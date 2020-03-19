观望两会动作 蓬佩奥延交香港报告

（德国之声中文网）美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）5月6日在记者会表示，国务院将押后向国会提交有关香港的年度报告，以观望北京会否对香港採取进一步行动。

有关报告原定本月发布，但蓬佩奥称，考虑到中国全国人大会议将于本月22日在北京召开，华府关注北京在会议前后会否进一步削弱香港的高度自治，因此决定推迟发表报告，观察中国是否有任何新动作。他并没有透露报告预计提交日期。

美国总统特朗普去年11月27日签署《香港人权与民主法案》 （Hong Kong Human Rights and Democracy Act），法案要求国务卿每年向国会提交报告，评估香港的高度自治有否被侵蚀，以决定是否延续香港独立关税区等特殊地位，并授权美国政府制裁侵害香港人权的官员，包括冻结资产及限制入境。

蓬佩奥多次评论香港

蓬佩奥近期多次评论香港问题，4月29日曾表示华府持续关注北京干预香港管治，并表明反对香港《基本法》第23条立法，指任何在香港实施严厉国家安全立法的举动，都不符合北京对「一国两制」的承诺，并危害美国在港利益。

他4月23日也在记者会上批评北京，在全球疫情大爆发期间频频作出挑衅行径，侵蚀香港的高度自治，拘捕李柱铭等15名民主派人士。

中国外交部发言人耿爽回应称，香港事务纯属中国内政，不容外部势力干涉，批评美方个别人士颠倒黑白、挑拨离间的图谋不会得逞。

《基本法》23条是国家安全法，争议极大导致多年来仍未立法。图为2003年7月1日50万港人上街反对立法。

两办频发文展「监督权」

北京近期加强对香港的强硬态度，两办频频发稿评论香港事务。继5月2日中联办批评黄色经济圈，5月6日港澳办再发文警告「『黑暴』一日不除，香港一日不宁」，中央绝不会坐视不理。

两办上月发稿评论立法会内委会运作引起争议，其后声称两办不受《基本法》22条所限，有权代表北京对港行使「监督权」，被指违反「一国两制」。

李澄欣/邹宗翰 （路透社/法新社）