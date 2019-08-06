观星笔有攻击性? 港生批警「白色恐怖」

(德国之声中文网) 香港浸會大学学生会会长方仲贤在深水埗鸭寮街与桂林街交界购买观星笔之后，遭到便衣探员拦截搜查，之后更因「涉嫌藏有攻击性武器」被捕。观星笔结合镭射与手电筒功能于一身，在一般店铺和网路上都可以买到。鸭寮街的街坊居民认为警察指涉观星笔为「攻击性武器」有「制造白色恐怖」之虞。因此，在方仲贤被捕之后，数百市民到深水埗警署抗议，要求警方放人。深夜，警方用催泪弹驱离人群，并逮捕至少10人。

观星笔还是镭射枪?

方仲贤被捕后在现场呕吐，被送往明爱医院治疗。晚上9时，市民包围深水埗警署要求交代。

晚上22时，香港浸会大学校长钱大康与副校长周伟立到明爱医院探视方仲贤。

晚上23时，警方召开记者会，由有組織罪案及三合會調查科總督察周學賢見記者。警方称，在方仲贤手持的塑胶袋中，搜到10支长约18公分形状类似电筒的「镭射枪」，与近日有人射向警员的镭射枪同样。警方發言人周学贤说，镭射枪不一定用作攻击性用途，但是任何人用以攻击他人，亦可将之归类为攻击性武器。他也说近日有警员因为被镭射枪照射身感不适甚至受伤。他说被检获的镭射枪将交给专家详细检验中。

12所学校学生会發表联合聲明

8月6日晚上约23时，香港浸会大学、香港大学、香港中文大学、香港科技大学等12所大学的学生会發表中英文联合声明，指责警方「捏造罪名，濫捕無辜」，要求警方立即释放方仲贤。声明中写道: 「港共政权及其爪牙明显针对学界进行打压，试图散播白色恐怖，为求令我等噤声。 然而，面对港共政权之恐吓，我等将抗争到底，绝不退缩。」该声明指出，大专学界也呼吁香港人到深水埗现场声援被捕者，「共同守护学生，抵抗暴政」。

包围深水埗警署的市民被警方压在地上逮捕

催泪弹驱赶街坊市民

午夜，眼看包围深水埗警署的民众仍未散去，警察并发出广播，指在场的市民正进行非法集结。警方在警署内举起黑旗并施放催泪弹。之后，在汝州街及钦州街交界筑起防线后，警察衝进汝州街，拘捕了至少10名示威者。大约凌晨1点多，警方称有人向警方投掷弹珠，举红旗表示「停止冲击否则使用武力」。沙田区议员黄学礼被指袭警被捕。警方大约在凌晨2点清场完毕离去。至少2名市民身体不适晕倒或送医。

罗法/夏立民 (综合报导)