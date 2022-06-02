 观点：乌克兰战争：现在就媾和纯属幻想 | 评论分析 | DW | 03.06.2022

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评论分析

观点：乌克兰战争：现在就媾和纯属幻想

三天结束，——俄罗斯入侵乌克兰前，很多人都这么看。现在，三个月过去了，战争仍看不到尽头。德国之声记者 Roman Goncharenko 确信，这场战争正进入最危险阶段，并还将延续下去。

在基辅，俄罗斯军队的推进已被阻止，但战争仍旧如火如荼

在基辅，俄罗斯军队的推进已被阻止，但战争仍旧如火如荼

（德国之声中文网）100天。是长、是短？谁在赢，谁在输？评估乌克兰战争，必须采用与评估某个新政府时的不同标准。 

要考虑的因素极多。因为，尤其是在西方，有很多人一开始便相信，基辅政府只能顶住俄罗斯的侵略行为两、三天时间。它很可能是包括德国在内的一些国家对向乌克兰提供武器犹豫不决的一大原因。这是一大失误。美国和英国等其他国家则像流水线一样运送武器，并以此帮助防止了乌克兰的早期溃败。鉴于此，战争爆发以来的第一个教训是：快速支援武器可拯救生命。 

不妨继续以德国为例。从2月份承诺提供头盔到日前宣布向乌提供最先进的IRIS-T防空系统，实现这一过渡耗费了近3个月时间。即使考虑到德国的历史，这也过于冗长。柏林可以做得更好，肖尔茨总理新近的宣布给人们带来希望：事情能有变化。那就请继续保持下去，并且不再拖延! 

Goncharenko Roman Kommentarbild App PROVISORISCH

德国之声记者Roman Goncharenko

俄罗斯想占领乌克兰大部分国土 

即使是100天也短，因为，战争仍在如火如荼。最初，俄方尝试闪电战，失利后改用消耗战术，--依照这一座右铭：为防噎住，不囫囵吞下整只苹果，而是咬下一块接一块。乌克兰就是苹果。这是我们从这场战争中该吸取的第二个教训。 

很不幸，俄罗斯确实就像多年里宣传谈话节目中所宣扬的、很多人未在意的那般疯狂。对乌克兰、欧洲和世界，这都非好兆头。普京总统发动了一场复兴主义的灭绝战争，而且，不会歇手。莫斯科的核武器威胁也绝非虚声恫吓。 

因此，为了阻止他，我们必须采取一切手段，而且是现在就行动，不是等到以后。因为，以后就可能已然太晚。乌克兰每天、每小时都在失去士兵、平民和领土。估计，迄今已有数万人死亡，--战争头100天呈现的痛苦数字。俄罗斯的目标现在很清楚：在中短期内，占领乌克兰大部分国土，切断其出海口，抹去乌克兰的文化。一旦成功，则其它东欧国家就会被胁迫向莫斯科诚服，否则便面临战争。 

战争疲劳可能削弱帮助意愿 

这场战争的最危险阶段才刚刚开始。最激烈交战正在顿巴斯煤田进行。该地区的乌军有最好的准备，因为，它曾有8年准备时间。这就是为什么俄军在顿巴斯最初几乎无法推进。现在，局势有变，原因是，莫斯科已将其所有火力集中于战线某地段，从而形成明显优势。 

一旦俄军在顿巴斯得手，它就能腾出手来更快向中心地带推进，并再度尝试占领基辅、推翻现政府。普京对谈判没有兴趣，因为，他认为自己有更多资源。这个阶段之所以危险，也是因为战事已成常态，其它问题现在占据了新闻头条。而恰在夏季休假期将临之际，战争疲劳现象萌生，人们对战争的关注减弱。战争疲劳有可能削弱提供帮助的意愿。这种情况决不能发生。 
现在就憧憬在乌克兰实现和平，纯属幻想。乌克兰目前迫切需要的是重武器，同时还需要有更严厉的对俄制裁，好不容易谈成的石油禁运必须实施，并很快继续收紧。只有当俄军的推进至少被阻止，外交时刻才会到来。一个炎热的战争之夏正在逼近。每一天都很重要。

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