德国现在就必须紧急踩闸，再次限制社交接触。每条生命都弥足珍贵。在德国，这应再次成为共识。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 德国疫情第一个爆发点 2020年2月25日，德国西部海因斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染新冠病毒，他当时已经进入重症病房。他与同样被感染的妻子在确诊前两周曾频繁参与社交活动，还曾参加过一场400人规模的狂欢节集会。而当地卫生局始终没能查出这名重症病患的传染源。专家认为，新冠病毒可能已经在多地人群中开始悄悄传播。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 公共生活大面积停摆 不久后，疫情开始在德国各地迅速蔓延，各州陆续推出了学校停课、关闭邻国边境、禁止群体活动等一系列措施，希望借此来防止疫情突破医疗系统上限。与此同时，德国政府也出台政策，统一采购数万台呼吸机以及口罩、防护服等重要防疫物资，并且为扩大重症病床可用数量的医院提供财政补贴。德国各地居民开始抢购超市商品，卫生纸、面粉、肥皂、酒精等商品被迅速抢购一空。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 政府拨巨资保就业 厉行节约措施多年的德国政府此时有着雄厚的财力为全国企业、普通劳动者提供大量的纡困补贴或贷款。断了生意的企业可以向政府申请“短时工作制”补贴，由政府来直接支付待岗员工的六成工资，从而避免裁员。中小企业更是政府的重要关照对象，财政部一下子拿出了500亿欧元，为他们提供纡困补贴。而对大中型企业，德国政府则提供总额4000亿欧元的贷款担保，并为濒临破产的企业准备1000亿欧元特别贷款额度。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 累计感染人数破百万 在度过了一个疫情相对较为温和的夏天之后，2020年11月27日，德国的累计感染人数突破百万。虽然当时新增感染数字开始趋稳，但单日死亡人数却达到新高。德国从11月初开始进入为期四周的“轻度封锁”，但整个11月间每日新增感染人数仍破万，甚至多次单日新增超过2万例，导致德国医疗系统面临高负荷。德国卫生部长施潘也在10月感染了新冠病毒。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 默克尔在联邦议院动情演讲 12月9日，联邦总理默克尔在联邦议院激动地发言。她呼吁民众严格遵守防疫措施，限制社交。她眼含泪光地说：“我很抱歉，真心感到抱歉。但每天590人病亡这样的代价太高太高了，这是不行的。”她说：“如果我们现在在圣诞节前夕有太多接触，而最后却成了我们和祖父母度过的最后一个圣诞节，那么我们一定做错了什么，不应该让这种事情发生。”

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 似曾相识又一年 2021年新年过后的1月6日，联邦政府宣布再次实施严格的封禁和限制接触措施，以应对第三波疫情。与此同时，德国开始为民众接种疫苗。由于供货量不足，一开始进展并不顺利，很多可以优先接种的人也苦等数周才得到预约。这一情况持续到五六月才明显缓解。但与此同时，最早在印度被发现的德尔塔变种也开始在德国传播，它的传染力明显高于此前占主导的阿尔法变种。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 第四波呼啸而至 今年8月20日，罗伯特-科赫研究所所长维勒（Lothar Wieler，图左）已经发出警告，德国正处在第四波疫情的开端。随着暑假结束，大批旅行者回国，感染数量也开始上升。到9月底，由于乏人问津，大多数疫苗接种中心陆续关闭。但是到8月底，仅有60%的德国居民完成了两剂疫苗的接种，远未达到免疫屏障所需的80%以上的比例。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 政府更迭 谁来抗疫？ 德国9月底举行了联邦议院大选后，社民党、绿党和自民党10月中正式启动组阁谈判。（左至右：绿党主席贝尔博克、社民党总理候选人肖尔茨、自民党主席林德纳）新政府产生前，现任政府继续履职。在抗疫问题上，默克尔领导的留守内阁已鲜有作为，即将组阁的三个党派也缺乏有力的主张和计划。按照现任卫生部长施潘的设想，临时的“全国性疫情紧急状况”将于11月25日自动终结，不再延长。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 住院率成为限制措施的新基准 11月19日，德国看守政府总理默克尔和全国16个州的州长就遏制新一轮新冠疫情的几项措施达成一致。被称为住院率的数据将成为德国实施更严厉措施的新基准。如果一个地区7天内每10万名居民中有3人以上因新冠感染住院，那么2G规定将适用于该州的所有公共休闲活动。如果数值达到每10万人中有6人，将要求人们在规定范围内出示新冠感染阴性测试结果（"2G+"）。当数值达到9时，将实施进一步的措施接触限制等措施。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 圣诞市场商贩忧心忡忡 德国疫情数字屡创新高，传统的圣诞市场到底是开还是不开？在慕尼黑，市政府已经宣布今年再次取消市中心的圣诞市场。而在其他城市，当局仍然犹豫不决。面临重大经济损失的商贩万分无奈。

在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？ 死亡人数过十万 据罗伯特·科赫研究所11月25日公布的数字，过去24小时全德国有351名新冠病毒感染者死亡。至此，德国死于新冠肺炎的总人数突破了10万，达到100119人。自疫情爆发以来，德国累计感染人数超过550万。



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