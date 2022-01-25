观点：俄罗斯可能入侵乌克兰 姑息态度不足取

图 人们在英国驻基辅大使馆前集会，感谢该国向乌克兰提供武器

（德国之声中文网）强权置于法权之上--德国前总理默克尔曾这样描述俄罗斯对乌克兰的行动。 2014 年，莫斯科吞并克里米亚半岛，紧接着在乌克兰东部发动了夺去成千上万人生命的战争。这就是乌克兰脱离莫斯科所付的血腥代价。

当时，德国对乌克兰融入欧洲的支持超过欧洲大陆上任何其他国家。驻基辅大使费尔德胡森（Anka Feldhusen）女士称，亲密友谊将两国连接在一起。2014年以来，仅在双边发展合作项目框架内就有5亿以上欧元资金流入乌克兰。德国专家们为改革进程提供咨询。在困难时刻，德国显示出团结精神：在当局暴力镇压"独立广场"亲欧示威后，德国军机将受伤的示威者运至德国治疗，以后又将乌东战场的众多伤员运往德国。

友谊经受考验

但是，之于许多乌克兰人，这些都已不重要，因为，现在，随时准备采取行动的俄罗斯10万大军已从三个方面包围了乌克兰。作为一个主权国家，乌克兰不能不担心自己的命运。

德国之声编辑 Eugen Theise 在基辅出生长大

为能增强该国抵抗俄罗斯霸权的能力，捷克、美国、英国和波罗的海国家正向它提供先进反坦克导弹等防御性武器。鉴于预期的俄军入侵的巨大规模，对战争而言，迄今的军火供应更富象征意义而不具决定性。然而，对基辅来说，此举却发出了令人鼓舞的信号--向莫斯科清楚表明，乌克兰有自己的盟友。可预期的阻力越大，普京的国内政治成本便越高。至迟从1980 年代开启了苏联末路的阿富汗灾难起，莫斯科深知，一场导致成千上万人死亡的不成功军事入侵可能会引发何种政治动荡。

然而，在柏林，基辅希望获得防御武器的呼吁直如空谷传音。来自德国的不是导弹，而只是一所野战医院。柏林的优柔寡断甚至激怒了西方伙伴。运送军火的英国军机在赴乌途中绕开德国空域。有报道称，德国甚至拒绝塔林向乌提供来自前东德旧武库的枪支，让爱沙尼亚人大摇其头。柏林称，不想激化局势。似乎这场冲突何时升级并非全在普京一人。

软弱迹象

正如德国女总理在 2014 年正确看到的那样，现任俄总统只认弱肉强食法则。当年，柏林曾威胁要实施足以致痛的制裁，但相关制裁措施未给克里姆林宫留下深刻印象。八年过去了，克里米亚依旧被占，乌东部分地区仍处于俄罗斯控制之下。

任何仍指望拿制裁来阻挡全线开进的坦克的人，都是在示弱。莫斯科不会不注意到，欧盟只能采取尽可能不伤害任何成员国的惩罚性措施。而鉴于德国在俄的 200 亿欧元直接投资，克里姆林宫完全会想到，让狼成为素食者要比在德国领导下的欧盟实施真正让人振颤的制裁还来得容易。

德国口号-- 对乌克兰的嘲弄

普京不会松手。对莫斯科政权，一个民主的欧洲国家乌克兰是严重威胁。等到有一天，这个自由国家在经济上重新立足，则俄罗斯人就会对他们自己的政权产生更多怀疑。作为在晚期东德活动的克格勃成员，普京对邻家的社会模式显得比自家的社会模式远为繁荣兴旺时会发生什么，深有体会。

2014 年时，德国曾站在为自由而战的乌克兰一边，而现在，却畏畏缩缩。在乌克兰人耳里，德国人念叨不应向危机地区运送任何武器的国家口号，听上去与嘲弄无异：8年来，乌克兰之成为危机地区，错不在乌克兰。

只要愿意，很多事情都能做

实际上，只要有政治意愿，就能以向危机地区运送武器。7年前，德国向伊拉克库尔德人提供军火就是明证。既然当年可以支持库尔德人打击"伊斯兰国"圣战分子，那么，现在也应能帮助一个受超强暴君威胁的欧洲友好国家，向其提供武器用于自卫。

德国应从最近的过去认识到，对莫斯科姑息是错误的做法：早在 2008 年，乌克兰和格鲁吉亚就曾进入北约的前厅--出于对俄罗斯贪婪野心的忧虑。而正是德国在布加勒斯特峰会上阻止了对这两国的"会员行动计划"--以免激怒莫斯科。普京抓住了机会：数月后，俄罗斯侵入格鲁吉亚； 2014 年，轮到乌克兰。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。